Berettyóújfalunak sikerült tesztelőberendezést szereznie, pár nap alatt összegyűjtötték a pénzt a helyiek. Több település is felbuzdult a jó példán, Szentesen is alig másfél nap alatt összedobtak egy nagyobb summát. Kiderült, hogy nem olyan egyszerű sem a berendezés beszerzése, sem annak a működtetése.

Gyorsan körbement a sajtóban, hogy Berettyóújfalun pár nap leforgása alatt összegyűjtöttek 14 millió forintot azzal, hogy a városi kórháznak vásárolnak egy tesztelő berendezést. Ez össze is jött, két héten belül akár már elindulhat a most mindenki által istenített tesztelés. Szentesen is belevágtak a pénzgyűjtésbe már a hétvégén, amikor kiderült, hogy a helyi kórházban több embernél, ha nem is szentesieknél, kimutatták a koronavírus fertőzést. Szabó Zoltán polgármester hétfőn egyeztetett a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház vezetőjével, és arra jutottak, hogy nehézségekbe ütközik a berendezés beszerzése, ugyanis Berettyóújfalu az egyetlen olyan elérhető áron kapható tesztelőt tudta megvenni, amelyet az intézmény személyzete működtetni is tud. Ráadásul Szabó Zoltán azt is megtudta, amikor felvette a kapcsolatot a szerencsés várossal, hogy a működtetés költsége naponta elérheti akár az egymillió forintot is.

A hvg.hu megkereste a berettyóújfalui polgármestert, és a városi Gróf Tisza István Kórház főigazgatóját is, nem sikerült beszélnünk velük. A kórház azonban megküldte a tesztelő berendezések keresésére beérkezett ajánlatokat. Ebből kiderült, hogy létezik olyan berendezés, amely hétmillió forintért elérhető, ám a PCR működtetéséhez körülményes előkészítés és személyzet is szükséges, ez a berettyóújfali intézményben sem áll rendelkezésre. Ezen felül a teszteléshez úgynevezett kittekre van szükség, amelyeket a berendezés gyártója nem biztosít, így azok beszerzése külön történt volna, ez viszont a jelenlegi kereslet mellett bizonytalan, és még költséges is. Végül az intézmény egy másik készüléket vásárolt tízmillió forintért, ennek gyártója az előbb emlegetett kittek beszerzését is vállalta.

A helyi portálok arról is beszámoltak, hogy a beszerzett PCR tesztelés nem akkreditált, így az első időszakban párhuzamosan vesznek mintát az akkreditált laborokkal, referenciavizsgálatokat végeznek, hogy megbizonyosodjanak az eredmények hitelességéről. A rossz hír az, hogy a berettyóújfaluiak által megvásárolt berendezés volt az utolsó az országban, a további behozatal pedig bizonytalan, ahogy az ára is változhat a jelen körülmények között, magyarul, nem garantált, hogy tízmillió forintos áron beszerezhető.

Tehát, ha most gyűjtene Szentesen kívül más település a tesztelőberendezésre, akkor valóban meg kell alaposan gondolni. Szabó Zoltán, Szentes polgármestere azt is kiemelte, hogy még a működtetés is pluszköltségeket von maga után. A Berettyóújfaluban már megvásárolt gép beüzemelése esetén is egy-egy teszt elvégzése elérheti a hatvanezer forintot is, ami csak napi tíz fertőzés gyanús tesztelése esetén is meghaladja a félmillió forintot.

Szentesen ezért most átmenetileg leállították a tesztelőberendezés vásárlására elindított gyűjtést, aki kifejezetten az iménti célra adományozta a befizetett összeget, annak ezt visszafizetik. Amennyiben a befizetők más, a járvánnyal összefüggő költségekre is bent hagyja a számlán a pénzt, akkor abból az összegből más módon segítik majd a kórházat.