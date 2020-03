Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ae7913b-fb4d-4b10-941f-16f72c3d203c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jótékonysági célból több mint hatezer métert hódított meg egyhuzamban.","shortLead":"Jótékonysági célból több mint hatezer métert hódított meg egyhuzamban.","id":"20200330_Egy_kanadai_ferfi_megmaszta_EszakAmerika_legmagasabb_hegyet__a_lepcsohazaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ae7913b-fb4d-4b10-941f-16f72c3d203c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0558971-97db-4d05-9115-759346085437","keywords":null,"link":"/elet/20200330_Egy_kanadai_ferfi_megmaszta_EszakAmerika_legmagasabb_hegyet__a_lepcsohazaban","timestamp":"2020. március. 30. 11:15","title":"Egy kanadai férfi megmászta Észak-Amerika legmagasabb hegyét - a lépcsőházában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c967d3d3-ff73-41fc-8ae7-7382cf71e90a","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"A koronavírus miatt több száz főnyi személyzettel és utassal egy hete Lisszabonban vesztegel az MSC Fantasia nevű óceánjáró – a fedélzetén két magyarral. ","shortLead":"A koronavírus miatt több száz főnyi személyzettel és utassal egy hete Lisszabonban vesztegel az MSC Fantasia nevű...","id":"20200329_Oceanjaro_rekedt_magyar_fiatal_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c967d3d3-ff73-41fc-8ae7-7382cf71e90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fafb094-0701-4207-960f-83bb61d04685","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Oceanjaro_rekedt_magyar_fiatal_koronavirus","timestamp":"2020. március. 29. 13:05","title":"Veszteglő óceánjárón rekedt két magyar fiatal a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b55f837-562a-47dc-86c8-26f64aff4891","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"gazdasag","description":"Van kiút, csak gyorsan kell cselekedni – vélik az olasz szakértők, akik 13 pontban foglalták össze tervüket.","shortLead":"Van kiút, csak gyorsan kell cselekedni – vélik az olasz szakértők, akik 13 pontban foglalták össze tervüket.","id":"20200330_Hat_olasz_kutato_leirta_hogyan_indulhat_ujra_az_elet_a_gazdasag_romjain","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b55f837-562a-47dc-86c8-26f64aff4891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3fcf2bc-c9ae-450d-916f-03763f6cb6ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_Hat_olasz_kutato_leirta_hogyan_indulhat_ujra_az_elet_a_gazdasag_romjain","timestamp":"2020. március. 30. 19:15","title":"Hat egyetemi tanár leírta, hogyan képzeli el az olasz gazdaság újraindulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jakab Ferenc elmondta azt is, hogy úgy gondolják, aki átesett a betegségen, az rövidtávon biztosan immunitást szerez.","shortLead":"Jakab Ferenc elmondta azt is, hogy úgy gondolják, aki átesett a betegségen, az rövidtávon biztosan immunitást szerez.","id":"20200329_Jakab_Ferenc_koronavirus_tajekoztato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b31c0c7-26b2-4232-a99a-e87419f152be","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Jakab_Ferenc_koronavirus_tajekoztato","timestamp":"2020. március. 29. 19:47","title":"Úgy tűnik sikerült a járványgörbét ellaposítani - véli a koronavírus-kutatócsoport vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig már összesen 1284 koronavírussal kapcsolatos halálesetet regisztráltak az országban.","shortLead":"Eddig már összesen 1284 koronavírussal kapcsolatos halálesetet regisztráltak az országban.","id":"20200330_Egy_nap_alatt_180an_haltak_meg_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fad95c-22cc-4fab-9c4c-1d2e09a5b735","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Egy_nap_alatt_180an_haltak_meg_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2020. március. 30. 18:14","title":"Egy nap alatt 180-an haltak meg az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe75eae-34cc-4fa1-9369-8a4bbe2bdcfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Lukács Gyógyfürdő és Uszoda rakott ki pár képet, amint az egyik medencét birtokba vette most alkalmi jelleggel egy kacsacsalád.","shortLead":"A Lukács Gyógyfürdő és Uszoda rakott ki pár képet, amint az egyik medencét birtokba vette most alkalmi jelleggel...","id":"20200329_Most_csak_egy_kacsacsalad_jar_uszni_a_Lukacsba__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fe75eae-34cc-4fa1-9369-8a4bbe2bdcfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372bda7c-31c5-4bc3-b992-bfb319f2e340","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Most_csak_egy_kacsacsalad_jar_uszni_a_Lukacsba__fotok","timestamp":"2020. március. 29. 18:56","title":"Most csak egy kacsacsalád jár úszni a Lukácsba – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12b1f10-7d17-445e-93d2-e4f25c370ce3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig járnak autók, a tömegközlekedés helyett pedig biciklire ülnek az emberek, így a főváros most létrehozhatja a hiányzó kerékpáros-főhálózatot, és a gyalogosok helyzetét is javíthatja.","shortLead":"Alig járnak autók, a tömegközlekedés helyett pedig biciklire ülnek az emberek, így a főváros most létrehozhatja...","id":"20200330_vitezy_budapest_kozlekedes_atszervezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e12b1f10-7d17-445e-93d2-e4f25c370ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6f52ad-14c1-4b20-b0f9-45a7c2d81901","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_vitezy_budapest_kozlekedes_atszervezes","timestamp":"2020. március. 30. 12:19","title":"Vitézy: Itt az alkalom a budapesti közlekedés átszervezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e87f666-fba1-4cc9-80cb-80b48cf66d70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizennyolcadik nap - írta a miniszterelnök a videó alatt.","shortLead":"Tizennyolcadik nap - írta a miniszterelnök a videó alatt.","id":"20200329_Uj_videoval_jelentkezett_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e87f666-fba1-4cc9-80cb-80b48cf66d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4bdb262-9a6d-443a-9582-0f2ffe78dccb","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Uj_videoval_jelentkezett_Orban_Viktor","timestamp":"2020. március. 29. 18:15","title":"Új videóval jelentkezett Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]