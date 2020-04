Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e74e98b8-13b8-4b68-bf73-c739ece8c8e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerbia és Koszovó gazdasági intézkedéseket fontolgat, amelyekkel kezelni lehet majd az új típusú koronavírus-járvány gazdasági következményeit, emellett további szigorításokat vezetnének be a járvány megfékezése érdekében.","shortLead":"Szerbia és Koszovó gazdasági intézkedéseket fontolgat, amelyekkel kezelni lehet majd az új típusú koronavírus-járvány...","id":"20200330_Szerbia_kijarasi_tilalom_koronavirus_Balkan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e74e98b8-13b8-4b68-bf73-c739ece8c8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930cc4f1-052b-45ad-9d2e-c5ddb1586d02","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Szerbia_kijarasi_tilalom_koronavirus_Balkan","timestamp":"2020. március. 30. 11:07","title":"Szerbiában bevezethetik a teljes kijárási tilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c860b9f2-5e1a-4779-9b07-6e4b9d6445ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szerint a mesterséges intelligencia már annyi hozzáadott értéket biztosít a különböző alkalmazásokhoz, hogy érdemes az eddiginél teljesebb körű szolgáltatásként gondolni az Office 365-re.","shortLead":"A Microsoft szerint a mesterséges intelligencia már annyi hozzáadott értéket biztosít a különböző alkalmazásokhoz...","id":"20200331_office_365_microsoft_365_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c860b9f2-5e1a-4779-9b07-6e4b9d6445ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac219dc-6ac5-4187-95c3-72787e72b044","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_office_365_microsoft_365_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. március. 31. 14:03","title":"Vége az Office 365-nek: új névvel és több szolgáltatással erősít a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38880d6c-c8c1-4366-99b2-f8723e4eb36c","c_author":"Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"Agyunk épp úgy reagál a magányra, mint a fizikai fájdalomra, a testi intimitás pedig a stresszt jelentősen csökkentő hormonok termelését váltja ki. Milyen élettani hatásokkal jár a magány, milyen módszerekkel lehet oldani a szorongást, és hogyan lehet ép ésszel átvészelni a folyamatos összezártságot? A PTE ÁOK Magatartástudományi Intézetének kutatóival, Gács Borókával és Tiringer Istvánnal beszélgettünk.","shortLead":"Agyunk épp úgy reagál a magányra, mint a fizikai fájdalomra, a testi intimitás pedig a stresszt jelentősen csökkentő...","id":"20200330_koronavirus_jarvany_karanten_otthon_bezartsag_magany_tanacsok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38880d6c-c8c1-4366-99b2-f8723e4eb36c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a463a67a-a23f-4166-9b60-959143e887d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_koronavirus_jarvany_karanten_otthon_bezartsag_magany_tanacsok","timestamp":"2020. március. 30. 20:00","title":"Hogyan éljünk túl izoláció idején? Pécsi szakértők válaszolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zeneszerző 10. szimfóniájának végét egy számítógépes algoritmus alkotta meg. A mű áprilisi ősbemutatóját a járvány miatt kell elhalasztani.","shortLead":"A zeneszerző 10. szimfóniájának végét egy számítógépes algoritmus alkotta meg. A mű áprilisi ősbemutatóját a járvány...","id":"20200330_mesterseges_intelligencia_beethoven_10_szimfonia_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9bc62ac-1f77-4811-a479-9aff425b2a0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_mesterseges_intelligencia_beethoven_10_szimfonia_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 19:03","title":"A koronavírus miatt csak novemberben derül ki, milyen lett a robot-Beethoven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A javaslatokat már el is küldték a kormánynak.","shortLead":"A javaslatokat már el is küldték a kormánynak.","id":"20200330_Parragh_Laszloek_4_pontban_szedtek_ossze_hogy_mi_legyen_a_gazdasaggal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d657406e-9e8c-4fa3-927e-c1dcc559e6b8","keywords":null,"link":"/kkv/20200330_Parragh_Laszloek_4_pontban_szedtek_ossze_hogy_mi_legyen_a_gazdasaggal","timestamp":"2020. március. 30. 16:32","title":"Parragh Lászlóék 4 pontban szedték össze, hogy mi legyen a gazdasággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82bc835-9a63-4c97-a651-de72cc3371bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legnagyobb gyártó már százmillió mínuszban van.","shortLead":"A legnagyobb gyártó már százmillió mínuszban van.","id":"20200331_A_koronavirus_miatt_globalisan_hiany_lehet_ovszerbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c82bc835-9a63-4c97-a651-de72cc3371bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e89be3-934f-4f2e-bfe6-69a6117f3811","keywords":null,"link":"/elet/20200331_A_koronavirus_miatt_globalisan_hiany_lehet_ovszerbol","timestamp":"2020. március. 31. 09:11","title":"A koronavírus miatt globálisan hiány lehet óvszerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb77bb3f-ea74-4d03-a557-65ce329ca6a7","c_author":"Fülöp Norbert","category":"360","description":"Többféle támogatás segítheti a családok, illetve a gyermekvállalást tervező fiatalok otthonhoz jutását. Aki a számos feltételnek megfelel, a termékek összehangolásával jelentős pénzügyi előnyhöz juthat – írja szakértő szerzőnk.\r

","shortLead":"Többféle támogatás segítheti a családok, illetve a gyermekvállalást tervező fiatalok otthonhoz jutását. Aki a számos...","id":"202013__lakasvasarloknak__allami_penz__elonyok__gyermekaldas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb77bb3f-ea74-4d03-a557-65ce329ca6a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f407f1f-48b3-443d-b24e-83c3cf0af74e","keywords":null,"link":"/360/202013__lakasvasarloknak__allami_penz__elonyok__gyermekaldas","timestamp":"2020. március. 30. 12:00","title":"Családot tervez lakással? Ha jól kombinál, több pénzt kaphat hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c4572b-8e66-4fc4-9848-55cf512f4ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi oldalon igen egyszerűen tehetjük térben körüljárható, 360 fokos képpé hagyományos fotóinkat. Azután pedig feltehetjük ezeket a Facebookra, ugyanis ott látható majd a végeredmény.","shortLead":"Az alábbi oldalon igen egyszerűen tehetjük térben körüljárható, 360 fokos képpé hagyományos fotóinkat. Azután pedig...","id":"20200331_360_fokos_panorama_fotok_keszitese_ingyenes_szolgaltatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49c4572b-8e66-4fc4-9848-55cf512f4ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e11bbc-cdc7-4daf-b844-b977797b08a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_360_fokos_panorama_fotok_keszitese_ingyenes_szolgaltatas","timestamp":"2020. március. 31. 10:33","title":"Lepje meg facebookos ismerőseit, készítsen képeiből 360 fokos panorámafotókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]