[{"available":true,"c_guid":"c6d0c542-2c05-42a8-a585-2476e5c25e39","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Duma Aktuál nagy hangsúlyt fektet a közszolgálatiságra, ennek jegyében Hadházi László is besegít a tanároknak. Ezúttal a fizika a tantárgy, a humorista otthonról foglalja össze röviden, mit kell tudni az idő és sebesség viszonyáról. ","shortLead":"A Duma Aktuál nagy hangsúlyt fektet a közszolgálatiságra, ennek jegyében Hadházi László is besegít a tanároknak...","id":"20200331_Duma_Aktual_tavoktatas_Hadhazi_Laszlo_es_a_fizika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6d0c542-2c05-42a8-a585-2476e5c25e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81168827-ee44-4e3d-a498-5056339fc46b","keywords":null,"link":"/360/20200331_Duma_Aktual_tavoktatas_Hadhazi_Laszlo_es_a_fizika","timestamp":"2020. április. 01. 19:00","title":"Hadházi László fizikaóráján az időjárást is figyelembe kell venni a sebesség kiszámításakor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"8 ezer újabb megbetegedést is regisztráltak keddre, közülük 5565-en intenzív ellátásra szorulnak.","shortLead":"8 ezer újabb megbetegedést is regisztráltak keddre, közülük 5565-en intenzív ellátásra szorulnak.","id":"20200331_499_francia_halott_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b81fd3-7cc9-4389-8b5d-e9826134c3fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_499_francia_halott_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 21:27","title":"Újabb 499 emberrel végzett a járvány Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a11d97b-4444-4ebf-ad6a-9fc93ebb7721","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem járt külföldön, se nagy társaságban, mégis megkapta a koronavírust Barta Sylvia. A TV2 időjósa azonnal értesítette betegségéről a munkahelyét, és szigorú karanténba vonult. Még férjével és kislányaival sem érintkezik.\r

\r

","shortLead":"Nem járt külföldön, se nagy társaságban, mégis megkapta a koronavírust Barta Sylvia. A TV2 időjósa azonnal értesítette...","id":"20200402_Barta_Sylvia_is_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a11d97b-4444-4ebf-ad6a-9fc93ebb7721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d37fc77-073c-47db-96a2-32b1f69a3f77","keywords":null,"link":"/elet/20200402_Barta_Sylvia_is_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. április. 02. 08:35","title":"Barta Sylvia is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f6459c-db34-471a-b056-9889ee7fe942","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt vezérigazgató és az államtitkár is úgy gondolja, hogy csak ront a járványhelyzeten az új közlekedési rend. Karácsony Gergely változtatni fog.","shortLead":"A volt vezérigazgató és az államtitkár is úgy gondolja, hogy csak ront a járványhelyzeten az új közlekedési rend...","id":"20200401_BKK_menetrend_Vitezy_Furjes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61f6459c-db34-471a-b056-9889ee7fe942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1e4224-0712-4845-9d78-7f5bce18a00a","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_BKK_menetrend_Vitezy_Furjes","timestamp":"2020. április. 01. 10:21","title":"Vitézy és Fürjes szerint is rossz döntést hozott a BKK a szombati menetrend bevezetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e35ede3-1056-4876-82a9-f669339cba07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A háromszoros olimpiai bajnok elárulta: megrendítette a tokiói játékok elhalasztásának híre.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok elárulta: megrendítette a tokiói játékok elhalasztásának híre.","id":"20200401_koronavirus_jarvany_hosszu_katinka_dokumentumfilm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e35ede3-1056-4876-82a9-f669339cba07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95756b20-0fdf-492e-8da9-d1f4464dd6ee","keywords":null,"link":"/elet/20200401_koronavirus_jarvany_hosszu_katinka_dokumentumfilm","timestamp":"2020. április. 01. 10:25","title":"Járvány ide vagy oda, tovább forgatnak Hosszú Katinkáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a6ee022-67fd-4153-ae2a-6b6ce0648ca1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A néppárti vezető szerint a járvány leküzdésénél most nincs fontosabb, de ha annak vége, eldöntik, mi legyen a Fidesz sorsa.","shortLead":"A néppárti vezető szerint a járvány leküzdésénél most nincs fontosabb, de ha annak vége, eldöntik, mi legyen a Fidesz...","id":"20200401_donald_tusk_orban_viktor_europai_neppart_fidesz_felhatalmazasi_torveny_veszelyhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a6ee022-67fd-4153-ae2a-6b6ce0648ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7afcc9f4-65e4-46cc-b195-ed0f4106d4f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_donald_tusk_orban_viktor_europai_neppart_fidesz_felhatalmazasi_torveny_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. április. 01. 18:11","title":"Tusk szerint a járvány után elszámolnak a Fidesszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28536d45-0e9e-477f-b435-f95b9b98dc5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ma tér vissza a kellemes meleg.","shortLead":"Nem ma tér vissza a kellemes meleg.","id":"20200401_idojaras_elorejelzes_napsutes_huvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28536d45-0e9e-477f-b435-f95b9b98dc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560ac11d-d48f-4324-bf6b-85f67a3f6302","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_idojaras_elorejelzes_napsutes_huvos","timestamp":"2020. április. 01. 05:14","title":"Napsütéses, de hűvös nap lesz a mai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97992e2a-25c9-4aee-b5bb-65915618e113","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tanároknak, szülőknek most kijár egy kis varázslat – véli az író.\r

\r

","shortLead":"A tanároknak, szülőknek most kijár egy kis varázslat – véli az író.\r

\r

","id":"20200402_J_K_Rowling_ingyen_elerhetove_tette_az_elso_Harry_Pottert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97992e2a-25c9-4aee-b5bb-65915618e113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c4b8e3-8b65-453b-8865-d8f5da7b8d11","keywords":null,"link":"/elet/20200402_J_K_Rowling_ingyen_elerhetove_tette_az_elso_Harry_Pottert","timestamp":"2020. április. 02. 08:42","title":"Ingyen elérhetővé tette az első Harry Pottert J. K. Rowling","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]