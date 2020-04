Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"618d96c3-074a-4c6a-b4f5-5c9e8aa120b6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"El kellett halasztani az amerikai demokraták elnökjelölt-állító gyűlését.","shortLead":"El kellett halasztani az amerikai demokraták elnökjelölt-állító gyűlését.","id":"20200402_usa_elovalasztas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=618d96c3-074a-4c6a-b4f5-5c9e8aa120b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05dc2dc-1cb0-4530-a553-ea648bf22263","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_usa_elovalasztas_koronavirus","timestamp":"2020. április. 02. 20:13","title":"Később lehet meg Trump kihívója a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde432e7-37b4-4720-a1f0-6b8caea95d67","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindkét bank termináljait átállították, így már csak 15 ezer forint elérésekor kérnek PIN-kódot a vásárlóktól.","shortLead":"Mindkét bank termináljait átállították, így már csak 15 ezer forint elérésekor kérnek PIN-kódot a vásárlóktól.","id":"20200402_koronavirus_pin_kod_nelkuli_vasarlas_limit_kh_otp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fde432e7-37b4-4720-a1f0-6b8caea95d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aebc3657-7370-4844-ae54-fd04d62746cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_koronavirus_pin_kod_nelkuli_vasarlas_limit_kh_otp","timestamp":"2020. április. 02. 17:35","title":"Az OTP és a K&H is átállt a 15 ezer forintos limitre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f50f83-83a2-4259-be72-9369de3cf443","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós \"Marshall-terv\" egyszerre segítené a védekezést és a gazdaság életben tartását.","shortLead":"Az uniós \"Marshall-terv\" egyszerre segítené a védekezést és a gazdaság életben tartását.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_gazdasag_europai_bizottsag_hitelcsomag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13f50f83-83a2-4259-be72-9369de3cf443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca1e48d-9153-4f46-bd3f-85613607e710","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_gazdasag_europai_bizottsag_hitelcsomag","timestamp":"2020. április. 03. 08:58","title":"100 milliárd eurós hitelprogrammal készül az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81683313-e616-4888-9246-1cff86fd23ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elemzőcég szerint az európai GDP akár 40 százalékkal zuhanhat.\r

","shortLead":"Az elemzőcég szerint az európai GDP akár 40 százalékkal zuhanhat.\r

","id":"20200402_Dramai_visszaesest_josol_a_Goldman_Sachs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81683313-e616-4888-9246-1cff86fd23ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a02992c-f2a6-4db4-9c96-1367da2da4cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_Dramai_visszaesest_josol_a_Goldman_Sachs","timestamp":"2020. április. 02. 06:06","title":"Drámai visszaesést jósol a Goldman Sachs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01379eca-634c-474f-bf5f-aab239441548","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eduardo Moreno mozdonyvezető szándékosan túlfutott a vágányon, hogy minél közelebb jusson az USNS Mercyhez, amelyen betegeket ápolnak.","shortLead":"Eduardo Moreno mozdonyvezető szándékosan túlfutott a vágányon, hogy minél közelebb jusson az USNS Mercyhez, amelyen...","id":"20200403_korhazhajo_vasutas_mozdonyvezeto_koronavirus_usns_mercy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01379eca-634c-474f-bf5f-aab239441548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6fa2ed-c068-4580-9d21-8824c162dd57","keywords":null,"link":"/tudomany/20200403_korhazhajo_vasutas_mozdonyvezeto_koronavirus_usns_mercy","timestamp":"2020. április. 03. 09:33","title":"Nem hitt a híreknek, vonattal akart nekihajtani az amerikai kórházhajónak egy vasutas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2928a12b-b84c-4b18-88f8-da89c3737ecd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Napról napra kevésbé nő a francia súlyos esetek száma, de még így is hatalmas erőfeszítésekkel tudják mindenkinek biztosítani a kezelést.","shortLead":"Napról napra kevésbé nő a francia súlyos esetek száma, de még így is hatalmas erőfeszítésekkel tudják mindenkinek...","id":"20200402_koronavirus_francia_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2928a12b-b84c-4b18-88f8-da89c3737ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba5dc96-17ef-4be7-b2f7-de7da7234525","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_koronavirus_francia_jarvany","timestamp":"2020. április. 02. 21:31","title":"Ötezernél is több áldozata van a járványnak Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Washington és Brüsszel szerint is túlzó az időbeli korlát nélküli jogkorlátozás.","shortLead":"Washington és Brüsszel szerint is túlzó az időbeli korlát nélküli jogkorlátozás.","id":"20200401_Tizenharom_EUorszag_keri_a_magyar_felhatalmazasi_torveny_vizsgalatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f7b333-46ee-4aa7-83ef-c6686fe0687d","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Tizenharom_EUorszag_keri_a_magyar_felhatalmazasi_torveny_vizsgalatat","timestamp":"2020. április. 01. 20:11","title":"Tizenhárom EU-ország kéri a magyar felhatalmazási törvény vizsgálatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az arra járó szerelvény vészfékezett, de úgy sem tudott idejében megállni.","shortLead":"Az arra járó szerelvény vészfékezett, de úgy sem tudott idejében megállni.","id":"20200402_Betonelemet_rakott_viccbol_a_sinekre_Somogyszentpalnal_egy_fiatal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845302f5-9e44-4661-abd1-ea0e35b7cf7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200402_Betonelemet_rakott_viccbol_a_sinekre_Somogyszentpalnal_egy_fiatal","timestamp":"2020. április. 02. 09:06","title":"Betonelemet rakott viccből a sínekre egy fiatal Somogyszentpálnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]