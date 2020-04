Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb halálesetről számoltak be a kormányzati tájékoztatási oldalon.","shortLead":"Újabb halálesetről számoltak be a kormányzati tájékoztatási oldalon.","id":"20200402_koronavirus_Magyarorszag_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0848e1c-62c3-488a-b81e-12e01df48595","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_koronavirus_Magyarorszag_aldozatok","timestamp":"2020. április. 02. 07:19","title":"21-re nőtt az elhunytak, 585-re a beazonosított fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"315563af-3216-41a0-9070-17239be41fbc","c_author":"Buzinkay György","category":"velemeny","description":"A Kínai Kommunista Pártnak kötelessége a nemzetközi közvéleménynek tudtára adni, mely politikusai és miért hozták azokat a döntéseket, amelyek hatására hetekig elhallgatták a világ elől az elszabadult vuhani járványt. ","shortLead":"A Kínai Kommunista Pártnak kötelessége a nemzetközi közvéleménynek tudtára adni, mely politikusai és miért hozták...","id":"20200403_A_kinai_hivatalnokok_felelossege_a_vilagjarvanyert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=315563af-3216-41a0-9070-17239be41fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d4be7b-310a-41d5-83df-600b9345397d","keywords":null,"link":"/velemeny/20200403_A_kinai_hivatalnokok_felelossege_a_vilagjarvanyert","timestamp":"2020. április. 03. 12:40","title":"A kínai hivatalnokok felelőssége a világjárványért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649a65a4-e49e-4bc9-a154-93d1a0399415","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zoom videokonferenciás alkalmazás működését vizsgáló kiberbiztonsági kutatók szerint a program hibáit kihasználva lehetőség van a felhasználók windowsos belépési adatainak megszerzésére.","shortLead":"A Zoom videokonferenciás alkalmazás működését vizsgáló kiberbiztonsági kutatók szerint a program hibáit kihasználva...","id":"20200402_zoom_biztonsagi_res_windows_bejelentkezo_adat_adatszivargas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=649a65a4-e49e-4bc9-a154-93d1a0399415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57d0655-fe57-43a6-8e31-4b7dc27247c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_zoom_biztonsagi_res_windows_bejelentkezo_adat_adatszivargas","timestamp":"2020. április. 02. 08:33","title":"Windows-jelszavak lophatók a hirtelen népszerűvé vált Zoommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a11d97b-4444-4ebf-ad6a-9fc93ebb7721","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem járt külföldön, se nagy társaságban, mégis megkapta a koronavírust Barta Sylvia. A TV2 időjósa azonnal értesítette betegségéről a munkahelyét, és szigorú karanténba vonult. Még férjével és kislányaival sem érintkezik.\r

\r

","shortLead":"Nem járt külföldön, se nagy társaságban, mégis megkapta a koronavírust Barta Sylvia. A TV2 időjósa azonnal értesítette...","id":"20200402_Barta_Sylvia_is_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a11d97b-4444-4ebf-ad6a-9fc93ebb7721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d37fc77-073c-47db-96a2-32b1f69a3f77","keywords":null,"link":"/elet/20200402_Barta_Sylvia_is_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. április. 02. 08:35","title":"Barta Sylvia is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece29e94-946f-4212-981e-c49a2e8f55b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kap irányító törzset a Globus konzervgyár és a Pápai Hús is.","shortLead":"Kap irányító törzset a Globus konzervgyár és a Pápai Hús is.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_honvedelmi_iranyitocsoport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ece29e94-946f-4212-981e-c49a2e8f55b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f252bd5e-c975-4790-9eb6-9f6bba2a46b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200403_koronavirus_jarvany_honvedelmi_iranyitocsoport","timestamp":"2020. április. 03. 11:44","title":"Újabb létfontosságú cégeknél jelentek meg katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b60e11f-a785-4ddc-8a14-4823deb46f77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A macOS-t és a Windowst futtató számítógépekre is elérhetővé tette a Facebook a Messenger alkalmazását.","shortLead":"A macOS-t és a Windowst futtató számítógépekre is elérhetővé tette a Facebook a Messenger alkalmazását.","id":"20200402_facebook_messenger_asztali_szamitogep_macos_windows_alkalmazas_letoltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b60e11f-a785-4ddc-8a14-4823deb46f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984f9459-d6c0-4be5-97af-88d579f90657","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_facebook_messenger_asztali_szamitogep_macos_windows_alkalmazas_letoltes","timestamp":"2020. április. 02. 18:03","title":"Megcsinálta a Facebook a számítógépre telepíthető Messengert, mehetnek vele a videóhívások is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4741da4-b0ee-42e8-9a61-350e927d669f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Ha nem vagyunk tisztában ennek az érzésnek az igazi okával, tévesen gyakoribbnak gondoljuk, mint amilyen valójában.","shortLead":"Ha nem vagyunk tisztában ennek az érzésnek az igazi okával, tévesen gyakoribbnak gondoljuk, mint amilyen valójában.","id":"20200403_On_is_gyakran_tapasztalja_hogy_mindig_a_lassabb_sorba_all_Ez_az_oka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4741da4-b0ee-42e8-9a61-350e927d669f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376085eb-9ec4-422f-bc2a-909a9c6d82bd","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200403_On_is_gyakran_tapasztalja_hogy_mindig_a_lassabb_sorba_all_Ez_az_oka","timestamp":"2020. április. 03. 14:23","title":"Ön is mindig a lassabb sorba áll? Ez az oka a jelenségnek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a8654f-e04e-43cd-877e-0e1d5f6fae44","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Filmintézet (NFI) a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került szabadúszó filmesek azonnali megsegítésére Filmipari Segélyalapot kezdeményez, amelyre 50 millió forintot különített el. ","shortLead":"A Nemzeti Filmintézet (NFI) a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került szabadúszó filmesek azonnali megsegítésére...","id":"20200402_Segelyalapot_indit_a_szabaduszo_filmesek_szamara_a_Filmintezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46a8654f-e04e-43cd-877e-0e1d5f6fae44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61915347-3f14-4b10-b3cf-44104bceb217","keywords":null,"link":"/kultura/20200402_Segelyalapot_indit_a_szabaduszo_filmesek_szamara_a_Filmintezet","timestamp":"2020. április. 02. 09:42","title":"Segélyalapot indít a Filmintézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]