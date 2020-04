Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump a maszkokról azt mondta, viselésük ajánlott, de nem kötelező. Ő nem fog hordani.","shortLead":"Trump a maszkokról azt mondta, viselésük ajánlott, de nem kötelező. Ő nem fog hordani.","id":"20200404_Koronavirus_egyetlen_nap_alatt_1500_halott_Amerikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f2b3b6-37f2-4620-ab85-9bde60f02aa4","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Koronavirus_egyetlen_nap_alatt_1500_halott_Amerikaban","timestamp":"2020. április. 04. 06:56","title":"Koronavírus: egyetlen nap alatt 1500 halott Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203342b0-26b3-40f1-aeb2-351ef8fc3c2e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pénteken 708-an haltak meg a koronavírus-járványban Nagy-Britanniában, ám Londonban mégis bizakodóak.","shortLead":"Pénteken 708-an haltak meg a koronavírus-járványban Nagy-Britanniában, ám Londonban mégis bizakodóak.","id":"20200404_Uj_csucs_a_briteknel_megis_remenykednek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=203342b0-26b3-40f1-aeb2-351ef8fc3c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba717fe3-f058-4ba6-85e0-17edf9ffe56b","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Uj_csucs_a_briteknel_megis_remenykednek","timestamp":"2020. április. 04. 16:08","title":"708 halottja van a járványnak a briteknél, mégis reménykednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A „zöld” egészségügyi kódra jogosultaknak jövő szerdán véget érnek az utazási korlátozások, mégis otthon maradásra kérnek mindenkit.","shortLead":"A „zöld” egészségügyi kódra jogosultaknak jövő szerdán véget érnek az utazási korlátozások, mégis otthon maradásra...","id":"20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_vuhan_maradj_otthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9ce011-7935-442e-b266-5ef5f6e318d3","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_vuhan_maradj_otthon","timestamp":"2020. április. 03. 11:33","title":"Otthon maradásra kérik Vuhan lakosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b7ee33-1115-40c1-bd47-b546035811cb","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Ficzek Ildikó egyike azoknak a magyar kisvállalkozóknak, akik nem kata szerint adóznak, viszont a koronavírus-járvány az ő megrendeléseiket, így a bevételüket is lenullázta. Az eddigi kormányzati csomagokból azonban rendre kimaradtak. Ebből pedig Ildikó szerint nagy baj lesz – egy csőd szélére sodródott kisvállalkozó története.","shortLead":"Ficzek Ildikó egyike azoknak a magyar kisvállalkozóknak, akik nem kata szerint adóznak, viszont a koronavírus-járvány...","id":"20200403_kkv_vallalkozok_koronavirus_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05b7ee33-1115-40c1-bd47-b546035811cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c7d16d-c68e-40b1-bdca-735056643b6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200403_kkv_vallalkozok_koronavirus_valsag","timestamp":"2020. április. 03. 15:27","title":"\"Én szeretnék tisztességesen adózni, de most nem megy\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5711322-bf8f-4a46-9169-5af985ee0868","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pénteki 630 halottal 3565-re ugrott a koronavírus-járvány halálos áldozatainak a száma New York államban.","shortLead":"A pénteki 630 halottal 3565-re ugrott a koronavírus-járvány halálos áldozatainak a száma New York államban.","id":"20200404_Egy_nap_alatt_630an_haltak_meg_New_York_allamban_a_koronavirusjarvanyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5711322-bf8f-4a46-9169-5af985ee0868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9ca4ee-cdb8-4889-8ea2-14c80b5c7f8c","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Egy_nap_alatt_630an_haltak_meg_New_York_allamban_a_koronavirusjarvanyban","timestamp":"2020. április. 04. 18:43","title":"Egy nap alatt 630-an haltak meg New York államban a koronavírus-járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e189719b-6c60-4842-908e-b916abe47e95","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Luxemburgban közelít a 2500-hoz az igazoltan fertőzöttek száma.","shortLead":"Luxemburgban közelít a 2500-hoz az igazoltan fertőzöttek száma.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_belgium_hollandia_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e189719b-6c60-4842-908e-b916abe47e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c46d70a-0cb1-421e-b0d0-6e819be4a7f6","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_belgium_hollandia_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 03. 17:02","title":"Belgiumban és Hollandiában is száznál többen haltak meg egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be99b389-9d1e-469d-b858-0ef468363da5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Súlyos, már-már személyes fenyegetésbe torkolló szópárbaj tört ki Moszkva és Róma között az után, hogy a La Stampa újságírója arról írt, hogy az Olaszországnak küldött orosz segélyszállítmány négyötöde használhatatlan, s hogy félő, hogy a küldeménnyel orosz kémek is érkeztek a koronavírus-járvány által sújtott Bergamo térségébe.","shortLead":"Súlyos, már-már személyes fenyegetésbe torkolló szópárbaj tört ki Moszkva és Róma között az után, hogy a La Stampa...","id":"20200404_Moszkva_ossztuzzel_valaszol_az_orosz_segelyt_hasznalhatatlannak_minosito_olasz_lapnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be99b389-9d1e-469d-b858-0ef468363da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5f0618-20f5-4560-8320-2aa7a5bf86ac","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Moszkva_ossztuzzel_valaszol_az_orosz_segelyt_hasznalhatatlannak_minosito_olasz_lapnak","timestamp":"2020. április. 04. 15:21","title":"Moszkva össztüzet zúdít az orosz segélyt használhatatlannak nevező olasz újságíróra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c237ae43-23e3-4ff7-83f4-b14685179830","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan válnak munkanélkülivé a koronavírus-járvány miatt, az agráriumban viszont éppen munkaerőhiány van. Az Agrárminisztérium meglátta a lehetőséget, és indított egy munkakereső portált.","shortLead":"Sokan válnak munkanélkülivé a koronavírus-járvány miatt, az agráriumban viszont éppen munkaerőhiány van...","id":"20200403_mezogazdasag_idenymunka_munkaszuret_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c237ae43-23e3-4ff7-83f4-b14685179830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3695b0ad-a9cf-40ed-9918-44cc4db87208","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_mezogazdasag_idenymunka_munkaszuret_koronavirus","timestamp":"2020. április. 03. 16:50","title":"Idénymunkást faragna a munkanélküli egyetemistákból és vendéglátósokból az agrárminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]