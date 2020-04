Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9d92010-139e-4717-8561-322661c01d6f","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Orbán Viktor, ahogy korábban is, a válsághelyzetet saját hatalma kiterjesztésére igyekszik fel használni – véli Bajnai Gordon, aki ugyanakkor egyetért a szigorú lezárással. A 2008-as pénzügyi krízis idején felálló válságkezelő kormányt vezető volt miniszterelnök szerint a széleskörű tesztelés és a szervezett betegkezelés rövid távon a kulcs, és az, hogy vezetők képesek-e gyorsan lépni és nagyot. Hosszabb távon pedig az erőviszonyok újrarendeződését gyorsíthatja fel a mostani járvány. Interjú.","shortLead":"Orbán Viktor, ahogy korábban is, a válsághelyzetet saját hatalma kiterjesztésére igyekszik fel használni – véli Bajnai...","id":"20200405_bajnai_gordon_interju_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9d92010-139e-4717-8561-322661c01d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87566a54-6095-48ba-93f2-8d3ca3ad21c6","keywords":null,"link":"/360/20200405_bajnai_gordon_interju_koronavirus","timestamp":"2020. április. 05. 12:00","title":"Bajnai Gordon: Ez a válság az utolsó figyelmeztetés a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b19b90eb-b059-43ea-8d05-2eb8452adc4e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Simona Halep próbálja a pozitívumokat is megtalálni a koronavírus-járványban, amely miatt a teniszezők idénye is teljesen leállt.","shortLead":"Simona Halep próbálja a pozitívumokat is megtalálni a koronavírus-járványban, amely miatt a teniszezők idénye is...","id":"20200404_Halep_es_a_pozitivumok__ket_evig_lehetek_wimbledoni_cimvedo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b19b90eb-b059-43ea-8d05-2eb8452adc4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269e0d62-4cdd-4d3d-a137-95a33c536bb6","keywords":null,"link":"/sport/20200404_Halep_es_a_pozitivumok__ket_evig_lehetek_wimbledoni_cimvedo","timestamp":"2020. április. 04. 18:10","title":"Halep és a pozitívumok - két évig lehetek wimbledoni címvédő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Csaknem az idei költségvetés felét átírja a kormány, ha a beígért válságkezelő program valóban eléri a hazai össztermék 18–22 százalékát. Ennek döntő része átcsoportosítás lehet. A kieső bevételek és többletkiadások szaldója ennek a töredéke, nagyjából ezermilliárd forint körül alakulhat.","shortLead":"Csaknem az idei költségvetés felét átírja a kormány, ha a beígért válságkezelő program valóban eléri a hazai össztermék...","id":"20200406_gazdasagvedelmi_akcioterv_prognozis_recesszio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6638c2-2d7c-4c30-8b7c-2a964b6efdac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200406_gazdasagvedelmi_akcioterv_prognozis_recesszio","timestamp":"2020. április. 06. 06:30","title":"Háborúban mindent szabad? Mire lesz elég a kormány gigantikus gazdasági terve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ca6e22-a07a-4af5-8bdb-e7c11b8c688e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi nem hordott szájmaszkot, igaz, a rendőröket is karddal fenyegette.","shortLead":"A férfi nem hordott szájmaszkot, igaz, a rendőröket is karddal fenyegette.","id":"20200404_Fulopszigetek_megsertette_a_koronavirusszabalyokat__agyonlottek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9ca6e22-a07a-4af5-8bdb-e7c11b8c688e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f06cd3-c5f6-4cd1-9324-f2933c0eec70","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Fulopszigetek_megsertette_a_koronavirusszabalyokat__agyonlottek","timestamp":"2020. április. 04. 17:08","title":"A Fülöp-szigeteken agyonlőttek egy embert, aki megsértette a koronavírus-szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895d48f3-740a-4c7d-83e9-207a481eff3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A G Data szakértői többek között egy föld-levegő rakétarendszer felhasználói kézikönyvét is megtalálták a német hadsereg által leselejtezett notebookon, melyet az eBayen vásároltak meg.","shortLead":"A G Data szakértői többek között egy föld-levegő rakétarendszer felhasználói kézikönyvét is megtalálták a német...","id":"20200404_gdata_leselejtezett_laptop_bizalmas_adatok_adattorles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=895d48f3-740a-4c7d-83e9-207a481eff3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52849d40-ddc8-4189-a9db-874187c3f2aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200404_gdata_leselejtezett_laptop_bizalmas_adatok_adattorles","timestamp":"2020. április. 04. 08:03","title":"Bizalmas katonai adatokat találtak egy 30 ezer forintért megvásárolt leselejtezett számítógépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b62bcb-9158-4603-a4c1-f8945e5a85a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Ti vagytok a hősök című dallal biztatja, bátorítja őket.","shortLead":"A Ti vagytok a hősök című dallal biztatja, bátorítja őket.","id":"20200405_A_lathatatlan_ellenseggel_harcolo_hosokrol_enekel_NoAr__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34b62bcb-9158-4603-a4c1-f8945e5a85a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce0444bc-f61d-4559-b4e7-a036ae468076","keywords":null,"link":"/elet/20200405_A_lathatatlan_ellenseggel_harcolo_hosokrol_enekel_NoAr__video","timestamp":"2020. április. 05. 11:13","title":"A láthatatlan ellenséggel harcoló hősökről énekel noÁr - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e30d7738-d6f9-4ef7-935b-bbfb9ccd6e1b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a modernkori Forma-1 nem is érdekli, a száguldó cirkusz valaha volt legizgalmasabb régi versenyeiért érdemes lehet ismét tévé elé ülnie. Senna, Prost és a többiek ismét összecsapnak egymással.","shortLead":"Ha a modernkori Forma-1 nem is érdekli, a száguldó cirkusz valaha volt legizgalmasabb régi versenyeiért érdemes lehet...","id":"20200405_legendas_f1futam_ma_a_teveben_v8v12_motorok_mai_kommentar_es_modern_live_timing","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e30d7738-d6f9-4ef7-935b-bbfb9ccd6e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5b8b7c-f57d-42c2-808b-79cd4a51f6af","keywords":null,"link":"/cegauto/20200405_legendas_f1futam_ma_a_teveben_v8v12_motorok_mai_kommentar_es_modern_live_timing","timestamp":"2020. április. 05. 08:21","title":"Legendás F1-futam ma a tévében: V8-V12 motorok, friss kommentár és modern live timing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763","c_author":"Szepesi András","category":"360","description":"Az utóbbi évtizedekben átalakult a vadállatokhoz fűződő viszonyunk: beléptünk egymás életterébe. Ennek egyik következménye, hogy mind nagyobb valószínűséggel ugranak át róluk vírusok az emberre.","shortLead":"Az utóbbi évtizedekben átalakult a vadállatokhoz fűződő viszonyunk: beléptünk egymás életterébe. Ennek egyik...","id":"202014__termeszetpusztitas_es_jarvanyok__afejlodes_ara__importalt_veszely__tisztes_tavolsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6580be-cbde-4b84-bafc-e60bf5525d5f","keywords":null,"link":"/360/202014__termeszetpusztitas_es_jarvanyok__afejlodes_ara__importalt_veszely__tisztes_tavolsag","timestamp":"2020. április. 05. 08:15","title":"A koronavírus csak a kezdet, és mindenért, ami jön, csak magunkat okolhatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]