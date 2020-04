Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező szerint Eszenyi Enikő jól tette, hogy visszavonta a színházigazgatói pályázatát, ő viszont nem bánja, hogy annak idején támogatta.","shortLead":"A rendező szerint Eszenyi Enikő jól tette, hogy visszavonta a színházigazgatói pályázatát, ő viszont nem bánja...","id":"20200406_Alfoldi_Robert_A_fuggetlen_szinhazaknak_annyi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f459f6-2e92-431f-9f16-8d3d53b22a51","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_Alfoldi_Robert_A_fuggetlen_szinhazaknak_annyi","timestamp":"2020. április. 06. 09:58","title":"Alföldi Róbert: A független színházaknak annyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e0affbe-bf89-4567-89a4-558a641d9408","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"kultura","description":"2020 március idusától kezdve többé nem szlogen az iskola–diák–család együttműködés, hanem a szükséges alap.\r

\r

","shortLead":"2020 március idusától kezdve többé nem szlogen az iskola–diák–család együttműködés, hanem a szükséges alap.\r

\r

","id":"20200406_Gyarmathy_Eva_A_lehetosegek_es_megoldasok_ideje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e0affbe-bf89-4567-89a4-558a641d9408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e2d51de-4cdf-43f1-95ce-027fe2947d8b","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_Gyarmathy_Eva_A_lehetosegek_es_megoldasok_ideje","timestamp":"2020. április. 06. 09:05","title":"Gyarmathy Éva: A lehetőségek és megoldások ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sorozatban három olyan hónapja volt a magyar gazdaságnak, ami nemrég még meglepően gyengének számított. Nemsokára visszasírjuk azt is, hogy egyáltalán növekedés volt, de a most közölt adatokon látszik, hogy már a járvány előtti időszak sem volt fényes.","shortLead":"Sorozatban három olyan hónapja volt a magyar gazdaságnak, ami nemrég még meglepően gyengének számított. Nemsokára...","id":"20200407_ipar_valsag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d230faa4-12d6-4fad-82b4-f0462e1291b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_ipar_valsag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 07. 09:25","title":"Legyengült állapotában találta meg a magyar ipart a válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez az első eset, hogy tigrisnél és oroszlánnál kimutatták a vírust.","shortLead":"Ez az első eset, hogy tigrisnél és oroszlánnál kimutatták a vírust.","id":"20200406_koronavirus_tigris_oroszlan_new_york_allatkert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77f9944-353c-4925-af10-35517128309e","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_koronavirus_tigris_oroszlan_new_york_allatkert","timestamp":"2020. április. 06. 05:05","title":"Koronavírusosak lettek egy New York-i állatkert tigrisei és oroszlánjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc48299d-0f23-418b-88cc-2ae511d1ef33","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A COVID-19 betegség Angliában szedi a legtöbb áldozatot.","shortLead":"A COVID-19 betegség Angliában szedi a legtöbb áldozatot.","id":"20200406_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_kiralysag_halaos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc48299d-0f23-418b-88cc-2ae511d1ef33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91292732-ce2d-4d22-afaf-47e92f830d10","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_kiralysag_halaos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 06. 20:05","title":"5400-hoz közelít az elhunytak száma az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69bd91fe-6dd6-4bf0-b590-3288c037f01e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Április 14-től több üzlet is kinyithat, májusban már a bevásárlóközpontok is fogadhatják a vásárlókat.\r

","shortLead":"Április 14-től több üzlet is kinyithat, májusban már a bevásárlóközpontok is fogadhatják a vásárlókat.\r

","id":"20200406_Ausztria_mar_husvet_utan_enyhit_a_szigoru_intezkedeseken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69bd91fe-6dd6-4bf0-b590-3288c037f01e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f669736-dd1a-482c-8dfc-8df012202b7d","keywords":null,"link":"/elet/20200406_Ausztria_mar_husvet_utan_enyhit_a_szigoru_intezkedeseken","timestamp":"2020. április. 06. 12:31","title":"Ausztria már húsvét után enyhít a szigorú intézkedéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25036d6b-ec84-427c-bbeb-5ee347df415d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"\"A sport alapvetően arra épül, hogy sok ember van egyszerre egy helyen\".","shortLead":"\"A sport alapvetően arra épül, hogy sok ember van egyszerre egy helyen\".","id":"20200405_Teljesen_leallt_a_sportelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25036d6b-ec84-427c-bbeb-5ee347df415d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e57d7eb-fbba-4466-a09b-2db5e8d74c27","keywords":null,"link":"/sport/20200405_Teljesen_leallt_a_sportelet","timestamp":"2020. április. 05. 20:58","title":"Teljesen leállt a sportélet, de van kiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c07b56-11aa-4399-b5b8-1bf71fa19434","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig összesen 400 ezer maszkot ajándékozott oda a kormány más országoknak.","shortLead":"Eddig összesen 400 ezer maszkot ajándékozott oda a kormány más országoknak.","id":"20200406_Magyarorszag_300_ezer_maszkot_adott_Horvatorszagnak_es_Szerbianak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13c07b56-11aa-4399-b5b8-1bf71fa19434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ca2651-de35-4bca-aee4-def3d8a17c8c","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Magyarorszag_300_ezer_maszkot_adott_Horvatorszagnak_es_Szerbianak","timestamp":"2020. április. 06. 18:53","title":"Magyarország 300 ezer maszkot adott Horvátországnak és Szerbiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]