[{"available":true,"c_guid":"778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nappal az után, hogy Donald Trump megtorlással fenyegette Indiát a hidroxi-klorokin nevű gyógyszeralapanyag exportjának megtiltása miatt, Új-Delhiben feloldották a korlátozást. Az amerikai elnök – egyelőre tudományos bizonyítékok nélkül – olyan isteni ajándéknak nevezte a maláriaellenes hatóanyagot, amely alkalmas lehet a koronavírus okozta kór kezelésére.","shortLead":"Egy nappal az után, hogy Donald Trump megtorlással fenyegette Indiát a hidroxi-klorokin nevű gyógyszeralapanyag...","id":"20200408_Trump_fenyegetozott_India_beadta_a_derekat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d76cab-0f69-4b6c-8231-11ebd98ba01e","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_Trump_fenyegetozott_India_beadta_a_derekat","timestamp":"2020. április. 08. 15:19","title":"Trump fenyegetőzött a maláriaellenes gyógyszer miatt, India beadta a derekát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813e6e26-82db-427e-a044-9c580a9b15e1","c_author":"Lőrinc László","category":"360","description":"Retró mártírkultusz vagy konstruktív sikertörténet? A kerettantervből nemcsak hogy a hivatalos ideológia, de egyenesen az aktuálpolitikai doktrína irdatlan lólábai lógnak ki minden irányba. Vélemény.","shortLead":"Retró mártírkultusz vagy konstruktív sikertörténet? A kerettantervből nemcsak hogy a hivatalos ideológia, de egyenesen...","id":"20200408_Lorinc_Laszlo_Retro_martirkultusz_vagy_konstruktiv_sikertortenet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=813e6e26-82db-427e-a044-9c580a9b15e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11fe6bf6-ca1e-489b-ba9b-1dacc3acfa8a","keywords":null,"link":"/360/20200408_Lorinc_Laszlo_Retro_martirkultusz_vagy_konstruktiv_sikertortenet","timestamp":"2020. április. 08. 11:00","title":"Lőrinc László: Esztelen öncsalás a történelemtanítás új kerettanterve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ha minden a tervek szerint halad, akkor már ősszel elkészülhet a koronavírus elleni védőoltás, szakértők szerint azonban ez igen derülátó jóslat. ","shortLead":"Ha minden a tervek szerint halad, akkor már ősszel elkészülhet a koronavírus elleni védőoltás, szakértők szerint...","id":"20200409_vakcina_koronavirus_nemetorszag_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5cd726d-5448-417a-b172-0d607ba88637","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_vakcina_koronavirus_nemetorszag_oltas","timestamp":"2020. április. 09. 15:38","title":"Júniustól embereken tesztelhetik a Németországban kifejlesztett védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412df940-74f9-4e17-9cbb-8075215f9706","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök állapota stabil.","shortLead":"A brit miniszterelnök állapota stabil.","id":"20200408_korhaz_intenziv_osztaly_boris_johnson_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=412df940-74f9-4e17-9cbb-8075215f9706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0388f5-994f-4c55-9a6b-03c703fed7c2","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_korhaz_intenziv_osztaly_boris_johnson_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 09:53","title":"Harmadik napja az intenzíven van Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1ac7dec-56b3-4b13-a7d4-5a5ca19657f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"980 főre emelkedett a fertőzöttek száma.","shortLead":"980 főre emelkedett a fertőzöttek száma.","id":"20200409_magyarorszag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1ac7dec-56b3-4b13-a7d4-5a5ca19657f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8bf9e7-dc2d-4a80-8fde-b218cbd50139","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_magyarorszag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 09. 06:43","title":"Újabb 8 halottja van a járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3423f5cf-2811-42fc-8dff-1fc25997a0d5","c_author":"Németh András","category":"kultura","description":"Virtuálisan is megtekinthető a balatonfüredi Zsidó Kiválóságok Háza, amely fizikai valójában már két éve várja a látogatókat. A maga nemében páratlan kiállítás 132 olyan zsidó tudóst mutat be, akiket, vagy akik szüleit a náci eszmerendszer halálra ítélt. Az alapító, Olti Ferenc azt hangsúlyozza, nem egy újabb holokauszt emlékkiállítást akart létrehozni a zsinagógában.

","shortLead":"Virtuálisan is megtekinthető a balatonfüredi Zsidó Kiválóságok Háza, amely fizikai valójában már két éve várja...","id":"20200408_Kulonleges_kiallitas_a_karanten_napjaira__zsido_kivalosagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3423f5cf-2811-42fc-8dff-1fc25997a0d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb113f6-fdd4-4ca9-b5ab-25b5cc80e910","keywords":null,"link":"/kultura/20200408_Kulonleges_kiallitas_a_karanten_napjaira__zsido_kivalosagok","timestamp":"2020. április. 09. 08:19","title":"Különleges kiállítás a karantén napjaira – zsidó kiválóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45103f1-9155-4ca1-ab0e-49ff3579dafc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száz méterre attól, amelyik tavaly lepleződött le, Bayer Zsolt fia lakik egy másik, 46 négyzetméteres önkormányzati lakásban. Havonta mindössze 30 ezer forintért.","shortLead":"Száz méterre attól, amelyik tavaly lepleződött le, Bayer Zsolt fia lakik egy másik, 46 négyzetméteres önkormányzati...","id":"20200408_bayer_zsolt_ingatlancsere_meg_egy_lakas_a_varban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a45103f1-9155-4ca1-ab0e-49ff3579dafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e04c5c-5674-407a-87e8-c7fece439c2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_bayer_zsolt_ingatlancsere_meg_egy_lakas_a_varban","timestamp":"2020. április. 08. 16:51","title":"Bayer Zsolt családja két lakást is szerzett a Várban, mindkettőt ugyanazért a faházért cserélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b5ce91-410b-4bd1-badf-1646eb84e727","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatt a világutazó és macskája Sukoróról jelentkezik be időnként.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus miatt a világutazó és macskája Sukoróról jelentkezik be időnként.\r

\r

","id":"20200409_Korbe_akarta_biciklizni_a_Foldet_egy_skot_ferfi_egy_macskaval_de_Magyarorszagon_ragadt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52b5ce91-410b-4bd1-badf-1646eb84e727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3d3eef-ffc6-410c-b696-d69707e5eac8","keywords":null,"link":"/elet/20200409_Korbe_akarta_biciklizni_a_Foldet_egy_skot_ferfi_egy_macskaval_de_Magyarorszagon_ragadt","timestamp":"2020. április. 09. 08:43","title":"Körbe akarta biciklizni a Földet egy skót férfi egy macskával, de Magyarországon ragadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]