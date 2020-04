Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bd0ec2e-c979-47a7-a8ea-e79ee7643182","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester arra kéri a túrázni vágyókat, hogy vegyék komolyan a helyzetet, és az autós turistáskodás helyett sétáljanak lakóhelyük környékén.","shortLead":"A polgármester arra kéri a túrázni vágyókat, hogy vegyék komolyan a helyzetet, és az autós turistáskodás helyett...","id":"20200407_Lezarjak_a_tihanyi_parkolokat_a_tomegesen_erkezo_turazok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bd0ec2e-c979-47a7-a8ea-e79ee7643182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4637ed59-2949-4f71-89be-c9d45455f0a9","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Lezarjak_a_tihanyi_parkolokat_a_tomegesen_erkezo_turazok_miatt","timestamp":"2020. április. 07. 15:22","title":"Lezárják a tihanyi parkolókat a tömegesen érkező túrázók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az emelkedő betegszám több tesztet indokolna, de nálunk nem ez történik. A cseheknél négyszer annyi teszt volt, mint Magyarországon.","shortLead":"Az emelkedő betegszám több tesztet indokolna, de nálunk nem ez történik. A cseheknél négyszer annyi teszt volt, mint...","id":"20200408_koronavirus_teszt_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a5fe494-ccde-48f8-a0fe-445d0993a2da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_koronavirus_teszt_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 08. 08:49","title":"A jóval kisebb népességű Szlovéniában is több koronavírus-tesztet végeztek, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 54 éves férfi gyerekével egy olyan videót tett közzé, amely szerint a koronavírus nem is létezik.\r

","shortLead":"Az 54 éves férfi gyerekével egy olyan videót tett közzé, amely szerint a koronavírus nem is létezik.\r

","id":"20200407_Apat_es_lanyat_allitottak_elo_remhirterjesztes_miatt_az_ozdi_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"947ce85b-25f9-4581-96b2-ab46eb10aa88","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Apat_es_lanyat_allitottak_elo_remhirterjesztes_miatt_az_ozdi_rendorok","timestamp":"2020. április. 07. 18:56","title":"Apát és lányát állították elő rémhírterjesztés miatt az ózdi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c999e2-c081-4a46-9b07-0c5ec4e3bd12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos Play áruházból már eltávolították a veszélyesnek minősített SuperVPN-t, de nagyon sok mobilon még ott lehet.","shortLead":"Az androidos Play áruházból már eltávolították a veszélyesnek minősített SuperVPN-t, de nagyon sok mobilon még ott...","id":"20200408_supervpn_android_veszelyes_alkalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17c999e2-c081-4a46-9b07-0c5ec4e3bd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf1cb28-165a-4473-bfbe-a730f650bea7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_supervpn_android_veszelyes_alkalmazas","timestamp":"2020. április. 08. 11:33","title":"100 millióan töltöttek le egy veszélyes androidos alkalmazást, törölje azonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"30 százalékkal nőtt a rizs ára négy nap alatt Nigériában – írja a Bloomberg, megállapítva, hogy ilyen gyors áremelkedésnek kizárólag a koronavírus okozta válság az oka. Azt viszont még nehéz megmondani, hogy az áremelkedést a vásárlási pánik okozta-e vagy pedig a hagyományos szállító láncok megszakadása.","shortLead":"30 százalékkal nőtt a rizs ára négy nap alatt Nigériában – írja a Bloomberg, megállapítva, hogy ilyen gyors...","id":"20200407_Komoly_elelmiszervalsagot_okozhat_tobb_szegeny_orszagban_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c4f47e-34a2-40ca-aab6-8aade0c72c4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_Komoly_elelmiszervalsagot_okozhat_tobb_szegeny_orszagban_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 07. 15:05","title":"Komoly élelmiszerválságot okozhat több szegény országban a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ELTE TTK-n azt vizsgálták, miért hozunk radikálisabb intézkedéseket a járvánnyal szemben, mint a klímaválság ellen. Talán nem meglepő az ok: azért, mert a vírustól jobban félünk. Pedig a klímaváltozástól is kellene. ","shortLead":"Az ELTE TTK-n azt vizsgálták, miért hozunk radikálisabb intézkedéseket a járvánnyal szemben, mint a klímaválság ellen...","id":"20200409_Miert_vagyunk_eredmenyesebbek_a_koronavirussal_szemben_mint_a_klimavaltozas_elleni_harcban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b8ef56-579b-4c1f-b459-bc63dd087cf7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200409_Miert_vagyunk_eredmenyesebbek_a_koronavirussal_szemben_mint_a_klimavaltozas_elleni_harcban","timestamp":"2020. április. 09. 13:10","title":"Miért vagyunk eredményesebbek a koronavírussal szemben, mint a klímaváltozás elleni harcban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac585ea2-6fbb-44fa-a1e0-25a2987e8bab","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200408_Marabu_Feknyuz_A_mentocsomag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac585ea2-6fbb-44fa-a1e0-25a2987e8bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d277395-cabc-455a-9a29-517b7866f492","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200408_Marabu_Feknyuz_A_mentocsomag","timestamp":"2020. április. 08. 09:22","title":"Marabu Féknyúz: A mentőcsomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133ae4f7-8308-456e-a813-79fcd0ea4365","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerb államfő legidősebb fiának lett pozitív a tesztje.","shortLead":"A szerb államfő legidősebb fiának lett pozitív a tesztje.","id":"20200409_koronavirus_aleksandar_vucic_jarvany_fertozes_szerbia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=133ae4f7-8308-456e-a813-79fcd0ea4365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5178fbb4-e845-427f-af81-807eacc1eb05","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_koronavirus_aleksandar_vucic_jarvany_fertozes_szerbia","timestamp":"2020. április. 09. 08:44","title":"Koronavírusos a szerb elnök fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]