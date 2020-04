Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2af5f86-1fcc-4125-a5cf-07b4a4d2049d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi testet sejtek milliárdjai alkotják, mindegyiküket a sejtalkotók számtalan interakciója teremti meg és tartja fenn. Az emberi genom projekt feltérképezte a sejtek \"alkatrészeit\", de a sejt jó vagy rendellenes működése csak akkor érthető meg, ha tudjuk, ezek az alkatrészek hogyan működnek együtt.","shortLead":"Az emberi testet sejtek milliárdjai alkotják, mindegyiküket a sejtalkotók számtalan interakciója teremti meg és tartja...","id":"20200413_emberi_feherjekapcsolatok_terkepe_human_reference_interactome_huri","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2af5f86-1fcc-4125-a5cf-07b4a4d2049d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82d8644-53fe-4865-a3db-125b3be7e7f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_emberi_feherjekapcsolatok_terkepe_human_reference_interactome_huri","timestamp":"2020. április. 13. 11:03","title":"Fontos térkép készült az emberi testről, a vírusok és a rák elleni küzdelemben is segítget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy neve elhallgatását kérő forrás szerint az új Windows 10X operációs rendszer és a Surface Neo nevű készülék premierje is jóval később lesz, mint eredetileg tervezte azt a Microsoft.","shortLead":"Egy neve elhallgatását kérő forrás szerint az új Windows 10X operációs rendszer és a Surface Neo nevű készülék...","id":"20200413_microsoft_windows_10x_surface_neo_kekes_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd57d636-4a00-421d-b749-9c88228187fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_microsoft_windows_10x_surface_neo_kekes_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 13. 17:03","title":"Késve jöhet az új Windows 10X, mert a Microsoftot is elérte a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"745d4e15-8eea-454a-b370-1d3c3143b1db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tető nélkül, ajtók és szinte minden elem nélkül árulják.","shortLead":"Tető nélkül, ajtók és szinte minden elem nélkül árulják.","id":"20200414_Hiaba_tunik_roncsnak_ez_a_Tesla_meg_mukodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=745d4e15-8eea-454a-b370-1d3c3143b1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa86a41c-1c1d-4d51-887a-07c8fb5f8ef5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200414_Hiaba_tunik_roncsnak_ez_a_Tesla_meg_mukodik","timestamp":"2020. április. 14. 15:21","title":"Hiába tűnik roncsnak ez a Tesla, még működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b23d84-bf2e-4422-904f-4530772b68d4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Anthony Fauci most kiérdemli az Amerika főorvosa titulust, a járvánnyal kapcsolatban minden szavát lesik az amerikaiak, talán csak az elnök a kivétel, vagy legalábbis eljátssza ezt.","shortLead":"Anthony Fauci most kiérdemli az Amerika főorvosa titulust, a járvánnyal kapcsolatban minden szavát lesik az amerikaiak...","id":"202015_anthony_fauci_amerika_foorvosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68b23d84-bf2e-4422-904f-4530772b68d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2ca9a2-2028-4228-8ee7-ed6c82bf309c","keywords":null,"link":"/360/202015_anthony_fauci_amerika_foorvosa","timestamp":"2020. április. 13. 12:00","title":"A kosárpályán kőfalat is áttört volna, most Trumpot kell kicseleznie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvasónkat, T.-t nagypéntek délután hívták a Jahn Ferenc kórházból, hogy kedden viszi haza a mentő a magatehetetlen édesapját. Azt mondja, szürreális volt a beszélgetés, esélye sem volt ellenkezni. Elképzelése sincs, hogy demens édesanyja mellett hogyan ápolja majd otthon édesapját is, az ünnepek alatt bármilyen előkészület megoldhatatlan volt. A kórház főigazgatója szerint csak azokat küldik haza, akik nem igényelnek folyamatos orvosi felügyeletet.","shortLead":"Olvasónkat, T.-t nagypéntek délután hívták a Jahn Ferenc kórházból, hogy kedden viszi haza a mentő a magatehetetlen...","id":"20200413_koronavirus_kronikus_beteg_ellatas_jahn_ferenc_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8caeda4e-2663-4916-81c6-ab1139be2f00","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_koronavirus_kronikus_beteg_ellatas_jahn_ferenc_korhaz","timestamp":"2020. április. 13. 12:08","title":"\"Szürreális volt, ahogy közölték: kedden hozza haza a mentő apámat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hitelesek mintegy 20-30 százaléka élt már a törlesztés folytatásának lehetőségével, főleg az egy kölcsönt fizetőkről van szó.","shortLead":"A hitelesek mintegy 20-30 százaléka élt már a törlesztés folytatásának lehetőségével, főleg az egy kölcsönt fizetőkről...","id":"20200414_hitelmoratorium_torlesztes_folytatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2544665c-a044-4671-913b-17c827de8fad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200414_hitelmoratorium_torlesztes_folytatasa","timestamp":"2020. április. 14. 12:32","title":"Százezrek folytatják a törlesztést a hitelmoratórium ellenére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lakosságarányosan rosszabbul állnak, mint Olaszország.","shortLead":"Lakosságarányosan rosszabbul állnak, mint Olaszország.","id":"20200413_Belgiumban_hetfo_volt_a_legrosszabb_nap_a_jarvany_kezdete_ota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7144c340-b68a-4054-b9e5-c32b0ba3f580","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_Belgiumban_hetfo_volt_a_legrosszabb_nap_a_jarvany_kezdete_ota","timestamp":"2020. április. 13. 13:17","title":"Belgiumban hétfő volt a legrosszabb nap a járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5748f947-b69b-4ddc-be96-06572685f47c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alessandro Garofalo fotója nem a koronavírus-járványról szól, és mégis. ","shortLead":"Alessandro Garofalo fotója nem a koronavírus-járványról szól, és mégis. ","id":"20200414_Megrendito_ereju_fotot_keszitett_egy_olasz_fotos_husvetkor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5748f947-b69b-4ddc-be96-06572685f47c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db4a6f3-4431-4fce-9443-174a8da9e6ba","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_Megrendito_ereju_fotot_keszitett_egy_olasz_fotos_husvetkor","timestamp":"2020. április. 14. 09:28","title":"Megrendítő erejű fotót készített egy olasz fotós húsvétkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]