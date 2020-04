Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a45103f1-9155-4ca1-ab0e-49ff3579dafc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száz méterre attól, amelyik tavaly lepleződött le, Bayer Zsolt fia lakik egy másik, 46 négyzetméteres önkormányzati lakásban. Havonta mindössze 30 ezer forintért.","shortLead":"Száz méterre attól, amelyik tavaly lepleződött le, Bayer Zsolt fia lakik egy másik, 46 négyzetméteres önkormányzati...","id":"20200408_bayer_zsolt_ingatlancsere_meg_egy_lakas_a_varban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a45103f1-9155-4ca1-ab0e-49ff3579dafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e04c5c-5674-407a-87e8-c7fece439c2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_bayer_zsolt_ingatlancsere_meg_egy_lakas_a_varban","timestamp":"2020. április. 08. 16:51","title":"Bayer Zsolt családja két lakást is szerzett a Várban, mindkettőt ugyanazért a faházért cserélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ab2994-910b-4e78-bb4d-6a9908ffa256","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagy cégek gyakran fricskázzák egymást, így érthető, hogy sokan a Huawei elleni kis bosszantásnak tartották a Xiaomi Mi 10 Pro dobozára került feliratot. A Xiaomi viszont cáfolja ezt.","shortLead":"A nagy cégek gyakran fricskázzák egymást, így érthető, hogy sokan a Huawei elleni kis bosszantásnak tartották a Xiaomi...","id":"20200408_xiaomi_mi_10_pro_dobozan_felremagyarazhato_felirat_huawei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01ab2994-910b-4e78-bb4d-6a9908ffa256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4b2801-1024-446e-a144-868afaaed742","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_xiaomi_mi_10_pro_dobozan_felremagyarazhato_felirat_huawei","timestamp":"2020. április. 08. 11:03","title":"A Xiaomi állítja: félreértés az egész, nem trollkodja a Huaweit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4905bfbd-babf-42cf-aa65-bbf09a3c9d3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester fokozottabb ellenőrzést kér a rendőrségtől.","shortLead":"A polgármester fokozottabb ellenőrzést kér a rendőrségtől.","id":"20200408_Elarasztottak_Szarvast_a_turistak_nyari_uzemmodban_az_uduloovezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4905bfbd-babf-42cf-aa65-bbf09a3c9d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30df2be-e078-407f-95de-d5c8ffbaeb33","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_Elarasztottak_Szarvast_a_turistak_nyari_uzemmodban_az_uduloovezet","timestamp":"2020. április. 08. 19:44","title":"Elárasztották Szarvast a turisták, \"nyári üzemmódban\" az üdülőövezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb84aef9-ee36-4b60-865d-caddf2b617a7","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"\"Az entrópia csökkentése örömforrás\" - Pléh Csaba pszichológus szerint ezért is érdemes rendet rakni otthonunkban a kijárási korlátozások idején. Az akadémikus a keleti nyitást politikai flörtnek, a CEU elüldözését és a NAT „nemzetiesítését” aggasztónak tartja. Portré.","shortLead":"\"Az entrópia csökkentése örömforrás\" - Pléh Csaba pszichológus szerint ezért is érdemes rendet rakni otthonunkban...","id":"202014_pleh_csaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb84aef9-ee36-4b60-865d-caddf2b617a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08dea7a9-de29-49da-9d68-6664306443a1","keywords":null,"link":"/360/202014_pleh_csaba","timestamp":"2020. április. 08. 19:30","title":"Pléh Csaba: A tudomány feladata az, hogy a Nyugat felé húzzuk ezt a kompot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccaa637-6c1c-4569-85ac-76eda71f4c0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook és az Instagram egy ideje már lehetőséget ad rá, hogy a felhasználó ellenőrizhesse, mit raktároznak el róla. Most megújul a funkció.","shortLead":"A Facebook és az Instagram egy ideje már lehetőséget ad rá, hogy a felhasználó ellenőrizhesse, mit raktároznak el róla...","id":"202000408_facebook_instagram_adatok_kepek_bejegyzesek_mentese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ccaa637-6c1c-4569-85ac-76eda71f4c0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143129db-c9c4-47ac-a604-d780a64fd91e","keywords":null,"link":"/tudomany/202000408_facebook_instagram_adatok_kepek_bejegyzesek_mentese","timestamp":"2020. április. 08. 08:03","title":"Így néhány kattintással letölthet mindent, amit valaha a Facebookon és Instagramon csinált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1669a463-0e3d-44f1-82ab-4adf47658970","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyilvános megszégyenítéssel próbálják visszaszorítani a vandalizmust.","shortLead":"Nyilvános megszégyenítéssel próbálják visszaszorítani a vandalizmust.","id":"20200408_kinai_nagy_fal_vandalok_rongalas_szegyenlista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1669a463-0e3d-44f1-82ab-4adf47658970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ddbab7-2afb-4faf-80df-0899d861e72f","keywords":null,"link":"/elet/20200408_kinai_nagy_fal_vandalok_rongalas_szegyenlista","timestamp":"2020. április. 08. 12:11","title":"Listázni fogják azokat, akik megrongálták a kínai nagy falat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32ef4f86-c4f3-45ad-81b7-25ed80b95255","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az építkezés 8 milliárd 504 millió forintba kerül, az állam 2,9 milliárd forinttal segít. ","shortLead":"Az építkezés 8 milliárd 504 millió forintba kerül, az állam 2,9 milliárd forinttal segít. ","id":"20200409_luxushotel_balaton_szantod_balaland","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32ef4f86-c4f3-45ad-81b7-25ed80b95255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0d87ec-0ff4-4470-8072-50d892fd2739","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_luxushotel_balaton_szantod_balaland","timestamp":"2020. április. 09. 12:51","title":"Milliárdokkal támogatja egy új balatoni luxushotel építését az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e635233-5758-4f41-aa07-64d6d6e6db3d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Neue Zürcher Zeitung svájci lap külföldi tudósítói összegyűjtötték, mivel segítik a kormányok a járvány okozta válság túlélését. A jövedelempótlás és a likviditási támogatások fajtáit és mértékét négy kategóriában vizsgálták.","shortLead":"A Neue Zürcher Zeitung svájci lap külföldi tudósítói összegyűjtötték, mivel segítik a kormányok a járvány okozta válság...","id":"20200408_neue_zurcher_zeitung_koronavirusjarvany_intezkedesek_tablazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e635233-5758-4f41-aa07-64d6d6e6db3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc0633a-c94f-458d-bde1-545f6892c783","keywords":null,"link":"/360/20200408_neue_zurcher_zeitung_koronavirusjarvany_intezkedesek_tablazat","timestamp":"2020. április. 08. 11:30","title":"Ezt kapják a járványban az emberek és a cégek a világban – és nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]