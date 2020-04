Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2e1b0e9-d3f3-404b-8d2b-9b4bc9710dc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy még sokoldalúbbá tegye okostelefonjait, kiegészítőket is készít a Samsung, például játékvezérlőket. Legutóbbi szabadalma egy, az eddigieknél fejlettebb eszközt mutat.","shortLead":"Hogy még sokoldalúbbá tegye okostelefonjait, kiegészítőket is készít a Samsung, például játékvezérlőket. Legutóbbi...","id":"20200406_samsung_galaxy_gamepad_szabadalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2e1b0e9-d3f3-404b-8d2b-9b4bc9710dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c282dd-3e4a-4961-90d4-dc8526de5b38","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_samsung_galaxy_gamepad_szabadalom","timestamp":"2020. április. 06. 14:03","title":"Izgalmas kiegészítőt talált ki telefonjaihoz a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df181ec4-3843-4373-85fc-1ae0f74a04e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez jó hír – jelentette be Müller Cecília. De közben annyian voltak vasárnap az utcán Budapesten, hogy szinte megállás nélkül dolgoztak a rendőrök. Az operatív törzs hétfői tájékoztatója.","shortLead":"Ez jó hír – jelentette be Müller Cecília. De közben annyian voltak vasárnap az utcán Budapesten, hogy szinte megállás...","id":"20200406_Ket_beteget_levettek_a_lelegeztetogeprol_a_Szent_Laszlo_korhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df181ec4-3843-4373-85fc-1ae0f74a04e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1189fe74-936f-442a-96c4-e5dc142d9bcb","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Ket_beteget_levettek_a_lelegeztetogeprol_a_Szent_Laszlo_korhazban","timestamp":"2020. április. 06. 11:10","title":"Két beteget levettek a lélegeztetőgépről a Szent László kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A regisztrált betegek száma az előző napi majd 4 ezerrel nőtt, viszont az intenzív osztályokra már jóval kevesebb beteget szállítottak be.","shortLead":"A regisztrált betegek száma az előző napi majd 4 ezerrel nőtt, viszont az intenzív osztályokra már jóval kevesebb...","id":"20200406_Egy_nap_alatt_tobb_mint_800an_haltak_bele_a_jarvanyba_Franciaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"138869a2-cd69-44cc-8777-3e80cfbe583d","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_Egy_nap_alatt_tobb_mint_800an_haltak_bele_a_jarvanyba_Franciaorszagban","timestamp":"2020. április. 06. 21:17","title":"Egy nap alatt több mint 800-an haltak meg a járványban Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a37751a2-c1d9-47fc-b302-bf8021aeb68e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervezése során 500 km/h-s végsebességre számolnak.","shortLead":"A tervezése során 500 km/h-s végsebességre számolnak.","id":"20200406_Chaos_lesz_az_elso_gorog_szupersportkocsi_neve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a37751a2-c1d9-47fc-b302-bf8021aeb68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc095d4f-0c29-43d0-9746-89d468f922c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200406_Chaos_lesz_az_elso_gorog_szupersportkocsi_neve","timestamp":"2020. április. 06. 11:07","title":"Chaos lesz az első görög szupersportkocsi neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f5fd30-8981-4ddc-83b7-f62b76c4b866","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A korábbi klasszis labdarúgó egy hónapja került rács mögé Paraguayban, ahol a járvány miatt szünetel a bírósági ítélkezés.","shortLead":"A korábbi klasszis labdarúgó egy hónapja került rács mögé Paraguayban, ahol a járvány miatt szünetel a bírósági...","id":"20200407_koronavirus_ronaldinho_paraguay_borton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1f5fd30-8981-4ddc-83b7-f62b76c4b866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03260ce3-fcea-4da5-8e27-dfe3414546b3","keywords":null,"link":"/elet/20200407_koronavirus_ronaldinho_paraguay_borton","timestamp":"2020. április. 07. 13:05","title":"A koronavírus miatt nem szabadul a börtönből Ronaldinho","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6dd160f-efa7-49af-8ace-1445887725e0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kórházba szállították vasárnap Boris Johnson brit miniszterelnököt, akiről tíz napja állapították meg, hogy az új típusú koronavírus okozta betegségben szenved.\r

","shortLead":"Kórházba szállították vasárnap Boris Johnson brit miniszterelnököt, akiről tíz napja állapították meg, hogy az új...","id":"20200405_Korhazba_vittek_a_virusfertozott_Boris_Johnsont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6dd160f-efa7-49af-8ace-1445887725e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb2dcab-9e9b-4cfe-a092-8b39b96e4215","keywords":null,"link":"/vilag/20200405_Korhazba_vittek_a_virusfertozott_Boris_Johnsont","timestamp":"2020. április. 05. 22:54","title":"Kórházba vitték a vírusfertőzött Boris Johnsont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"927e9f27-9525-4183-85af-bd8f8b95fcde","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A BTK Történettudományi Intézet az elmaradó konferenciák és előadások miatt keletkezett űrt próbálja bepótolni többek között 30 könyv, számos folyóirat és egy Szent Koronáról szóló film közkinccsé tételével.","shortLead":"A BTK Történettudományi Intézet az elmaradó konferenciák és előadások miatt keletkezett űrt próbálja bepótolni többek...","id":"20200405_Egy_rakas_konyvet_es_filmet_tettek_ingyen_hozzaferhetove_a_neten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=927e9f27-9525-4183-85af-bd8f8b95fcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b475138-e7dd-4023-aefa-132d45ce8de9","keywords":null,"link":"/kultura/20200405_Egy_rakas_konyvet_es_filmet_tettek_ingyen_hozzaferhetove_a_neten","timestamp":"2020. április. 05. 17:30","title":"Egy rakás történelmi könyvet tettek ingyen hozzáférhetővé a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53c17de-8166-433d-ac7e-0d480404bda7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy brit–magyar cég videós alkalmazása nyerte a hétvégén rendezett, 48 órás innovációs versenyen az Innovációs és Technológiai Minisztérium egyik különdíját.","shortLead":"Egy brit–magyar cég videós alkalmazása nyerte a hétvégén rendezett, 48 órás innovációs versenyen az Innovációs és...","id":"20200406_hack_the_crisis_cursor_insight_dokivideo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e53c17de-8166-433d-ac7e-0d480404bda7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f216268-f5df-45d6-bfb6-be4c224adc8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_hack_the_crisis_cursor_insight_dokivideo","timestamp":"2020. április. 06. 17:14","title":"Krónikus betegeken segítene a járvány idején egy új magyar alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]