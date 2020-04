Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5f92830-2e3a-4239-971b-0b84e8a79013","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap éjszaka több új kormányrendelet is megjelent a Magyar Közlönyben.","shortLead":"Vasárnap éjszaka több új kormányrendelet is megjelent a Magyar Közlönyben.","id":"20200406_kormanyrendelet_szep_kartya_tulora_katona_magyar_kozlony_koronavirus_veszelyhelyzet_ingyenes_parkolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5f92830-2e3a-4239-971b-0b84e8a79013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd40382-06ac-4179-abe4-3ae9143c054a","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_kormanyrendelet_szep_kartya_tulora_katona_magyar_kozlony_koronavirus_veszelyhelyzet_ingyenes_parkolas","timestamp":"2020. április. 06. 09:45","title":"Túlóráztatás és akár 500 ezres bírság: új rendeleteket adtak ki a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c222bd-d333-46c7-9963-0ed533926931","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A radioaktív sugárzás a 16-szorosára nőtt.","shortLead":"A radioaktív sugárzás a 16-szorosára nőtt.","id":"20200406_Eg_az_erdo_az_egykori_csernobili_atomeromu_korul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0c222bd-d333-46c7-9963-0ed533926931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f61c45ce-7ad7-4ade-9aec-f72c28d4d949","keywords":null,"link":"/elet/20200406_Eg_az_erdo_az_egykori_csernobili_atomeromu_korul","timestamp":"2020. április. 06. 11:21","title":"Ég az erdő az egykori csernobili atomerőmű körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec034e7c-d6cc-40cc-ab0e-f14f67f2153a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azoknak kínál megnyugtató megoldást egy amerikai cég, akik folyamatosan tudni szeretnének arról, hogy mit csinál az otthonában egyedül élő idős hozzátartozójuk. Kamerarendszer helyett okosszenzorokat telepítenek a lakásba, ezek aztán egy okostelefonos applikáción keresztül jelentik a legfontosabb információkat az aggódó családtagoknak.","shortLead":"Azoknak kínál megnyugtató megoldást egy amerikai cég, akik folyamatosan tudni szeretnének arról, hogy mit csinál...","id":"202014_szulofigyelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec034e7c-d6cc-40cc-ab0e-f14f67f2153a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907b8afb-68a4-45f4-ac9c-8abfb60d0edc","keywords":null,"link":"/360/202014_szulofigyelo","timestamp":"2020. április. 04. 15:10","title":"A járvány miatt bezárkózott nagyszülőket is védi ez a találmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6e4f97-8a97-4932-9fd7-106c7b3c4360","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: teljhatalom, trollkodás, kvótaítélet, óriáscsomag, taps.\r

","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200405_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6e4f97-8a97-4932-9fd7-106c7b3c4360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a986e00-3a32-46b6-84f1-6d1e6ffd46a7","keywords":null,"link":"/360/20200405_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. április. 05. 19:30","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolyában felrémlik, hogy a karantén örök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeged polgármestere szerint a NER-közeli vállalatoknak és a nemzeti tőkésosztálynak is nagyobb szerepet kellene vállalnia a koronavírus-járvány elleni harcban.","shortLead":"Szeged polgármestere szerint a NER-közeli vállalatoknak és a nemzeti tőkésosztálynak is nagyobb szerepet kellene...","id":"20200406_Botka_Laszlo_ner_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71650faf-325a-4449-be9c-b934a0111943","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Botka_Laszlo_ner_koronavirus","timestamp":"2020. április. 06. 10:05","title":"A NER-rel fizettetné ki a koronavírus elleni harc árát Botka László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203342b0-26b3-40f1-aeb2-351ef8fc3c2e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pénteken 708-an haltak meg a koronavírus-járványban Nagy-Britanniában, ám Londonban mégis bizakodóak.","shortLead":"Pénteken 708-an haltak meg a koronavírus-járványban Nagy-Britanniában, ám Londonban mégis bizakodóak.","id":"20200404_Uj_csucs_a_briteknel_megis_remenykednek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=203342b0-26b3-40f1-aeb2-351ef8fc3c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba717fe3-f058-4ba6-85e0-17edf9ffe56b","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Uj_csucs_a_briteknel_megis_remenykednek","timestamp":"2020. április. 04. 16:08","title":"708 halottja van a járványnak a briteknél, mégis reménykednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0360704d-8e83-49ef-a3bd-3b579a434cf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik Covid-19 betegséggel diagnosztizált gondozott azóta az életét vesztette.","shortLead":"Az egyik Covid-19 betegséggel diagnosztizált gondozott azóta az életét vesztette.","id":"20200406_koronavirus_idosek_otthona_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0360704d-8e83-49ef-a3bd-3b579a434cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a513903-ad45-49e3-93ff-644e6901de56","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_koronavirus_idosek_otthona_budapest","timestamp":"2020. április. 06. 13:17","title":"Újabb fővárosi idősek otthonában találtak koronavírusos beteget a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten nem volt ötös találat, a négyesek közel három millió forintot érnek.","shortLead":"A héten nem volt ötös találat, a négyesek közel három millió forintot érnek.","id":"20200404_Otos_lottoa_nyertesek_es_a_nyeremenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c15f2f5-4632-46a3-8ab5-4e5d974c3e26","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Otos_lottoa_nyertesek_es_a_nyeremenyek","timestamp":"2020. április. 04. 20:06","title":"Ötös lottó: a nyertesek és a nyeremények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]