[{"available":true,"c_guid":"9ba1a4b6-acfe-4556-9eff-18601ddd2674","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megtanultak egy koreográfiát, hogy így mondják el: hiányoznak nekik a diákok. ","shortLead":"Megtanultak egy koreográfiát, hogy így mondják el: hiányoznak nekik a diákok. ","id":"20200415_Virtualis_flashmobbal_uzentek_diakjaiknak_a_szocsenyi_tanarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ba1a4b6-acfe-4556-9eff-18601ddd2674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d2422d-3474-4193-9b8c-ad46e9222acb","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Virtualis_flashmobbal_uzentek_diakjaiknak_a_szocsenyi_tanarok","timestamp":"2020. április. 15. 15:39","title":"Virtuális flashmobbal üzentek diákjaiknak a szőcsényi tanárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f330a962-0bd5-401b-a543-49c1aa5e0dc3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínában jelentősen nőtt az eladott mobiltelefonok száma márciusban az előző hónaphoz képest, bár még mindig kevesebbet értékesítettek, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Kínában jelentősen nőtt az eladott mobiltelefonok száma márciusban az előző hónaphoz képest, bár még mindig kevesebbet...","id":"20200415_mobiltelefon_eladasok_kinaban_2020_marcius","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f330a962-0bd5-401b-a543-49c1aa5e0dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3d7575-eb71-435e-ae16-a4d26921d314","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_mobiltelefon_eladasok_kinaban_2020_marcius","timestamp":"2020. április. 15. 13:03","title":"Újraindul a gazdaság: Kínában 241%-kal megugrott a mobiltelefonok eladása márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb7a84c-28e2-4020-9630-bc18e753a127","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kiszabadultak az emberek, tele voltak az utcák és a buszok is. ","shortLead":"Kiszabadultak az emberek, tele voltak az utcák és a buszok is. ","id":"20200413_Tomeg_Iran_uzletek_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fb7a84c-28e2-4020-9630-bc18e753a127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7868a4-df04-440a-89fa-f1aa99c0c6ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_Tomeg_Iran_uzletek_koronavirus","timestamp":"2020. április. 13. 19:42","title":"Tömeg volt Iránban, miután kinyitott néhány üzlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725b38f5-48da-4eb9-9641-32751c225b2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár van miért reménykedni, jelenleg semmi biztosat nem lehet mondani arról, hogy bármilyen időjárás, vagy éghajlat érdemben lassítaná a koronavírus-járvány terjedését.","shortLead":"Bár van miért reménykedni, jelenleg semmi biztosat nem lehet mondani arról, hogy bármilyen időjárás, vagy éghajlat...","id":"20200414_koronavirus_meleg_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=725b38f5-48da-4eb9-9641-32751c225b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc621cf-f1b6-4d96-8e10-c3629b9af422","keywords":null,"link":"/elet/20200414_koronavirus_meleg_idojaras","timestamp":"2020. április. 14. 14:21","title":"Úgy tűnik, a nyár sem állítja meg a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb84aef9-ee36-4b60-865d-caddf2b617a7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jelenlegi nehéz helyzet megmutatta, milyen sok kezdeményezőkészség és önállóság van az iskolarendszerben és a pedagógustársadalomban – mondta az mta.hu-nak Pléh Csaba.","shortLead":"A jelenlegi nehéz helyzet megmutatta, milyen sok kezdeményezőkészség és önállóság van az iskolarendszerben és...","id":"20200415_Pleh_Csaba_Noni_fog_a_tanarok_megbecsultsege_es_tekintelye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb84aef9-ee36-4b60-865d-caddf2b617a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e61b6ec-a841-4595-9ec5-9734fadfa373","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Pleh_Csaba_Noni_fog_a_tanarok_megbecsultsege_es_tekintelye","timestamp":"2020. április. 15. 10:52","title":"Pléh Csaba: Káoszt vártunk, de a tanárok feltalálták magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13149e3f-1eb8-4421-807a-e4bb1c7845d7","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Több mint háromezerrel emelkedett Oroszországban egy nap alatt a koronavírussal fertőzöttek száma, s így már közel 25 ezer vírushordozó van az országban. Már Putyin elnök sem bizakodó, a virológusok attól tartanak, Moszkva lehet a második New York.","shortLead":"Több mint háromezerrel emelkedett Oroszországban egy nap alatt a koronavírussal fertőzöttek száma, s így már közel 25...","id":"20200415_oroszorszag_koronavirus_putyin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13149e3f-1eb8-4421-807a-e4bb1c7845d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af4aa17-1d46-4cf5-ab75-bd3376ef701d","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_oroszorszag_koronavirus_putyin","timestamp":"2020. április. 15. 13:30","title":"Bár egyre súlyosabb az orosz járványhelyzet, a dezinformációra még jut erő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A római kormány kérte a segítséget, a maszkokkal megy ötezer védőruha is. Szerbiának, Észak-Macedóniának, Szlovéniának, és Horvátországnak is küldtünk védőeszközöket. ","shortLead":"A római kormány kérte a segítséget, a maszkokkal megy ötezer védőruha is. Szerbiának, Észak-Macedóniának, Szlovéniának...","id":"20200414_Szazezer_maszkot_adott_Magyarorszag_Olaszorszagnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d09cd60-99fb-48be-8183-91e3d58ca95c","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_Szazezer_maszkot_adott_Magyarorszag_Olaszorszagnak","timestamp":"2020. április. 14. 13:24","title":"Százezer maszkot adott Magyarország Olaszországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee88b17-6283-4c08-91e7-a353781a1706","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid idő alatt több olyan adótornyot is megrongáltak Hollandiában, amely a helyi 5G-hálózatot működteti. A bűncselekményeket alighanem az új technológia nyomán kialakult félelem, tájékozatlanság és az ezekből következő összeesküvés-elméletek miatt követték el.","shortLead":"Rövid idő alatt több olyan adótornyot is megrongáltak Hollandiában, amely a helyi 5G-hálózatot működteti...","id":"20200414_5g_mobil_adotorony_telefonpozna_koronavirus_hollandia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cee88b17-6283-4c08-91e7-a353781a1706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97953882-c81d-49c9-8178-77cd60756aad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_5g_mobil_adotorony_telefonpozna_koronavirus_hollandia","timestamp":"2020. április. 14. 10:03","title":"Újabb országban támadják az 5G-tornyokat, ebből még baj is lehet járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]