"Anthony Fauci most kiérdemli az Amerika főorvosa titulust, a járvánnyal kapcsolatban minden szavát lesik az amerikaiak, talán csak az elnök a kivétel, vagy legalábbis eljátssza ezt." 2020. április. 13. 12:00 "A kosárpályán kőfalat is áttört volna, most Trumpot kell kicseleznie" 05:43 "Törökországban szabadon engednek a járvány miatt 45 ezer rabot a börtönből" "A politikai okokból bebörtönzöttekre nem vonatkozik a parlament döntése." "Csökken a szén-dioxid-kibocsátás a koronavírus miatt, de bolygót ez még nem menti meg" 2020. április. 14. 20:15 "Idén akár 1600 millió tonna szén-dioxiddal kevesebb kerülhet a légkörbe." "A Tejútrendszer leggyorsabban forgó csillagát fedezte fel egy kínai kutató a Hopej tartományban működő LAMOST teleszkóp segítségével." 2020. április. 13. 13:03 "540 km/másodperc sebességgel forog a csillag, amelyre most bukkantak a Tejútrendszerben" "Csúcsra tör a OnePlus: megjött a cég eddigi legerősebb mobilja, a OnePlus 8 Pro" 2020. április. 15. 07:03 "A mobilgyártóknál általában késni szokás egy telefon bemutatójával, a OnePlus azonban csúszás helyett a szokásosnál egy hónappal hamarabb leplezte le az új csúcsmobilját, a OnePlus 8 Prót, és annak kistestvérét, a OnePlus 8-at." "Hibás diagnózisból hibás terápia következik. Úgy tűnik, a kormány nem érti a jelenlegi válság természetét. (Mellesleg az ellenzék sem igazán.) Ezért a kormány hibásan cselekszik, az ellenzék részben hibásan beszél (hibás javaslatokat tesz)." "Bauer Tamás: Magyarországon félrekezelik a válságot" 2020. április. 14. 19:30 "Érdekes szereplőkkel tért be egy étterembe Gulyás Gergely a korlátozások alatt" 2020. április. 14. 20:49 "A 444.hu arról számolt be, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter az Alapjogokért Központ két igazgatójával látogatta meg a Felixet húsvét hétfőn. A tárca szerint csak az elviteles ételükért jöttek." "A központ Magyarország, Csehország, Szlovákia, Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina és Szerbia áruházait fogja kiszolgálni, 300 embernek adva mukát." "Ecseren épít új logisztikai központot a Jysk" 2020. április. 14. 10:21