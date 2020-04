Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfa7fe7a-c183-49d8-9cd0-5bb042acf205","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Látja a számok felfutását, jön a tömeges járvány. A fertőzések nagy része Budapesten van, nem fogjuk tudni elkerülni Orbán szerint, hogy a fővárosban sajátos szabályozások lépjenek életbe.","shortLead":"Látja a számok felfutását, jön a tömeges járvány. A fertőzések nagy része Budapesten van, nem fogjuk tudni elkerülni...","id":"20200417_Orban_A_neheze_meg_csak_most_jon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7fe7a-c183-49d8-9cd0-5bb042acf205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4cd16a-a3c3-4074-98da-2e719705f47a","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_Orban_A_neheze_meg_csak_most_jon","timestamp":"2020. április. 17. 07:58","title":"Orbán: A neheze még csak most jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43669b83-560d-4c79-95c5-90cbd8aca6ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit szupersportkocsi japánok által finomhangolt egyedi változatát Ukrajnában kapták lencsevégre.","shortLead":"A brit szupersportkocsi japánok által finomhangolt egyedi változatát Ukrajnában kapták lencsevégre.","id":"20200416_csernobil_mellett_fotoztak_az_apokaliptikus_hangulatu_mclarent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43669b83-560d-4c79-95c5-90cbd8aca6ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6927d34-4f74-45ac-bf6a-b57c3acd29da","keywords":null,"link":"/cegauto/20200416_csernobil_mellett_fotoztak_az_apokaliptikus_hangulatu_mclarent","timestamp":"2020. április. 16. 07:59","title":"Csernobil mellett fotózták az apokaliptikus hangulatú McLarent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szervezet szerint többek között a magyar kormány is arra használja a koronavírus-járványt, hogy korlátozza a véleménynyilvánítási szabadságot és az újságírók munkáját.","shortLead":"A szervezet szerint többek között a magyar kormány is arra használja a koronavírus-járványt, hogy korlátozza...","id":"20200415_Riporterek_Hatarok_Nelkul_Informacios_rendorallam_mukodik_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"199ab2e9-f13f-47c4-b97d-33f7f513a538","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Riporterek_Hatarok_Nelkul_Informacios_rendorallam_mukodik_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 15. 17:26","title":"Riporterek Határok Nélkül: Magyarországon információs rendőrállam működik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95e37ec2-194a-4473-b403-43f3551e583e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok dolgozó koronavírusos lett, így nincs mást tenni, mint bezárni az üzemeket. Ez viszont komoly gondokat okozhat az ellátásban.","shortLead":"Sok dolgozó koronavírusos lett, így nincs mást tenni, mint bezárni az üzemeket. Ez viszont komoly gondokat okozhat...","id":"20200416_vagohid_elelmiszerhiany_jarvany_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95e37ec2-194a-4473-b403-43f3551e583e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a415a3e-1f55-4621-8791-40f5caad95b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200416_vagohid_elelmiszerhiany_jarvany_egyesult_allamok","timestamp":"2020. április. 16. 08:52","title":"Zárnak a vágóhidak, élelmiszerhiánytól tartanak az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2bb7404-8763-426f-bafa-f06651b5e4d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik eddig túl gyengének találták a BMW Z4 génekkel rendelkező japán sportkocsit.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik eddig túl gyengének találták a BMW Z4 génekkel rendelkező japán sportkocsit.","id":"20200417_450_loerosre_vaditottak_meg_az_uj_toyota_suprat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2bb7404-8763-426f-bafa-f06651b5e4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0dd570-037c-4441-be7e-6dead38dd54e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200417_450_loerosre_vaditottak_meg_az_uj_toyota_suprat","timestamp":"2020. április. 17. 06:41","title":"450 lóerősre vadították meg az új Toyota Suprát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44da2c21-2fc3-40d8-b49e-4b59d511fdb6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az animációs filmszakma legnevesebb eseménye, az Oscar-kvalifikáló, 60. Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztivál versenyprogramjába válogatták be Ulrich Gábor Dűne című művét.","shortLead":"Az animációs filmszakma legnevesebb eseménye, az Oscar-kvalifikáló, 60. Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztivál...","id":"20200415_A_legrangosabb_animacios_fesztivalra_jutott_ki_a_magyar_Dune","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44da2c21-2fc3-40d8-b49e-4b59d511fdb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b08394-ebae-4221-abe9-53178c88057e","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_A_legrangosabb_animacios_fesztivalra_jutott_ki_a_magyar_Dune","timestamp":"2020. április. 15. 17:34","title":"A legrangosabb animációs fesztiválra jutott ki a magyar Dűne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f2c55e-abc1-4fe7-8581-72398545818b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy bankautomatánál bukkant a pénzes táskára, nem vitte el.","shortLead":"Egy bankautomatánál bukkant a pénzes táskára, nem vitte el.","id":"20200417_20_000_eurot_adott_le_egy_becsuletes_nemet_megtalalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0f2c55e-abc1-4fe7-8581-72398545818b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3cef2b-de1d-4a46-b30a-35df8aa90b45","keywords":null,"link":"/elet/20200417_20_000_eurot_adott_le_egy_becsuletes_nemet_megtalalo","timestamp":"2020. április. 17. 07:29","title":"20 000 eurót adott le egy becsületes német megtaláló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781c5c94-f430-492e-814b-656b6392163e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban több mint 640 ezer az új típusú koronavírussal diagnosztizált fertőzöttek száma. A baltimore-i Johns Hopkins egyetem csütörtök déli adatai szerint a halottak száma 31 015-re emelkedett.","shortLead":"Az Egyesült Államokban több mint 640 ezer az új típusú koronavírussal diagnosztizált fertőzöttek száma. A baltimore-i...","id":"20200416_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=781c5c94-f430-492e-814b-656b6392163e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a73d6df-2b36-4060-b5e0-9a937a3e12d9","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_allamok","timestamp":"2020. április. 16. 20:53","title":"Már 640 ezer fölött a fertőzöttek száma az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]