HVG: Elmúlt a koronavírus okozta első sokk, hogyan értékeli a befektetők viselkedését?

A I: Rövid távon is azt tartjuk kifizetődőnek, amit hosszabb távon, azaz hogy továbbra is diverzifikálni kell, és ki kell tartani a gondosan összeállított befektetési portfólió mellett. Ha megnézzük, miként reagáltak az intézményi illetve a magánbefektetők, akkor azt látjuk, hogy szerencsére nincs nagy különbség. A magánbefektetői oldalon sem látunk olyan mértékű menekülést, mint 2008-ban, mindkét befektetői csoport kitart a portfoliója mellett. Kis mértékű eladási hullámot menekülést ugyan tapasztaltunk, de szeretnénk hinni abban, hogy a kitartás egyik oka az, hogy lassan beérett a gyümölcse annak a munkának, amelyet a szektor évtizedek óta végez. De miközben az emberek kezdik elfogadni azt, hogy nem szabd rövid távon likvidálni a hosszútávú befektetéseket, valószínűleg az is igaz, hogy a zuhanás olyan gyors volt, hogy sokaknak nem is volt idejük kiszállni azon a szinten, amit még elfogadhatónak tartottak, lejjebb pedig nem akarnak kilépni.

HVG: Hogyan lehet meglovagolni a hatalmas piaci volatilitást?

A. I. : Aki eddig is aktív befektető volt, az tudja, nem szabad eldobni a sokat vesztett, de értékes befektetéseket. Ez elsősorban a részvényekre igaz, de hasonló a helyzet a magashozamú kötvényekre is, mind a két piacon voltak komoly 25-30 százalékos esések. A szakértőink a válság és a pánikjelenségek ellenére is hideg fejjel viselkednek, és vizsgálják a különféle szcenáriókat, s hogy meddig, két hónapig, vagy tovább tart-e a válság. A szakértők újraértékelik a vállalatokat és általában azt állapítják meg, hogy jóval valós értékük alatt vannak most a parpírok. De folyamatosan nézzük, hogy mennyire egészségesek a vállalati mérlegek, mennyi a cash, milyen százalékban fedik le a bevételek a hiteleket és mennyit tud az adott cég tőkebefektetésre fordítani. Azt látjuk, hogy a piac azokat a cégeket is megbüntette, amelyeknek semmi gondjuk sem volt. Most a legjobb stratégia kivárás.

HVG: A válságnak előbb-utóbb vége lesz, csak nem tudjuk mikor. Ön szerint mikorra várható a fellendülés?

A. I.: Amikor a rendszert strukturális problémák sújtják, akkor sokáig tart a lejtmenet és az eladási hullám, és legalább kétszer ennyi időbe telik a válság előtti szintre való visszatérés. Amikor viszont a válságot egy esemény okozza, mint most a koronavírus okozta pánik, akkor nagyon gyors, akár egy éven belüli felpattanás is bekövetkezhet. A piaci szereplők többsége nem is az U alakú, hanem a V-alakú fellendülésre számít. Ez részben azzal is magyarázható, hogy koronavírus nagyon új dolog, s a járvány második hulláma – ha lesz ilyen – már könnyebben lesz kezelhető, mert többet tudunk a betegségről. Az is fontos, hogy a központi bankok és a kormányok már nagyon komoly monetáris és fiskális lépéseket tettek a krízis hatásainak csökkentése érdekében. Ez nem egy leküzdhetetlen ellenség, s bár nem lehet tudni, hogy végül mekkora árat kell fizetnünk és mennyien halnak meg, az biztos, hogy a válság el fog múlni. Mi azt tartjuk legvalószínűbbnek, hogy még az év vége előtt véget ér a krízis.