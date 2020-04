Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e42867fe-4381-4213-9718-4dfa62eb7303","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lezárult a nyomozás az élettársát megölő nő ügyében.","shortLead":"Lezárult a nyomozás az élettársát megölő nő ügyében.","id":"20200418_Vadat_emelnek_a_davodi_gyilkossag_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e42867fe-4381-4213-9718-4dfa62eb7303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2744010d-7bc3-42e0-8f6f-8ef1689dd98a","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Vadat_emelnek_a_davodi_gyilkossag_miatt","timestamp":"2020. április. 18. 18:10","title":"Vádat emelnek a dávodi gyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438c9e56-f110-4277-adf0-4b698cb0f82a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Révész Máriusz kormánybiztos úgy érzi, a járvány idején többen bringáznak, és ez így marad akkor is, ha a fertőzésveszély elmúlik.","shortLead":"Révész Máriusz kormánybiztos úgy érzi, a járvány idején többen bringáznak, és ez így marad akkor is, ha...","id":"20200417_kerekpar_bicikli_maketusz_magyar_kerekparosklub_egeszsegugyi_dolgozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=438c9e56-f110-4277-adf0-4b698cb0f82a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2f143a-df29-46b8-ba05-d11c2c61df36","keywords":null,"link":"/elet/20200417_kerekpar_bicikli_maketusz_magyar_kerekparosklub_egeszsegugyi_dolgozok","timestamp":"2020. április. 17. 18:23","title":"Félezer biciklit kapnak az egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ea9369-35bb-4814-bdfd-f46883e06369","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagy körvonalakban már tudni is lehet, mire kell neki ennyi pénz.","shortLead":"Nagy körvonalakban már tudni is lehet, mire kell neki ennyi pénz.","id":"202016_bilk_holding_waberer_helyet_keres_apenzenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05ea9369-35bb-4814-bdfd-f46883e06369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d473cbb-aacf-40a7-a46a-0d47eb359c1d","keywords":null,"link":"/360/202016_bilk_holding_waberer_helyet_keres_apenzenek","timestamp":"2020. április. 17. 12:00","title":"Wáberer György helyet keres 3,5 milliárd forintnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Óvatosan fel lehet oldani a korlátozásokat.","shortLead":"Óvatosan fel lehet oldani a korlátozásokat.","id":"20200417_koronavirus_jarvany_nemetorszag_angela_merkel_korlatozasok_feloldasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3575e0cd-4141-436b-bdec-bff6231cbae1","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_koronavirus_jarvany_nemetorszag_angela_merkel_korlatozasok_feloldasa","timestamp":"2020. április. 17. 11:09","title":"Visszaszorulóban a járvány Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Halálos áldozatok száma kettővel nőtt vasárnapra.\r

","shortLead":"Halálos áldozatok száma kettővel nőtt vasárnapra.\r

","id":"20200419_Mindossze_nyolc_uj_fertozottet_regisztraltak_DelKoreaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dabd3ec-56fd-4af6-808f-fd75284201b4","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Mindossze_nyolc_uj_fertozottet_regisztraltak_DelKoreaban","timestamp":"2020. április. 19. 10:16","title":"Mindössze nyolc új fertőzöttet regisztráltak Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3cd9e4-bc39-4573-a8c1-e759e0228a43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós forrásból állt közel egymilliárd euróhoz minden olyan vállalat hozzáférhet, amelyik a koronavírus-járvány miatt került nehéz helyzetbe.","shortLead":"Az uniós forrásból állt közel egymilliárd euróhoz minden olyan vállalat hozzáférhet, amelyik a koronavírus-járvány...","id":"20200417_koronavirus_magyar_gazdasag_vallalkozasok_tamogatasi_program_jovahagyas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e3cd9e4-bc39-4573-a8c1-e759e0228a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5f0be0-0e8a-4acc-bceb-5b1b4de6cff7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200417_koronavirus_magyar_gazdasag_vallalkozasok_tamogatasi_program_jovahagyas","timestamp":"2020. április. 17. 13:38","title":"Jóváhagyta a 350 milliárdos magyar támogatási programot az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9518de33-76cf-47d7-a737-cab6604e3aec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rázúdult a szegedi kofák dühe a polgármesterre, mert a múlt hétvégére bezáratta a piacot. Többen csak péntek hajnalban szembesültek azzal, hogy nem pakolhatják ki az árut. Most ebben engedett a szegedi polgármester, de a többi húsvéti szigorítás ismét életbe lép.","shortLead":"Rázúdult a szegedi kofák dühe a polgármesterre, mert a múlt hétvégére bezáratta a piacot. Többen csak péntek hajnalban...","id":"20200417_koronavirus_kijarasi_korlatozas_hetvege_szeged_botka_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9518de33-76cf-47d7-a737-cab6604e3aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3538861f-a811-4674-bcf8-8d654c50edcb","keywords":null,"link":"/kkv/20200417_koronavirus_kijarasi_korlatozas_hetvege_szeged_botka_laszlo","timestamp":"2020. április. 17. 14:17","title":"Botka László engedett a szegedi piacosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ám még azt sem tudni pontosan, hogy a játékosok mikor kezdhetnek újra edzeni.","shortLead":"Ám még azt sem tudni pontosan, hogy a játékosok mikor kezdhetnek újra edzeni.","id":"20200417_zart_kapuk_angol_labdarugo_bajnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ead2c3d-7545-4444-87cc-cf6c62e63ba9","keywords":null,"link":"/sport/20200417_zart_kapuk_angol_labdarugo_bajnoksag","timestamp":"2020. április. 17. 14:44","title":"Nem lesznek nézők az alsóbb osztályú angol bajnokikon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]