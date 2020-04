Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d233270c-bbda-427b-8cd7-c2974b84e1bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Emmi szerint jár a teljes táppénz, de az érintett orvosoknak a kormányhivatalnál kell jelezniük, mi történt.","shortLead":"Az Emmi szerint jár a teljes táppénz, de az érintett orvosoknak a kormányhivatalnál kell jelezniük, mi történt.","id":"20200420_orvosi_kamara_koronavirus_tappenz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d233270c-bbda-427b-8cd7-c2974b84e1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec4a58c-a14b-4168-a851-96f43aca677b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200420_orvosi_kamara_koronavirus_tappenz","timestamp":"2020. április. 20. 20:51","title":"Orvosi kamara: A megfertőződött orvosok csak 60 százalékos táppénzt kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c5b456-759d-429a-8958-0f5a5cc21d02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter ismét \"seregszemlét\" tartott, Kósa Lajos nem erősítette meg a május 3-i járványcsúcsot. Szabó Tímea első felszólalását széttapsolták, a második végén durván rászólt Kövér László.","shortLead":"Szijjártó Péter ismét \"seregszemlét\" tartott, Kósa Lajos nem erősítette meg a május 3-i járványcsúcsot. Szabó Tímea...","id":"20200420_Szijjarto_szabo_kover_parlament_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7c5b456-759d-429a-8958-0f5a5cc21d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d35339f2-7111-445e-a0a0-213d4c4f8842","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_Szijjarto_szabo_kover_parlament_koronavirus","timestamp":"2020. április. 20. 14:13","title":"Széttapsolta a Fidesz Szabó Tímea felszólalását, Kósa nem tudja, mikor tetőzik a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920fe4ed-1cb0-4814-8dd7-3257690ba42c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik az adok-kapok a kormány és az ellenzéki vezetésű főváros között. ","shortLead":"Folytatódik az adok-kapok a kormány és az ellenzéki vezetésű főváros között. ","id":"20200419_Fopolgarmesteri_Hivatal_A_Pesti_uti_idosotthonnak_volt_orvosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=920fe4ed-1cb0-4814-8dd7-3257690ba42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a28893-0c3f-4b69-a943-3170528e4e27","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Fopolgarmesteri_Hivatal_A_Pesti_uti_idosotthonnak_volt_orvosa","timestamp":"2020. április. 19. 14:56","title":"Főpolgármesteri Hivatal: A Pesti úti idősotthonnak volt orvosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770a2773-297b-435c-9326-6cbfb6840131","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vegyi, biológiai és radioaktív veszély esetén bevethetők a járművek.","shortLead":"Vegyi, biológiai és radioaktív veszély esetén bevethetők a járművek.","id":"20200420_450_millioert_vett_harom_veszhelyzeti_jarmuvet_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=770a2773-297b-435c-9326-6cbfb6840131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0dfd64-70cc-45cd-b3f0-89e9b9317138","keywords":null,"link":"/cegauto/20200420_450_millioert_vett_harom_veszhelyzeti_jarmuvet_a_rendorseg","timestamp":"2020. április. 20. 17:28","title":"450 millióért vett három vészhelyzeti járművet a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656aae7-d1fb-4af3-89ef-79fcc70fe464","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Levelet küldtek a szerkesztőségeknek, semmiben nem hajlandók együttműködni velük.","shortLead":"Levelet küldtek a szerkesztőségeknek, semmiben nem hajlandók együttműködni velük.","id":"20200420_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_szakitott_negy_brit_bulvarlappal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1656aae7-d1fb-4af3-89ef-79fcc70fe464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b7b20b-963c-44b4-a783-ee8faa5013ff","keywords":null,"link":"/elet/20200420_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_szakitott_negy_brit_bulvarlappal","timestamp":"2020. április. 20. 08:29","title":"Harry herceg és Meghan Markle szakított négy brit bulvárlappal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d7609d-5635-4fc7-b339-914c243b45c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Először nem nyithat ki több mint hetvenéves történetében a világ legnagyobb virágoskertjeként emlegetett hollandiai Keukenhof. Ezért virtuális túrákat szerveznek, hogy az érdeklődők otthonról nézhessék meg a több millió tulipán, liliom, jácint, orchidea, rózsa és más növények nyílását.","shortLead":"Először nem nyithat ki több mint hetvenéves történetében a világ legnagyobb virágoskertjeként emlegetett hollandiai...","id":"20200419_Viragzo_agyasait_mutatja_be_virtualis_turan_a_vilag_legnagyobb_viragoskertje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50d7609d-5635-4fc7-b339-914c243b45c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69acc069-9202-46c7-a726-f36002c5e98d","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Viragzo_agyasait_mutatja_be_virtualis_turan_a_vilag_legnagyobb_viragoskertje","timestamp":"2020. április. 19. 21:02","title":"Virágzó ágyásait mutatja be virtuális túrán a világ legnagyobb virágoskertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c25914e-fa75-47b3-92ce-8e39cd0bdf8e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hívei szerint felkészült, agyafúrt, ösztönös politikus, ellenfelei viszont populistának, féktelennek, elszabadult hajóágyúnak tartják. A 46 éves Igor Matovic ezzel szemben úgy beszél magáról, hogy semmi különös nincs benne, ugyanolyan egyszerű ember, mint bárki más. A pártját is ennek szellemében nevezte el Egyszerű Emberek és Független Személyiségeknek (OL'aNO), amely megnyerte az idei szlovákiai februári választást, majd Matovic négy párttal alkotmányos többséggel támogatott koalíciós kormányt alakított.","shortLead":"Hívei szerint felkészült, agyafúrt, ösztönös politikus, ellenfelei viszont populistának, féktelennek, elszabadult...","id":"202016_igor_matovic_kiszamithatatlan_szlovak_kormanyfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c25914e-fa75-47b3-92ce-8e39cd0bdf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df76539-c3e5-4167-808d-3c61c4316976","keywords":null,"link":"/360/202016_igor_matovic_kiszamithatatlan_szlovak_kormanyfo","timestamp":"2020. április. 19. 08:30","title":"A fenegyerek, aki performanszok révén lett miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82db44a-9873-4ef1-8ecf-83fe714ef518","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz hadsereg Szíriában tesztelte a T-14-es Armata harckocsit - jelentette ki Gyenyisz Manturov orosz ipari és kereskedelmi miniszter. Oroszország fegyverei tesztelésére használja a szíriai hadszínteret.","shortLead":"Az orosz hadsereg Szíriában tesztelte a T-14-es Armata harckocsit - jelentette ki Gyenyisz Manturov orosz ipari és...","id":"20200419_Az_orosz_hadsereg_kiprobalta_az_Armata_tankot_is_Sziriaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b82db44a-9873-4ef1-8ecf-83fe714ef518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7817f088-7aa1-4ab8-8ef2-92065e515fd4","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Az_orosz_hadsereg_kiprobalta_az_Armata_tankot_is_Sziriaban","timestamp":"2020. április. 19. 21:18","title":"Az orosz hadsereg kipróbálta az Armata tankot is Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]