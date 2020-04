Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megpróbált tárgyalni az ausztrál versenyhivatal a tech-óriásokkal, hogy önként fizessenek, de nem sikerült meggyőzni őket. Júliusra jogszabálytervezetek készülnek az ügyben.","shortLead":"Megpróbált tárgyalni az ausztrál versenyhivatal a tech-óriásokkal, hogy önként fizessenek, de nem sikerült meggyőzni...","id":"20200420_google_facebook_hirek_fizetes_ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b2759d8-34cb-42e2-9a5d-aefade2ac38b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_google_facebook_hirek_fizetes_ausztralia","timestamp":"2020. április. 20. 07:32","title":"Hamarosan a Google és a Facebook is fizethet a megosztott hírek után Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad0c2e0c-a0c2-43b4-b3e9-9d3317b31946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intelsat 901 igen régi műhold, de egy másiknak hála öt évig még biztosan nem lesz vele gond.","shortLead":"Az Intelsat 901 igen régi műhold, de egy másiknak hála öt évig még biztosan nem lesz vele gond.","id":"20200421_intelsat_901_muhold_mev_1_northrop_grumman","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad0c2e0c-a0c2-43b4-b3e9-9d3317b31946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37514604-dcc6-4890-b7e6-d16d4bc82d61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_intelsat_901_muhold_mev_1_northrop_grumman","timestamp":"2020. április. 21. 08:03","title":"Ilyen még nem volt: műhold javított meg műholdat az űrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73c0e3c-913b-4635-9efd-db5b3f5bc85e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"És volt még egy plusz csavar a történetében.","shortLead":"És volt még egy plusz csavar a történetében.","id":"20200421_jogositvany_forgalmi_engedely_muszaki_fogalommal_szemben_sofor_m43","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f73c0e3c-913b-4635-9efd-db5b3f5bc85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88695a80-bd33-47e8-b7c4-0b84b1b3a0bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200421_jogositvany_forgalmi_engedely_muszaki_fogalommal_szemben_sofor_m43","timestamp":"2020. április. 21. 08:51","title":"Jogsi, forgalmi és műszaki nélkül, a forgalommal szemben hajtott egy sofőr az M43-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akinek nincs arcmaszkja, sállal vagy kendővel kell, hogy eltakarja az arcát. A döntés április 27-től érvényes.","shortLead":"Akinek nincs arcmaszkja, sállal vagy kendővel kell, hogy eltakarja az arcát. A döntés április 27-től érvényes.","id":"20200421_karacsony_gergely_arcmaszk_koronavirus_bkk_bolt_uzlet_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cae9d27-fd57-4543-8368-562615d4ccfb","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_karacsony_gergely_arcmaszk_koronavirus_bkk_bolt_uzlet_budapest","timestamp":"2020. április. 21. 16:58","title":"Karácsony: A budapesti boltokban és piacokon is kötelező lesz a maszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69dc289-ff42-43c2-8fb5-782406574da2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az óceán vízének melegedése miatt minden idők legnagyobb kiterjedésű korallfehéredése sújtja az ausztrál Nagy-korallzátonyt, ezért ausztrál tudósok nagyszabású próbálkozásba kezdtek az óceánvíz lehűtésére: kifehérítik a térségben lévő felhőket.","shortLead":"Az óceán vízének melegedése miatt minden idők legnagyobb kiterjedésű korallfehéredése sújtja az ausztrál...","id":"20200420_felhok_kifeheritese_nagy_korallzatony_globalis_felmelegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f69dc289-ff42-43c2-8fb5-782406574da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8594edb-0343-4cb3-928f-ec757f020103","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_felhok_kifeheritese_nagy_korallzatony_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. április. 20. 06:33","title":"Egy hajóról sókristályt lőnek a levegőbe, kifehérítik a felhőket Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4508092c-a6f6-404e-a7d9-c3f76025f245","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Két korszak két zsenije találkozott kétszáz év távolából. Az idén 50 éves Fazil Say és a 250 éve született Ludwig van Beethoven. Az aktív közéleti tevékenységet is végző török komponista és zongorista a német mester 32 zongoraszonátáját örökítette meg cd-n.","shortLead":"Két korszak két zsenije találkozott kétszáz év távolából. Az idén 50 éves Fazil Say és a 250 éve született Ludwig van...","id":"202016__beethoven_es_fazil_say__lenyugoz_es_felhaborit__dramatizal__tureshatarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4508092c-a6f6-404e-a7d9-c3f76025f245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e137c4-61f5-4a43-8a0d-8dfb19689ec0","keywords":null,"link":"/360/202016__beethoven_es_fazil_say__lenyugoz_es_felhaborit__dramatizal__tureshatarok","timestamp":"2020. április. 20. 16:45","title":"A török Beethoven, aki szembe mert szállni Erdogannal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90aa10e-8e7b-4dc6-ba42-6ef449cf0b8b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 83 éves színésznő folyamatos segítségre szorul.","shortLead":"A 83 éves színésznő folyamatos segítségre szorul.","id":"20200421_csuros_karola_korhaz_kezeles_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90aa10e-8e7b-4dc6-ba42-6ef449cf0b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251f7871-a42f-44e1-b5d4-8e35666c995d","keywords":null,"link":"/elet/20200421_csuros_karola_korhaz_kezeles_","timestamp":"2020. április. 21. 09:52","title":"Hazaengedték a kórházból Csűrös Karolát, de nem tud lábra állni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbfffc5-4d16-4bfc-a10f-0f9f7839243b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Massachussettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói speciális fehérjéket állítottak elő, amelyek képesek leállítani a koronavírus előidézte citokinvihart, az immunrendszer túlzott reagálását. A citokinvihar károsítja a tüdőszöveteket és a Covid-19 tüdőgyulladás halálos kimenetelét idézheti elő.","shortLead":"A Massachussettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói speciális fehérjéket állítottak elő, amelyek képesek leállítani...","id":"20200420_koronavirus_eloidezte_citokinvihar_feherjek_mit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccbfffc5-4d16-4bfc-a10f-0f9f7839243b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3d8852-3135-4e97-84fa-cbf7a2ff1e48","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_koronavirus_eloidezte_citokinvihar_feherjek_mit","timestamp":"2020. április. 20. 06:03","title":"A koronavírus egyik durva trükkje a citokinvihar, de most kitaláltak ellene valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]