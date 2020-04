Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad493ebf-9782-42f9-bbab-93b5bae0c2a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a divatterepjáró úgy gyorsul és olyan komoly a végsebessége, hogy azt akár egy vérbeli sportkocsi is megirigyelheti.","shortLead":"Ez a divatterepjáró úgy gyorsul és olyan komoly a végsebessége, hogy azt akár egy vérbeli sportkocsi is megirigyelheti.","id":"20200421_a_vilag_leggyorsabb_SUVjanak_igerik_ezt_az_uj_kozuti_szornyeteget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad493ebf-9782-42f9-bbab-93b5bae0c2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdef7666-07a3-4aaf-bdd0-27f1656a27b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200421_a_vilag_leggyorsabb_SUVjanak_igerik_ezt_az_uj_kozuti_szornyeteget","timestamp":"2020. április. 21. 07:59","title":"A világ leggyorsabb SUV-jának ígérik ezt az új közúti szörnyeteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A köznevelési államtitkár bejelentése szerint még változhat az érettségi időpontja.","shortLead":"A köznevelési államtitkár bejelentése szerint még változhat az érettségi időpontja.","id":"20200420_Maruzsa_Ha_a_jarvany_miatt_szukseges_mozgatjak_az_erettsegi_idopontjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52bb1bee-f246-4a38-ae11-488eb9ec8d2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_Maruzsa_Ha_a_jarvany_miatt_szukseges_mozgatjak_az_erettsegi_idopontjat","timestamp":"2020. április. 20. 20:03","title":"Maruzsa: Ha a járvány miatt szükséges, mozgatják az érettségi időpontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dff08ee-ab33-4c96-ad7e-7381aeca565e","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Amikor a Fidesz fejbólintójánosa a törvénytelen törvényeket szentesítő aláírásaival módszeresen kiírja magát a történelemből, korántsem csupán plagizáló „álamfő”-elődje példáját követi, hanem igen jellegzetes rendszerváltás előtti hagyományt éltet tovább.","shortLead":"Amikor a Fidesz fejbólintójánosa a törvénytelen törvényeket szentesítő aláírásaival módszeresen kiírja magát...","id":"202016__bologato_allamfok__epizodok_asulytalansagra__mintavetel__irnak_rendelkezesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dff08ee-ab33-4c96-ad7e-7381aeca565e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e48b8dd8-63af-4ceb-88bd-bea89be77633","keywords":null,"link":"/360/202016__bologato_allamfok__epizodok_asulytalansagra__mintavetel__irnak_rendelkezesre","timestamp":"2020. április. 21. 07:00","title":"Magyar hagyomány, hogy az államfői poszton aláírásukért tartott bábfigurák vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c521ce-4d9b-4693-8c26-d8523d66b567","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyíregyházán, némi pápagond és gulyásleves után lépett fel a zenekar. ","shortLead":"Nyíregyházán, némi pápagond és gulyásleves után lépett fel a zenekar. ","id":"20200421_Elokerult_egy_Kispal_es_a_Borzkoncertfelvetel_1991bol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60c521ce-4d9b-4693-8c26-d8523d66b567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008fb7dd-dacb-47b9-8f21-952ce551d927","keywords":null,"link":"/kultura/20200421_Elokerult_egy_Kispal_es_a_Borzkoncertfelvetel_1991bol","timestamp":"2020. április. 21. 14:33","title":"Előkerült egy Kispál és a Borz-koncertfelvétel 1991-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9844ed15-a3c3-49ae-8eb4-fdf9abf8f1b8","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A Facebook nagyon szeretné, ha sikerülne megszorongatnia a Twitch-et, ehhez pedig minden eszközt be is vet a cég. Most épp egy új alkalmazással, amit Facebook Gaming néven kell keresni a Google Play áruházában.","shortLead":"A Facebook nagyon szeretné, ha sikerülne megszorongatnia a Twitch-et, ehhez pedig minden eszközt be is vet a cég. Most...","id":"20200420_facebook_gaming_applikacio_android_jatekkozvetites_a_facebookon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9844ed15-a3c3-49ae-8eb4-fdf9abf8f1b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56e0c26-0dbc-4ea2-8de0-3caefd21e207","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_facebook_gaming_applikacio_android_jatekkozvetites_a_facebookon","timestamp":"2020. április. 20. 16:33","title":"Már letölthető a Facebook új alkalmazása, kifejezetten játékosoknak készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729ef31f-d899-427c-ae8f-46e59eaaeef3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig 1500 tesztet végeztek az állományban.\r

","shortLead":"Eddig 1500 tesztet végeztek az állományban.\r

","id":"20200420_koronavirus_fertozott_magyar_honvedseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=729ef31f-d899-427c-ae8f-46e59eaaeef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab6233e-de10-415e-b36e-b47bf5c6223b","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_koronavirus_fertozott_magyar_honvedseg","timestamp":"2020. április. 20. 13:23","title":"Öt koronavírus-fertőzött van a Magyar Honvédségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogvédő szervezet az alapvető jogok biztosához fordult.","shortLead":"A jogvédő szervezet az alapvető jogok biztosához fordult.","id":"20200420_vizsgaltat_korhazak_kiurites_ombudsman_Magyar_Helsinki_Bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cd93d1-3e0f-402b-9efd-d3484a2520b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_vizsgaltat_korhazak_kiurites_ombudsman_Magyar_Helsinki_Bizottsag","timestamp":"2020. április. 20. 12:59","title":"Ombudsmanhoz fordul a kórházak kiürítése miatt a Magyar Helsinki Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6706b17-7344-4d88-970b-4305990f4aa1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy friss kutatás eredményei alapján a tudósok szerint akár 100 évbe is telhet, mire regenerálódik a Mexikói-öböl a 2010-es olajkatasztrófa után, ami rendkívül súlyos károkat okozott a helyi ökoszisztémában.","shortLead":"Egy friss kutatás eredményei alapján a tudósok szerint akár 100 évbe is telhet, mire regenerálódik a Mexikói-öböl...","id":"20200420_A_halak_es_a_tengerfenek_is_sokaig_orzik_az_olajkatasztrofat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6706b17-7344-4d88-970b-4305990f4aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e910f87e-4685-40ee-b1ee-2ed9286d0caa","keywords":null,"link":"/zhvg/20200420_A_halak_es_a_tengerfenek_is_sokaig_orzik_az_olajkatasztrofat","timestamp":"2020. április. 20. 16:44","title":"A halak és a tengerfenék is sokáig őrzik az olajkatasztrófát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]