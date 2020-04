Hiába, hogy éppen az 1300 vasúti kocsira szóló tender miatt próbálja orosz kézbe adni a kormány a járműjavítót, a Transzmaszholding közleménye már nem említi azt. Pedig Magyarország még hitelt is ad az üzlethez.

Megszületett a pénzügyi megállapodás a magyar állam, Egyiptom és az orosz Transzmasholding között a már évek óta tervezgetett üzletre, amely szerint 1300 vasúti kocsit gyártanának az oroszok Egyiptomnak – írja a Transzmasholding közleménye nyomán a Pesti Hírlap. Az üzletnek már csak egy utolsó akadálya volt: hiányzott a végső megállapodás a hitelről, amelyet a magyar Eximbank finanszírozott volna. Ez az akadály hárult tehát most el.

Az eredeti tervek szerint a Transzmasholding mellett – amelynek leányvállalata, a Metrovagonmas a 3-as metró kocsijait is felújította – a Dunakeszi Járműjavító is részt vett volna a kocsik előállításában, és a gyártás 50 százaléka Magyarországon kellett volna, hogy történjen. A közleményben azonban erről már nincsen szó, így pedig kérdéses, hogy Magyarországnak mi haszna így az üzletből.

A Dunakeszi Járműjavítót ugyanis tavaly májusban éppen azért adta rendelettel, versenyeztetés nélkül a kormány a Transzmasholding kezébe, hogy az részt vehessen az üzletben. A járműjavítóval kapcsolatban a legutóbbi, januári hír az volt, hogy annak egyes tulajdonosai – akik közt a járműjavító és a MÁV alkalmazottjai is szerepelnek kis részben, a többségi tulajdonos a magyar állam és a MÁV – nem járulnak hozzá az eladáshoz. A Transzmasholding novemberben a felszámolás közelébe került Csepel Műveknél is bejelentkezett, nekik is felajánlotta, hogy részt vehetnek az Egyiptomnak szánt kocsik legyártásában, azóta erről sem érkezett hír.

A korábbiakhoz képest az is változás, hogy a közlemény szerint az orosz Roseximbank is a finanszírozók között szerepel, a magyar Eximbankkal közösen.

Az üzlet részleteivel kapcsolatban a Külgazdasági- és Külügyminisztériumot is megkereste a Pesti Hírlap, ám nem érkezett válasz.