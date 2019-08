Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9abb2c9-e613-425f-998e-d26457fab7db","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Zombori Gábor olimpiai A szintet jelentő 3:46.06 perces eredménnyel megnyerte a 400 méter gyorsot a Duna Arénában zajló junior úszó-világbajnokság keddi nyitónapján. Ezzel ő az egyik magyar úszó, akinek megvan a tokiói induláshoz szükséges eredménye.","shortLead":"Zombori Gábor olimpiai A szintet jelentő 3:46.06 perces eredménnyel megnyerte a 400 méter gyorsot a Duna Arénában zajló...","id":"20190820_A_16_eves_Zombori_Gabor_vilagbajnoki_rekordot_uszott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9abb2c9-e613-425f-998e-d26457fab7db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6598bb46-e12d-4f8d-81f8-6a18e231794c","keywords":null,"link":"/sport/20190820_A_16_eves_Zombori_Gabor_vilagbajnoki_rekordot_uszott","timestamp":"2019. augusztus. 20. 20:49","title":"A 16 éves Zombori Gábor világbajnoki csúcsot úszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30af906a-edf3-406c-9e84-fdf643e51acd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhárom megyében van életben figyelmeztetés az időjárás miatt.","shortLead":"Tizenhárom megyében van életben figyelmeztetés az időjárás miatt.","id":"20190821_Marad_a_hoseg_jon_a_vihar_masodfoku_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30af906a-edf3-406c-9e84-fdf643e51acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92de3896-c2f3-4bee-aae5-1531f47cf02c","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Marad_a_hoseg_jon_a_vihar_masodfoku_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2019. augusztus. 21. 05:35","title":"Marad a hőség, jön a vihar, másodfokú figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38889bd7-8a6a-494f-bc51-17ec16856581","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polgáron, a főtéren szórakozott egy férfi hétfő este, amikor egy haragosa odalépett hozzá és egy késsel többször megszúrta. A rendőrök a helyszínen elfogták a támadót.","shortLead":"Polgáron, a főtéren szórakozott egy férfi hétfő este, amikor egy haragosa odalépett hozzá és egy késsel többször...","id":"20190820_Gyilkossag_Polgar_foteren__szurt_a_haragos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38889bd7-8a6a-494f-bc51-17ec16856581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6020ab-f35e-4eb9-a969-b709daf02dc9","keywords":null,"link":"/itthon/20190820_Gyilkossag_Polgar_foteren__szurt_a_haragos","timestamp":"2019. augusztus. 20. 08:37","title":"Gyilkosság Polgár főterén – szúrt a haragos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lassuló amerikai gazdaság 2021-re recesszióba fordul, egyre több amerikai közgazdász vélekedik így. Egy részük szerint már idén visszaesés lehet.\r

\r

","shortLead":"A lassuló amerikai gazdaság 2021-re recesszióba fordul, egyre több amerikai közgazdász vélekedik így. Egy részük...","id":"20190819_Egyre_tobb_amerikai_kozgazdasz_var_recessziot_2021re","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89e794f-db3c-40de-8c21-38aafdd2127d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190819_Egyre_tobb_amerikai_kozgazdasz_var_recessziot_2021re","timestamp":"2019. augusztus. 19. 13:38","title":"Egyre több amerikai közgazdász vár recessziót 2021-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92da8798-1049-4b11-9ea1-a266f6f33e31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy poroltó is elég volt, hogy eloltsák.","shortLead":"Egy poroltó is elég volt, hogy eloltsák.","id":"20190821_Kisebb_tuz_keletkezett_az_egyik_tuzijatekos_uszalyon_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92da8798-1049-4b11-9ea1-a266f6f33e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4123d31f-9dd5-4874-8309-de8d3f86412d","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Kisebb_tuz_keletkezett_az_egyik_tuzijatekos_uszalyon_Budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:30","title":"Kisebb tűz keletkezett az egyik tűzijátékos uszályon Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f3a3c80-bd40-400b-ae08-3c27f64f70db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Luxuséttermekre és szállodákra költötte Robert de Niro produkciós cégének egy volt dolgozója a vállalat pénzét, miközben szinte semmit nem dolgozott. Hatmillió dollárt fizethet, ha bebizonyosodnak a vádak.","shortLead":"Luxuséttermekre és szállodákra költötte Robert de Niro produkciós cégének egy volt dolgozója a vállalat pénzét...","id":"20190821_Negy_nap_alatt_55_Jobaratokreszt_nezett_meg_munkaidoben_most_perelik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f3a3c80-bd40-400b-ae08-3c27f64f70db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef482cc8-26f0-4660-856c-fa862b4ddc14","keywords":null,"link":"/elet/20190821_Negy_nap_alatt_55_Jobaratokreszt_nezett_meg_munkaidoben_most_perelik","timestamp":"2019. augusztus. 21. 08:43","title":"Négy nap alatt 55 Jóbarátok-részt nézett meg munkaidőben, most perelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30350cd-4669-4954-baf3-89dd11210155","c_author":"Gáti Júlia","category":"itthon","description":"A krónikus munkaerőhiány többet tehet a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáért, mint az állami büntetőadó.","shortLead":"A krónikus munkaerőhiány többet tehet a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáért, mint az állami büntetőadó.","id":"201933__megvaltozott_munkakepesseg__foglalkoztatas__egy_helyben__kincstari_optimizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b30350cd-4669-4954-baf3-89dd11210155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42056149-15b4-45b5-9641-f6da11b93930","keywords":null,"link":"/itthon/201933__megvaltozott_munkakepesseg__foglalkoztatas__egy_helyben__kincstari_optimizmus","timestamp":"2019. augusztus. 20. 11:00","title":"Az állam szóban támogatja a fogyatékos emberek foglalkoztatását, de tettekkel alig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szegedi Széchenyi téren mutatta be augusztus 20-án az ellenzéki jelöltjeit Botka László, aki egyúttal hivatalosan is bejelentette, hogy újra indul a polgármesteri címért.","shortLead":"A szegedi Széchenyi téren mutatta be augusztus 20-án az ellenzéki jelöltjeit Botka László, aki egyúttal hivatalosan is...","id":"20190820_Vegul_beallt_a_teljes_ellenzek_Botka_moge","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480fcf25-b326-4294-a1c8-b45ec918a26c","keywords":null,"link":"/itthon/20190820_Vegul_beallt_a_teljes_ellenzek_Botka_moge","timestamp":"2019. augusztus. 20. 18:57","title":"Beállt a teljes ellenzék Botka mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]