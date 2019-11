Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az amerikai űrhajósokat eddig az orosz Szojuz vitte a Nemzetközi Űrállomásra, de az arra szóló "jegy" nagyon drága. A Boeing olcsóbb alternatívával segítene a NASA-n. Megmutatta a Boeing, mivel spórolna óriási pénzeket a NASA-nak Orosz heckerekre számítottak, rágcsálókra nem. Lerágták Észtországot a patkányok a netről Az EU nagykövetek belementek, hogy kimaradjanak a britek. Megvan az első jóváhagyás, hogy hivatalba lépjen az új Európai Bizottság A piac két legnagyobb szereplőjétől rendelnek, hogy bebiztosítsák magukat. A BMW is belehúzott, 10 milliárd euróért rendeltek akkumulátorokat A Huawei Mate 30 Pro is átesett azon a szétszedéses vizsgálaton, amely az eszköz javíthatóságát firtatta. Kiderült, mit tettek a kínaiak a Huawei Mate 30 Pro belsejébe Kelet-Európában követelte a legtöbb áldozatot a holokauszt, és ma is itt a legerősebbek a zsidók elleni érzések - állítja az ADL. Lesújtó képet fest a magyarországi antiszemitizmusról egy felmérés Feltérképezték a Szaturnusz egzotikus holdját, a Titánt. A globális térképen rögzítették a kutatók a hold hatalmas kiterjedésű sík vidékeit, fagyott szerves anyagból álló dűnéit, folyékony metán alkotta tavait. Olyan egzotikus világot tártak fel, mely erős jelölt lehet a Földön kívüli élet utáni kutatás során. A globális térképen rögzítették a kutatók a hold hatalmas... A hold, ahol esik az eső, és sok a szerves anyag – térkép készült a Szaturnusz Titánjáról Angelina Jolie édesapja a kezdetek óta támogatja az amerikai elnököt. Donald Trump kitüntette egyik kedvenc színészét, Jon Voightot