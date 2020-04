Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"920fe4ed-1cb0-4814-8dd7-3257690ba42c","c_author":"Gergely Márton - Oroszi Babett - Tóth Richárd ","category":"360","description":"Miközben a Pesti Úti Idősek Otthonában töretlenül nő a fertőzöttek és a halottak száma, az állami szervek látványakciókkal, a Fővárosi Önkormányzat pedig dokumentumokkal igyekszik kezelni az egyetlen olyan problémát, amit nem most kéne megoldani: a felelősség kérdését. A politikai meccs azt is akadályozza, hogy legalább más intézményekben hatékonyabb legyen a járvány elleni védekezés.","shortLead":"Miközben a Pesti Úti Idősek Otthonában töretlenül nő a fertőzöttek és a halottak száma, az állami szervek...","id":"202017__a_koronavirus_gocpontja__politikai_sardobalas__eszkoztelen_otthonok__negroval_ajarvany_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=920fe4ed-1cb0-4814-8dd7-3257690ba42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2fc962-601b-4934-9679-5971c2e3dea0","keywords":null,"link":"/360/202017__a_koronavirus_gocpontja__politikai_sardobalas__eszkoztelen_otthonok__negroval_ajarvany_ellen","timestamp":"2020. április. 23. 07:00","title":"A Pesti úti katasztrófa: negróval a járvány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a17e0e40-7efd-405a-b57f-80a880b1818c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Legkorábban júliusban nyithatnak ki a fővárosi fürdőzőhelyek. ","shortLead":"Legkorábban júliusban nyithatnak ki a fővárosi fürdőzőhelyek. ","id":"20200423_A_kanikula_egy_reszet_a_budapesti_strandok_nelkul_kell_majd_kibirnunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a17e0e40-7efd-405a-b57f-80a880b1818c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a5df12-c154-40a5-a535-6ca308098eb4","keywords":null,"link":"/elet/20200423_A_kanikula_egy_reszet_a_budapesti_strandok_nelkul_kell_majd_kibirnunk","timestamp":"2020. április. 23. 11:03","title":"A kánikula egy részét a budapesti strandok nélkül kell majd kibírnunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f5e886-ed28-414d-9ed8-27b18d15c520","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők a közhangulatnál jóval derűlátóbban ítélik meg a járvány okozta válság kimenetelét. Elsőként Lakatos Péter, a Videoton társ-vezérigazgatója írja le, milyen változásokra és kihívásokra számít. ","shortLead":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők a közhangulatnál jóval derűlátóbban ítélik meg a járvány okozta válság...","id":"20200422_Magyar_milliardosok_tulelesi_technikai_Lakatos_Peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3f5e886-ed28-414d-9ed8-27b18d15c520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d450da0-75d4-40ba-b0a0-0a279b996a9b","keywords":null,"link":"/360/20200422_Magyar_milliardosok_tulelesi_technikai_Lakatos_Peter","timestamp":"2020. április. 22. 16:00","title":"Magyar milliárdosok túlélési technikái: Lakatos Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hasonlóképpen bízná az önkormányzatokra az őket érintő, helyi ügyekben való döntések meghozását is az elnöki hivatal.","shortLead":"Hasonlóképpen bízná az önkormányzatokra az őket érintő, helyi ügyekben való döntések meghozását is az elnöki hivatal.","id":"20200423_francia_korlatozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75087bd1-5167-4602-aaee-40b1d1114a10","keywords":null,"link":"/vilag/20200423_francia_korlatozasok","timestamp":"2020. április. 23. 21:26","title":"Macron a szülőkre bízná, iskolába engedik-e gyereküket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c76e695-7c56-4fb4-bc5e-952af2b25b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dílerek árlistával készültek a fesztiválra, ahol 20 kilogramm kábítószert akartak eladni.","shortLead":"A dílerek árlistával készültek a fesztiválra, ahol 20 kilogramm kábítószert akartak eladni.","id":"20200423_sziget_fesztival_kabitoszer_diler_ugyeszseg_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c76e695-7c56-4fb4-bc5e-952af2b25b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f32b15e-d6e0-4395-b647-c6b7333a8d8b","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_sziget_fesztival_kabitoszer_diler_ugyeszseg_vademeles","timestamp":"2020. április. 23. 10:18","title":"Fegyházbüntetést kér az ügyészség a két hollandra, akik a Szigeten árultak drogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57b4415-fa8e-4fcf-af27-ae43dde82d4b","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Laboratóriumnak tartja Ausztriát a magyar miniszerelnök, pedig azzal, hogy teljesen lemásoljuk az osztrák intézkedéseket, már elkéstünk. A szomszédos országokban már elkezdtek lazítani a korlátozásokon, persze ehhez az is kellett, hogy sokkal szigorúbb kijárási tilalmat vezessenek be, mint Magyarországon. Szakértők szerint a titok a gyorsaságban és a rengeteg otthoni teszt elvégzésében rejlett, így meg tudták akadályozni a kórházi terjedést. ","shortLead":"Laboratóriumnak tartja Ausztriát a magyar miniszerelnök, pedig azzal, hogy teljesen lemásoljuk az osztrák...","id":"20200421_teszt_lezarasok_Ausztria_koronavirus_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a57b4415-fa8e-4fcf-af27-ae43dde82d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc9c779-6a60-4f2a-aa19-d1f5aef82a37","keywords":null,"link":"/vilag/20200421_teszt_lezarasok_Ausztria_koronavirus_Orban","timestamp":"2020. április. 23. 13:20","title":"Kétszázezer teszt és azonnali lezárások: így zabolázták meg a vírust Orbán bezzegországában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40845cd5-a776-41b1-bcc1-577cfe2e537e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 60 ezer vasalható, mosható arcvédőt osztanak ki a fővárosban közlekedőknek.","shortLead":"Összesen 60 ezer vasalható, mosható arcvédőt osztanak ki a fővárosban közlekedőknek.","id":"20200422_bkk_arcmaszk_tomegkozlekedes_fopolgarmesteri_hivatal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40845cd5-a776-41b1-bcc1-577cfe2e537e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1767336-7c35-42e5-b69c-61906217ad29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_bkk_arcmaszk_tomegkozlekedes_fopolgarmesteri_hivatal","timestamp":"2020. április. 22. 11:09","title":"Maszkokat osztanak a BKK-utasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polt Péter legfőbb ügyész egy kerületi rendőrkapitánysághoz továbbította ennek eldöntését.","shortLead":"Polt Péter legfőbb ügyész egy kerületi rendőrkapitánysághoz továbbította ennek eldöntését.","id":"20200422_Vizsgalja_a_rendorseg_hogy_remhiterjesztese_a_Szazadveg_szakertojenek_kijelentese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74488e9-d789-4068-8b57-809013fb4ce3","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Vizsgalja_a_rendorseg_hogy_remhiterjesztese_a_Szazadveg_szakertojenek_kijelentese","timestamp":"2020. április. 22. 17:39","title":"Vizsgálja a rendőrség, hogy rémhíterjesztés-e a Századvég szakértőjének kijelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]