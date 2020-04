Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Vivaldi böngészőt fejlesztő csapat elkészítette a program 3.0-s verzióját, amibe két nagyon hasznos funkciót is beletettek. Emellett kiadták az androidos változat bétáját is. 2020. április. 22. 16:03 Érdemes letölteni: frissítették a böngészőt, ami teljesen személyre szabható A Nemzetközi Valutaalap a gyors zuhanás után gyors kilábalást jósol, azonban óriási a bizonytalanság. Az is kérdéses, hogy nyárra gátat szabhatnak-e a vírusnak, ami a gazdaság újraindításának kulcsa. Míg a fejlett ipari országok is szenvednek, a fejlődők pedig még jobban megsínylik a járvány hatását. 2020. április. 22. 17:50 Soha nem látott leállást tapasztal a világgazdaság A főorvos betekintést ad a sürgősségi osztályok mostani működésébe, a többi osztálynál pedig úgy látja, hogy "küzdenek azért, hogy fel tudjanak venni beteget". Mindenáron el kell kerülni, hogy gép sorsolja ki, hogy kinek jut lélegeztetőgép, viszont nem lesz egyszerű majd az elmaradt műtéteket sem pótolni – véli Zacher. A tapasztalatok alapján pedig joggal feszegethető, hogy szükség van-e egyáltalán ennyi kórházi ágyra. 2020. április. 23. 18:30 Zacher Gábor a Home office-ban: "Kell játszani az ágyszámokkal" Mostanra pedig az is világos, hogy a környezetünk tendenciózus pusztítása hozzájárult a koronavírus-járványhoz. Ha eddig kongatták, most már verik a kutatók a vészharangot: az epidémia lehet az egyik utolsó nagy lehetőségünk. 2020. április. 22. 20:00 Ürge-Vorsatz Diána: A járvány hatása az éghajlatra nulla, elhanyagolható

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerint a vizsgált adások nem ütköztek a médiaigazgatási szabályokba, de felmerült, hogy sérthették a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényt. 2020. április. 22. 15:16 A Médiatanácsnál is feljelentették az Ékszer Tv kézfertőtlenítős műsorát

A polgármester szerint közös döntés volt, a saját és az alpolgármesterek fizetéséről egyelőre nem beszélt. 2020. április. 22. 20:10 Csepelen megvágták a képviselők tiszteletdíját

A Google változtatott a Play áruház fejlesztőkre vonatkozó feltételein, így kisebb lesz az esély, hogy egy hangzatos ígéret után átverjék az embert. 2020. április. 22. 22:03 Odaszúrt egyet az androidos csalóknak a Google, a pénztárcánk örülhet neki

A juttatások egy részét pótszabadságra váltják át a győri Audi-gyárban, a fizetés nem változik. 2020. április. 23. 21:42 Megállapodtak a győri Audi-gyár vezetői a szakszervezettel