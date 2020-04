Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Ha ingyen kerülne a benzin a kutak töltőpisztolyaiba, akkor is 160 forint adót kellene fizetni érte. Ráadásul a kormány most vetett ki különadót az üzemanyag-kiskereskedelemre. A negatív olajár csak anomália volt, de az alacsony árak sokáig meg fognak maradni. Viszont az üzemanyagáraknak van alsó korlátja, és már nincs olyan messze.","shortLead":"Ha ingyen kerülne a benzin a kutak töltőpisztolyaiba, akkor is 160 forint adót kellene fizetni érte. Ráadásul a kormány...","id":"20200422_Uzemanyagarak_wti_nyersolaj_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc12123-fc9e-4a14-afaa-5e0f61bda05a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_Uzemanyagarak_wti_nyersolaj_koronavirus","timestamp":"2020. április. 22. 10:10","title":"Hiába várjuk az \"ingyenbenzint\", ha az árban az adóztatott adóra jött a különadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e567b0-b1d9-4d9a-bf86-7b0f57d0fe47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legelőbb május 5-én mehetnek újra a gyerekek a Hartyán Tagóvodába.","shortLead":"Legelőbb május 5-én mehetnek újra a gyerekek a Hartyán Tagóvodába.","id":"20200422_Bezartak_egy_ovodat_Ujpalotan_mert_koronavirusos_lett_az_egyik_szulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9e567b0-b1d9-4d9a-bf86-7b0f57d0fe47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29cbea4f-ea68-442d-9a43-b3e5ae02a1c6","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Bezartak_egy_ovodat_Ujpalotan_mert_koronavirusos_lett_az_egyik_szulo","timestamp":"2020. április. 22. 08:31","title":"Bezártak egy óvodát Újpalotán, mert koronavírusos lett az egyik szülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f0fcfc-3451-4d5e-8f97-4ff2f6d9ed7e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Katasztrofális számokat jósolnak a kutatók: az évtized végére akár 147 millió embert is érinthetnek az áradások.","shortLead":"Katasztrofális számokat jósolnak a kutatók: az évtized végére akár 147 millió embert is érinthetnek az áradások.","id":"20200423_2030ra_ketszer_annyi_ember_fognak_veszelyeztetni_az_aradasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77f0fcfc-3451-4d5e-8f97-4ff2f6d9ed7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c0b198-01bb-4eca-b3b5-f00e060ca988","keywords":null,"link":"/zhvg/20200423_2030ra_ketszer_annyi_ember_fognak_veszelyeztetni_az_aradasok","timestamp":"2020. április. 23. 15:29","title":"2030-ra kétszer annyi ember fognak veszélyeztetni az áradások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ec012c-8dcf-4b8f-84da-870c8b00d379","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolcezerrel több ilyen eszköz kellene az Egyesült Királyságban annál, amennyi van.","shortLead":"Nyolcezerrel több ilyen eszköz kellene az Egyesült Királyságban annál, amennyi van.","id":"20200422_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep_stephen_hawking","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86ec012c-8dcf-4b8f-84da-870c8b00d379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85c01e0-87ff-4e49-8881-f3e063f8442d","keywords":null,"link":"/elet/20200422_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep_stephen_hawking","timestamp":"2020. április. 22. 10:22","title":"Odaadták egy brit kórháznak Stephen Hawking lélegeztetőgépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Világszerte átlépte a 2,5 milliót a fertőzöttek száma, és közel 180 ezer halottról tudni.\r

","shortLead":"Világszerte átlépte a 2,5 milliót a fertőzöttek száma, és közel 180 ezer halottról tudni.\r

","id":"20200422_Tobb_mint_45_ezren_haltak_meg_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee664ca8-46ec-4e51-b46e-d503222da452","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_Tobb_mint_45_ezren_haltak_meg_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. április. 22. 07:41","title":"Több mint 45 ezren haltak meg az Egyesült Államokban koronavírus-fertőzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba90929-2a55-4374-af7a-c5294642f0a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester szerint közös döntés volt, a saját és az alpolgármesterek fizetéséről egyelőre nem beszélt.","shortLead":"A polgármester szerint közös döntés volt, a saját és az alpolgármesterek fizetéséről egyelőre nem beszélt.","id":"20200422_Csepelen_megvagtak_a_kepviselok_tiszteletdijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ba90929-2a55-4374-af7a-c5294642f0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce07490d-11f0-4df2-af8f-90b5fcf89e3e","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Csepelen_megvagtak_a_kepviselok_tiszteletdijat","timestamp":"2020. április. 22. 20:10","title":"Csepelen megvágták a képviselők tiszteletdíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb66debe-6306-4373-b402-fb7edf65724b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A német hatóságok engedélyt adtak az első olyan klinikai teszt megkezdésére, amely során embereken próbálják ki a koronavírus elleni vakcinát. Közben az ország elindult az utóbbi hetekben bevezetett korlátozások óvatos enyhítésének az útján.","shortLead":"A német hatóságok engedélyt adtak az első olyan klinikai teszt megkezdésére, amely során embereken próbálják ki...","id":"20200422_Klinikai_teszt_segitseg_es_ovatos_enyhites_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb66debe-6306-4373-b402-fb7edf65724b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"477ef528-d5f2-4bfe-bf30-e21215dcbe28","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_Klinikai_teszt_segitseg_es_ovatos_enyhites_Nemetorszagban","timestamp":"2020. április. 22. 16:15","title":"Klinikai teszt, segítség és óvatos enyhítés Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fdd23d2-45d2-4014-9201-5e5b3e5d9d8f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Május 11-ig meghosszabbítják a karanténintézkedéseket Ukrajnában, ahol még két csúcspontra számítanak a járványban.","shortLead":"Május 11-ig meghosszabbítják a karanténintézkedéseket Ukrajnában, ahol még két csúcspontra számítanak a járványban.","id":"20200422_Ukran_miniszterelnok_Meg_ket_evig_kotelezo_lesz_a_szajmaszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fdd23d2-45d2-4014-9201-5e5b3e5d9d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf6f891-302e-4f05-bd77-b399c2039abe","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_Ukran_miniszterelnok_Meg_ket_evig_kotelezo_lesz_a_szajmaszk","timestamp":"2020. április. 22. 17:05","title":"Ukrán miniszterelnök: Még két évig kötelező lehet a szájmaszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]