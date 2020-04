Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70a22da8-fc87-4ddd-bd40-ff730806ccf4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét csak a Xiaomi lehet az az okostelefon-gyártó, aki először vetheti be a Samsung legújabb kameraérzékelőjét.","shortLead":"Ismét csak a Xiaomi lehet az az okostelefon-gyártó, aki először vetheti be a Samsung legújabb kameraérzékelőjét.","id":"20200427_xiaomi_telefon_150_mp_kamera_erzekelovel_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70a22da8-fc87-4ddd-bd40-ff730806ccf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"979fe67f-a53f-48c6-9636-b8d7b782189f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_xiaomi_telefon_150_mp_kamera_erzekelovel_2020","timestamp":"2020. április. 27. 14:03","title":"150 megapixeles kamerájú telefont dobhat piacra a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89e9a1c-c57f-41a2-8ef2-eb5b8cc421bd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közel 3600 éves koporsóba egy 16 éves lányt temettek. A kutatók szerint – a mellé helyezett tárgyak alapján – vélhetően nagyon szeretett sportolni.","shortLead":"A közel 3600 éves koporsóba egy 16 éves lányt temettek. A kutatók szerint – a mellé helyezett tárgyak alapján –...","id":"20200427_mumia_egyiptom_luxor_asatas_borlabda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e89e9a1c-c57f-41a2-8ef2-eb5b8cc421bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19aa9b1e-88cb-4afe-9cbc-51c8844b522d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_mumia_egyiptom_luxor_asatas_borlabda","timestamp":"2020. április. 27. 17:03","title":"Különleges, még érintetlen szarkofágot találtak Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6877972b-dc33-41e1-877c-b663c5ceab83","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Sokat kellett várni rá, de megérte. ","shortLead":"Sokat kellett várni rá, de megérte. ","id":"20200427_Lajharbebi_szuletett_a_Szegedi_Vadasparkban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6877972b-dc33-41e1-877c-b663c5ceab83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a04b373-e522-47e2-afd1-1adb50b90555","keywords":null,"link":"/elet/20200427_Lajharbebi_szuletett_a_Szegedi_Vadasparkban","timestamp":"2020. április. 27. 11:05","title":"Lajhárbébi született a Szegedi Vadasparkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6642ee82-dda5-49c3-9583-51348994f90d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalábbis ezt állítja a phenjani állami hírügynökség. Azt ugyanakkor nem tudni, mikori a szöveg.","shortLead":"Legalábbis ezt állítja a phenjani állami hírügynökség. Azt ugyanakkor nem tudni, mikori a szöveg.","id":"20200427_kim_dzsong_un_betegseg_mutet_eszak_korea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6642ee82-dda5-49c3-9583-51348994f90d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784944d6-0823-4dc3-ad29-594dca7f1c63","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_kim_dzsong_un_betegseg_mutet_eszak_korea","timestamp":"2020. április. 27. 15:44","title":"Mégis minden rendben? Kim Dzsong Un üzenetet küldött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Biztatónak mondják annak a betegnek az állapotát, akinek beadták a készítményt.","shortLead":"Biztatónak mondják annak a betegnek az állapotát, akinek beadták a készítményt.","id":"20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_verplazma_kiserlet_terapia_kezeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73b0a21-c916-4a31-bb06-42079bbb9e42","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_verplazma_kiserlet_terapia_kezeles","timestamp":"2020. április. 27. 13:39","title":"Kipróbálták gyógyult betegek vérplazmáját egy fertőzött magyaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikaiak éheznek arra, hogy újra dolgozhassanak - mondta az elnök. Vizsgálatot indított az amerikai kormány arról, hogy Kína miként kezelte a járványt.","shortLead":"Az amerikaiak éheznek arra, hogy újra dolgozhassanak - mondta az elnök. Vizsgálatot indított az amerikai kormány arról...","id":"20200428_Trump_usa_munka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400fbe58-0840-45d5-b6dc-a184b7034f0a","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_Trump_usa_munka","timestamp":"2020. április. 28. 06:14","title":"Trump: Az amerikaiak alig várják, hogy újra dolgozhassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58bcc2f6-f4b3-478f-b5f3-98b286bd73f4","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Bizonyos készülékeken a magyarországi felhasználók számára is elérhetővé vált az Android rendszer egy ideig mellőzni kényszerült régi-új funkciója, amely segítségével rögzíthetjük a telefonos beszélgetéseinket.","shortLead":"Bizonyos készülékeken a magyarországi felhasználók számára is elérhetővé vált az Android rendszer egy ideig mellőzni...","id":"20200427_hivasrogzites_android_applikacio_telefon_phone_google","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58bcc2f6-f4b3-478f-b5f3-98b286bd73f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c66a986-eb3d-46ba-8c1b-b116c4860eb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_hivasrogzites_android_applikacio_telefon_phone_google","timestamp":"2020. április. 27. 07:03","title":"Ismét lehet hívásokat rögzíteni az Androidban, mutatjuk azt is, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a50a82-5f91-43bd-a7bc-801d70f7e17b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Másfél évtizede volt, hogy az 1001 lóerős Veyronnal először száguldottak 400 km/h feletti tempóval. ","shortLead":"Másfél évtizede volt, hogy az 1001 lóerős Veyronnal először száguldottak 400 km/h feletti tempóval. ","id":"20200428_mar_15_eve_hogy_a_bugatti_atlepte_a_400_kmht_veyron_chiron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52a50a82-5f91-43bd-a7bc-801d70f7e17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20a7441-8fcb-47ff-ae65-93a44b630caa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200428_mar_15_eve_hogy_a_bugatti_atlepte_a_400_kmht_veyron_chiron","timestamp":"2020. április. 28. 11:21","title":"Már 15 éve, hogy a Bugatti átlépte a 400 km/h-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]