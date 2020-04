Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f6eaf9e-04bd-4c1d-bda8-b9f234b519ae","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Járványosnak éppen nem mondható, de szükségállapotot demokráciákban is bevezettek a múlt század második felében.","shortLead":"Járványosnak éppen nem mondható, de szükségállapotot demokráciákban is bevezettek a múlt század második felében.","id":"202017__szuksegallapotok__jaruzelski_de_gaulle__puccsistak__stabilitasi_faktum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f6eaf9e-04bd-4c1d-bda8-b9f234b519ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a1d365-5890-48a0-9720-325203ee5e04","keywords":null,"link":"/360/202017__szuksegallapotok__jaruzelski_de_gaulle__puccsistak__stabilitasi_faktum","timestamp":"2020. április. 27. 16:30","title":"Különleges és még különlegesebb jogrend: nem csak diktatúrákban fordul elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a43e166f-4b9a-49dd-b521-ba4b014437a0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akciókkal, házhoz szállítással élnék túl a válságot a magyar borászok, de a turizmus bedőlése, az éttermek bezárása tönkreteheti a minőségi borokat termelő pincészeteket.\r

","shortLead":"Akciókkal, házhoz szállítással élnék túl a válságot a magyar borászok, de a turizmus bedőlése, az éttermek bezárása...","id":"20200426_Olcsobb_a_minosegi_bor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a43e166f-4b9a-49dd-b521-ba4b014437a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132ec5bc-354d-44ff-856e-c51133540b6f","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Olcsobb_a_minosegi_bor","timestamp":"2020. április. 26. 19:55","title":"Gondban a borászok, olcsóbb lett a minőségi magyar bor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbd476b-0265-4b06-b43f-d9b5ba628195","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kilec megyére adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat.\r

","shortLead":"Kilec megyére adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat.\r

","id":"20200427_idojaras_meteorologia_elorejelzes_zivatar_figyelmeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dbd476b-0265-4b06-b43f-d9b5ba628195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c8e5a1-de49-492d-b058-82223c077d3e","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_idojaras_meteorologia_elorejelzes_zivatar_figyelmeztetes","timestamp":"2020. április. 27. 05:11","title":"Zivatarokat hoz a hétfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e369f3ff-f428-40b8-9ca0-d7d056c80e2c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az önkormányzat saját céget alapított, amely két ütemben veszi át a feladatot.","shortLead":"Az önkormányzat saját céget alapított, amely két ütemben veszi át a feladatot.","id":"202017_ujbuda_parkolasuzemelteto_onkormanyzati_kezben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e369f3ff-f428-40b8-9ca0-d7d056c80e2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6978959b-309b-4cef-86b5-668297fb8007","keywords":null,"link":"/360/202017_ujbuda_parkolasuzemelteto_onkormanyzati_kezben","timestamp":"2020. április. 27. 10:00","title":"Újbuda elveszi a parkolási bizniszt a kormányfő barátjának cégétől is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3eacb0-32e1-422f-9397-09be24776451","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy szárazáru tárolására használt raktár tetőszerkezete ég Izsák külterületén.","shortLead":"Egy szárazáru tárolására használt raktár tetőszerkezete ég Izsák külterületén.","id":"20200426_Kigyulladt_az_orszag_egyik_legnagyobb_palackozo_uzeme","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f3eacb0-32e1-422f-9397-09be24776451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e31695f8-7e9a-45f3-ad14-8fc91f49daac","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Kigyulladt_az_orszag_egyik_legnagyobb_palackozo_uzeme","timestamp":"2020. április. 26. 19:58","title":"Kigyulladt az ország egyik legnagyobb palackozó üzeme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc83bdd6-7780-4711-b57e-93050debb1f8","c_author":"Bihari Péter","category":"360","description":"Valódi válságkezelés csak a kormány által meghirdetettnél lényegesen magasabb költségvetési hiány mellett lehetséges – vezeti le a szerző, a Monetáris Tanács volt tagja.\r

Bihari Péter szerint az eddigi kormányzati intézkedések a gazdaság konszolidálására nem alkalmasak, illetve a megértés és szolidaritás teljes hiányáról tanúskodnak az egzisztenciájukban fenyegetett emberek iránt.","shortLead":"Valódi válságkezelés csak a kormány által meghirdetettnél lényegesen magasabb költségvetési hiány mellett lehetséges –...","id":"20200427_Bihari_Peter_Tul_a_voros_vonalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc83bdd6-7780-4711-b57e-93050debb1f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c36c31-aec1-4d4f-8e1d-6068d8237e95","keywords":null,"link":"/360/20200427_Bihari_Peter_Tul_a_voros_vonalon","timestamp":"2020. április. 27. 13:00","title":"Bihari Péter: Túl Orbán Viktor vörös vonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72958f8-4dc0-4323-ba45-1fa2cdda63a6","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A rendszerváltás utáni első miniszterelnökről 1989 őszén már \"pletykálták\", hogy ő lehet az MDF kormányfőjelöltje a választásokon. A HVG 1989 októberében készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"A rendszerváltás utáni első miniszterelnökről 1989 őszén már \"pletykálták\", hogy ő lehet az MDF kormányfőjelöltje...","id":"20200427_Antall_Jozsef_1989_okober_7_HVGportre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f72958f8-4dc0-4323-ba45-1fa2cdda63a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e02b7e-a9e9-46e6-ad3a-8b248a8ed0bd","keywords":null,"link":"/360/20200427_Antall_Jozsef_1989_okober_7_HVGportre","timestamp":"2020. április. 27. 16:45","title":"Rendszerváltók30 – Antall József: Saját személyemet nem szeretném előtérbe tolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2215ad8-b9a9-41c9-83de-e10c26a68b2f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai gazdaság nyáron talpra állhat, ha a következő két hónapban újraindítják a koronavírus-járvány miatt leállított termelést - jelentette ki Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszter vasárnap a Fox televíziónak adott interjújában.","shortLead":"Az amerikai gazdaság nyáron talpra állhat, ha a következő két hónapban újraindítják a koronavírus-járvány miatt...","id":"20200426_Az_USA_hivatalosan_arra_keszul_hogy_nyaron_mar_talpra_all_a_gazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2215ad8-b9a9-41c9-83de-e10c26a68b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c99458-d1bd-4d5b-92c9-d728ea4c8253","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200426_Az_USA_hivatalosan_arra_keszul_hogy_nyaron_mar_talpra_all_a_gazdasag","timestamp":"2020. április. 26. 20:39","title":"Az USA hivatalosan arra készül, hogy nyáron már talpra áll a gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]