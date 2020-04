Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45518ec3-1a4f-4275-b629-12767d79a75d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A prémiumot a cseh rendőrök, katonák, vámosok és tűzoltók kapják. Az egészségügyi dolgozók jutalmáról a következő napokban döntenek.","shortLead":"A prémiumot a cseh rendőrök, katonák, vámosok és tűzoltók kapják. Az egészségügyi dolgozók jutalmáról a következő...","id":"20200428_cseh_kormany_jarvany_rendor_tuzolto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45518ec3-1a4f-4275-b629-12767d79a75d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb73ce6c-b09d-48f9-93df-bbe481b9552a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_cseh_kormany_jarvany_rendor_tuzolto","timestamp":"2020. április. 28. 21:55","title":"Csehországban a kormány megjutalmazza a járvány ellen küzdőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Volt-e orvosi jelenlét a Pesti őti idősek otthonában - a kormánypárti felszólalók szerint ez annyira kulcskérdés volt a Pesti úti idősek otthonában, hogy egyenként szinte mindegyikük megkérdezte a Parlament népjóléti bizottságában meghallgatott Karácsony Gergelytől. Karácsony szerint volt, de a fertőzés - mint korábban már sokszor hangoztatta - azért robbanhatott be, mert teszetés nélkül vittek vissza lakókat az egészségügyből.","shortLead":"Volt-e orvosi jelenlét a Pesti őti idősek otthonában - a kormánypárti felszólalók szerint ez annyira kulcskérdés volt...","id":"20200428_A_Pesti_ut_karacsony_fidesz_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99837dbd-75ad-4d23-a1de-e0d4625baf11","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_A_Pesti_ut_karacsony_fidesz_koronavirus","timestamp":"2020. április. 28. 22:35","title":"Szinte minden fideszes ugyanazt kérdezte Karácsonytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6354fe3a-daff-4058-81ff-78013c9b8181","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ming-Chi Kuo Apple-elemző szerint letehetünk arról, hogy idén új modellekkel frissítse vezeték nélküli fülhallgatói kínálatát az Apple. Csak jövőre jöhet új AirPods.","shortLead":"Ming-Chi Kuo Apple-elemző szerint letehetünk arról, hogy idén új modellekkel frissítse vezeték nélküli fülhallgatói...","id":"20200428_apple_airpods_ming_chi_kuo_elemzesei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6354fe3a-daff-4058-81ff-78013c9b8181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7857dc8-d69a-4dee-8b25-e8a4a911c968","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_apple_airpods_ming_chi_kuo_elemzesei","timestamp":"2020. április. 28. 07:03","title":"Nagyon jól fogy az AirPods, tízmilliószámra adja el az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1a0195-fb29-4059-ad5b-943e4605cb0b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A frakciók támogatnák saját pártjukat.","shortLead":"A frakciók támogatnák saját pártjukat.","id":"20200429_Harrach_es_Kocsis_uj_torvenyjavaslata_az_ellenzeknek_is_kedvez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c1a0195-fb29-4059-ad5b-943e4605cb0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7187070-411c-418b-b175-9e4eabe31a9e","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Harrach_es_Kocsis_uj_torvenyjavaslata_az_ellenzeknek_is_kedvez","timestamp":"2020. április. 29. 12:31","title":"A pártfinanszírozás egy sajátos formája jöhet létre, ha elfogadják Harrach és Kocsis új törvényjavaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a cukorbetegség okozta vakság jeleit kutató mesterséges intelligenciát kezdett el tesztelni Thaiföldön, de az első tapasztalatok nem túl kecsegtetők.","shortLead":"A Google a cukorbetegség okozta vakság jeleit kutató mesterséges intelligenciát kezdett el tesztelni Thaiföldön, de...","id":"20200429_google_mesterseges_intelligencia_cukorbetegseg_vaksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461f7c81-e899-420e-8dc3-8acd4e4fb27e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_google_mesterseges_intelligencia_cukorbetegseg_vaksag","timestamp":"2020. április. 29. 11:43","title":"Felsült a Google mesterséges intelligenciája, 10 perc helyett 10 hétig vizsgálta a beteg szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcd8041-c865-42d5-935a-7ee51bdd6195","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rögtön meg is bírságolták a kijárási korlátozás szabályainak megszegése miatt.","shortLead":"Rögtön meg is bírságolták a kijárási korlátozás szabályainak megszegése miatt.","id":"20200428_parlament_festekszoro_spray","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfcd8041-c865-42d5-935a-7ee51bdd6195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc1714c-d9db-4e3f-9298-99a675bd0a6c","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_parlament_festekszoro_spray","timestamp":"2020. április. 28. 15:06","title":"Berúgva a Parlament támfalára fújta a nevét rózsaszínnel egy 19 éves lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc53b3d-defd-40a5-bbb6-4104edf0dec8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felhasználók számára jól ismert praktikák miatt büntetett a versenyhivatal.","shortLead":"A felhasználók számára jól ismert praktikák miatt büntetett a versenyhivatal.","id":"20200428_Tobb_milliard_forintra_birsagolta_meg_a_Bookingot_a_GVH","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acc53b3d-defd-40a5-bbb6-4104edf0dec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46fe742-31d0-4163-af8d-26e733a5568a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_Tobb_milliard_forintra_birsagolta_meg_a_Bookingot_a_GVH","timestamp":"2020. április. 28. 17:05","title":"Több milliárd forintra bírságolta meg a Bookingot a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f823b8a-ab4c-4a2d-8496-ca3dd010c248","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korlátozzák azt is, egyszerre hányan lehetnek egy légtérben. ","shortLead":"Korlátozzák azt is, egyszerre hányan lehetnek egy légtérben. ","id":"20200429_Teszteles_utan_maszkban_kezdodott_ujra_a_Baratok_kozt_forgatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f823b8a-ab4c-4a2d-8496-ca3dd010c248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cad9b651-4251-4e63-ac78-776004030815","keywords":null,"link":"/kultura/20200429_Teszteles_utan_maszkban_kezdodott_ujra_a_Baratok_kozt_forgatasa","timestamp":"2020. április. 29. 15:39","title":"Tesztelés után, maszkban kezdődött újra a Barátok közt forgatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]