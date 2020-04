Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikaiak éheznek arra, hogy újra dolgozhassanak - mondta az elnök. Vizsgálatot indított az amerikai kormány arról, hogy Kína miként kezelte a járványt.","shortLead":"Az amerikaiak éheznek arra, hogy újra dolgozhassanak - mondta az elnök. Vizsgálatot indított az amerikai kormány arról...","id":"20200428_Trump_usa_munka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400fbe58-0840-45d5-b6dc-a184b7034f0a","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_Trump_usa_munka","timestamp":"2020. április. 28. 06:14","title":"Trump: Az amerikaiak alig várják, hogy újra dolgozhassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc53b3d-defd-40a5-bbb6-4104edf0dec8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felhasználók számára jól ismert praktikák miatt büntetett a versenyhivatal.","shortLead":"A felhasználók számára jól ismert praktikák miatt büntetett a versenyhivatal.","id":"20200428_Tobb_milliard_forintra_birsagolta_meg_a_Bookingot_a_GVH","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acc53b3d-defd-40a5-bbb6-4104edf0dec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46fe742-31d0-4163-af8d-26e733a5568a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_Tobb_milliard_forintra_birsagolta_meg_a_Bookingot_a_GVH","timestamp":"2020. április. 28. 17:05","title":"Több milliárd forintra bírságolta meg a Bookingot a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04edd7c-ff20-4c85-be58-7869714c2583","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő héttől fokozatos enyhítések jönnek, ezért Palkovics László innovációs és technológiai miniszter szerint várhatóan nőni fog a fertőzöttek és a súlyos betegek száma. Ha pedig a járvány túllépne az előre meghatározott mértéken, akkor ismét szigorítások következnek.","shortLead":"A jövő héttől fokozatos enyhítések jönnek, ezért Palkovics László innovációs és technológiai miniszter szerint...","id":"20200428_koronavirus_jarvany_magyar_gazdasag_palkovics_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e04edd7c-ff20-4c85-be58-7869714c2583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bcbdb8-ee06-4146-8910-ff4570f4da0b","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_koronavirus_jarvany_magyar_gazdasag_palkovics_laszlo","timestamp":"2020. április. 28. 10:49","title":"Palkovics a kormány koronavírus elleni védekezéséről: A lényeg a „húzd meg, ereszd meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy volt ekkora mázlija, hogy évente csak néhány szelvényt ad fel.\r

","shortLead":"Úgy volt ekkora mázlija, hogy évente csak néhány szelvényt ad fel.\r

","id":"20200427_otos_lotto_rekord_nyeremeny_lottoszelveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148a3c2a-af7c-4959-96ce-30d03d3d5471","keywords":null,"link":"/elet/20200427_otos_lotto_rekord_nyeremeny_lottoszelveny","timestamp":"2020. április. 27. 14:01","title":"Jelentkezett 6,4 milliárd forintjáért a legnagyobb magyar lottónyeremény nyertese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat által fenntartott idősotthonban tíz ellátott és öt dolgozó koronavírusos, a város állami intézményében is vannak fertőzöttek.","shortLead":"Az önkormányzat által fenntartott idősotthonban tíz ellátott és öt dolgozó koronavírusos, a város állami intézményében...","id":"20200428_zalaegerszeg_idosotthonban_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82e684d-0746-4ba0-82c3-3ee686c087b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_zalaegerszeg_idosotthonban_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 28. 08:47","title":"Két zalaegerszegi idősotthonban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c8f0d1-c5ee-4613-a9ab-307905a38b3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone szerint mostanra zökkenőmentesen működik a vállalathoz tartozó, hétfő este meghibásodott UPC-s vonal, többeknél még mindig gond van az internettel. A társaság a modemek, routerek újraindítását javasolja.","shortLead":"A Vodafone szerint mostanra zökkenőmentesen működik a vállalathoz tartozó, hétfő este meghibásodott UPC-s vonal...","id":"20200428_upc_vodafone_magyarorszag_nincs_internet_szolgaltataskieses_modem_router_ujrainditasa_liberty_global","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5c8f0d1-c5ee-4613-a9ab-307905a38b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e2774a-b871-4894-9f08-47ebc8206a78","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_upc_vodafone_magyarorszag_nincs_internet_szolgaltataskieses_modem_router_ujrainditasa_liberty_global","timestamp":"2020. április. 28. 19:03","title":"Segíthet, ha még mindig nem megy a UPC-s internet: a Vodafone kéri, indítsa újra a routert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6909b707-5f69-44e1-9c76-145e9b9d9f1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump amerikai elnök szerint az űr lesz a következő évtizedek legfontosabb harctere, így aztán megfelelő eszközökkel kell ellátni a részleget, amely kimondottan ilyen bonyodalmakkal foglalkozik majd.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szerint az űr lesz a következő évtizedek legfontosabb harctere, így aztán megfelelő...","id":"20200427_amerikai_urhadero_space_force_muholdblokkolo_muhold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6909b707-5f69-44e1-9c76-145e9b9d9f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63374d87-8ac1-46ea-8d11-97fc2975fbc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_amerikai_urhadero_space_force_muholdblokkolo_muhold","timestamp":"2020. április. 27. 12:03","title":"Bemutatták Trump űrhadseregének első támadófegyverét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8540da4a-2fc2-4343-ac6d-9b8c335dcee3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elállt a kormány a Diósgyőri vár rekonstrukciójának másfél milliárd forintos pályázatától, aminek a kivitelezést elindító támogatói nyilatkozatát két hónappal ezelőtt írta alá a Miniszterelnökség. A várfejlesztést korábban még tízmilliárdos pluszpénzzel is támogatta a kormány, ez egyelőre nincs veszélyben.","shortLead":"Elállt a kormány a Diósgyőri vár rekonstrukciójának másfél milliárd forintos pályázatától, aminek a kivitelezést...","id":"20200428_God_utan_felkeszul_Miskolc_A_diosgyori_var_masfel_milliardos_projektjetol_allt_el_az_allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8540da4a-2fc2-4343-ac6d-9b8c335dcee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddb177b-fbce-4f3e-adae-0c880413251c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_God_utan_felkeszul_Miskolc_A_diosgyori_var_masfel_milliardos_projektjetol_allt_el_az_allam","timestamp":"2020. április. 28. 12:53","title":"Göd után felkészül Miskolc? A diósgyőri vár másfél milliárdos projektjétől állt el az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]