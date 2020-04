Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A fából készült kerítésnek és a fejfának is nyoma veszett.

A fából készült kerítésnek és a fejfának is nyoma veszett.

"20200427_Eltunt_szulei_sirhelye_a_Megyeri_uti_temetobol" 2020. április. 27. 21:56 "Eltűnt egy férfi szüleinek a sírhelye a Megyeri úti temetőből"

"20200429_Nem_fogad_mar_betegeket_a_tatabanyai_korhaz" A döntés a megyeszékhely központi telephelyén működő egységeket érinti. 2020. április. 29. 10:29 "Nem fogad már betegeket a tatabányai kórház"

"20200428_Karacsony_Orban_koronavirus_teszteles_maszk_level" A szakértők is azt állítják, hogy a maszkok és a kiterjedt tesztelés a legjobb, amit tehetünk a koronavírus megfékezéséért, a kormánynak lépnie kell – írta a főpolgármester. 2020. április. 28. 07:49 "Levélben kér Karácsony Orbántól több koronavírus-tesztelést és kötelező maszkviselést"

"20200429_Kinaban_hamarosan_megnyitjak_az_elhalasztott_parlamenti_ulesszakot" Közel nyolcezer ember érkezhet Országos Népi Gyűlés ülésére.

Közel nyolcezer ember érkezhet Országos Népi Gyűlés ülésére.

2020. április. 29. 06:45 "Kínában hamarosan megnyitják az elhalasztott parlamenti ülésszakot"

"20200429_amerika_koronavirus_apolo_orvos_dron_ups" A pilóta nélküli rendszerek gyorsabbak, mint a rendes szállítóeszközök, ami nagy előny egy járvány idején. 2020. április. 29. 09:33 "Amerikában drónokkal segítenék a vírus ellen küzdő orvosokat és ápolókat"

"20200427_Mar_tobb_fertozott_van_Oroszorszagban_mint_Kinaban" Egyre nagyobb a feszültség az egészségügyi dolgozók körében, két nő kiugrott a kórháza ablakán.

Egyre nagyobb a feszültség az egészségügyi dolgozók körében, két nő kiugrott a kórháza ablakán.

2020. április. 27. 20:45 "Már több fertőzött van Oroszországban, mint Kínában"

"20200428_francia_rendor_autos_tamadas" A kijárási korlátozásokat ellenőrző rendőröket gázolt el egy autós. 2020. április. 28. 05:10 "Rendőrök közé hajtott egy autós Franciaországban, hogy a palesztin helyzet ellen tiltakozzon"

"20200429_Kieselbach_Tamas_a_Home_officeban" Nem idegen a magyar képzőművészetnek a mostani zárt helyzet – mondja Kieselbach Tamás. A művészettörténész szerint ezért is van szükség az olyan kezdeményezésekre, mint az ő karantén-tárlatuk. 15 kortárs képzőművész, több mint 70 alkotásából nyílt különleges kiállítása a Kieselbach Galériának – ennek hátteréről is mesélt Kieselbach Tamás. 2020. április. 29. 18:30 Kieselbach Tamás a Home office-ban: "A magyar festészet Trianon óta karanténban van"