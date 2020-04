Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus miatt eddig 23 521 ember hunyt el a dél-európai országban.","shortLead":"A koronavírus miatt eddig 23 521 ember hunyt el a dél-európai országban.","id":"20200427_spanyolorszag_fertozes_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52de99b-a489-4e5b-bdd3-1237951ddaca","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_spanyolorszag_fertozes_koronavirus","timestamp":"2020. április. 27. 16:40","title":"Százezren gyógyultak már fel a fertőzésből Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi hónapokban több mint tízszeresére nőtt az alkoholmérgezések száma az országban.\r

","shortLead":"Az utóbbi hónapokban több mint tízszeresére nőtt az alkoholmérgezések száma az országban.\r

","id":"20200427_Azt_hireszteltek_hogy_a_metilalkohol_gyogyitja_a_koronavirust_728an_haltak_be_Iranban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f477ef81-7ff0-4b0f-95d9-2e2fdba6d860","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_Azt_hireszteltek_hogy_a_metilalkohol_gyogyitja_a_koronavirust_728an_haltak_be_Iranban","timestamp":"2020. április. 27. 21:32","title":"Azt híresztelték, hogy a metilalkohol gyógyítja a koronavírust, 728-an haltak bele Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26105c60-4086-46e8-8160-97445d5ccd95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csupán egyfajta kísérlet részeként indít a Lenovo linuxos laptopokat, de ha beválik az elképzelés, akkor más modellekre is kiterjesztik ezt az operációs rendszert.","shortLead":"Egyelőre csupán egyfajta kísérlet részeként indít a Lenovo linuxos laptopokat, de ha beválik az elképzelés, akkor más...","id":"20200428_lenovo_laptop_linux_fedora_operacios_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26105c60-4086-46e8-8160-97445d5ccd95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c452eae7-92e7-4027-b0a2-d45d74db850a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_lenovo_laptop_linux_fedora_operacios_rendszer","timestamp":"2020. április. 28. 11:48","title":"Windowsos helyett linuxos laptopokat ad ki a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6b4b8a-04c4-4bf4-b37f-32fa071b81ab","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Alig vannak vevők, a gyárak leállása miatt pedig nagyon nehéz egyedi megrendelésű új autókat kapni. Aki viszont hajlandó raktárkészletből választani, jól járhat.","shortLead":"Alig vannak vevők, a gyárak leállása miatt pedig nagyon nehéz egyedi megrendelésű új autókat kapni. Aki viszont...","id":"20200428_Egyszerre_van_keresleti_es_kinalati_valsag_az_ujautopiacon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc6b4b8a-04c4-4bf4-b37f-32fa071b81ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbef3f2-a36f-4b5d-82a2-6fb11c405014","keywords":null,"link":"/cegauto/20200428_Egyszerre_van_keresleti_es_kinalati_valsag_az_ujautopiacon","timestamp":"2020. április. 28. 13:05","title":"Egyszerre van keresleti és kínálati válság az új autók piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e40b2ae-ecfb-465b-b183-5f0ecc0261f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A donorjelöltek a járványhíreket közlő kormányzati tájékoztató oldalon is jelentkezhetnek.","shortLead":"A donorjelöltek a járványhíreket közlő kormányzati tájékoztató oldalon is jelentkezhetnek.","id":"20200428_koronavirus_verplazma_gyogyultak_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e40b2ae-ecfb-465b-b183-5f0ecc0261f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25643634-51a1-49d1-a605-cdd67ffb2770","keywords":null,"link":"/elet/20200428_koronavirus_verplazma_gyogyultak_budapest","timestamp":"2020. április. 28. 15:10","title":"Így gyűjtik a vérplazmát a koronavírusból felgyógyultakból Budapesten – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132cee4e-2af1-4ffe-b6b4-015547f1f1b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb, egyetlen áramköri lapkára tett PC érkezett: az ODROID-C4 nemcsak olcsóbb a Raspberry Pi 4-nél, de – gyártója szerint – teljesítmény szempontjából is felülmúlja azt.","shortLead":"Újabb, egyetlen áramköri lapkára tett PC érkezett: az ODROID-C4 nemcsak olcsóbb a Raspberry Pi 4-nél, de – gyártója...","id":"20200429_odroid_c4_szamitogep_lapkan_mini_pc_raspberry_pi4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=132cee4e-2af1-4ffe-b6b4-015547f1f1b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e182475-fb8a-435b-983f-a92e8201765b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_odroid_c4_szamitogep_lapkan_mini_pc_raspberry_pi4","timestamp":"2020. április. 29. 11:03","title":"Az olcsónál is olcsóbb: 16 ezer forintos mini PC-riválist kapott a Raspberry Pi 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök az intenzív osztályt is megjárta a koronavírus-fertőzés miatt.\r

","shortLead":"A brit miniszterelnök az intenzív osztályt is megjárta a koronavírus-fertőzés miatt.\r

","id":"20200427_koronavirus_fertozes_covid19_boris_johnson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98802cf7-b07e-4e9f-9189-743a0af0e543","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_koronavirus_fertozes_covid19_boris_johnson","timestamp":"2020. április. 27. 12:47","title":"Felgyógyult és munkába állt Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77620311-9d29-4037-b67b-76ff845e8366","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Támogatást kér az európai repülőgépgyártó óriás.","shortLead":"Támogatást kér az európai repülőgépgyártó óriás.","id":"20200427_Elverezhet_az_Airbus_pedig_sokkal_jobb_helyzetbol_kerult_a_valsagba_mint_rivalisa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77620311-9d29-4037-b67b-76ff845e8366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6559a2-8cda-4c90-ad00-65c669b24614","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_Elverezhet_az_Airbus_pedig_sokkal_jobb_helyzetbol_kerult_a_valsagba_mint_rivalisa","timestamp":"2020. április. 27. 16:26","title":"Elvérezhet az Airbus, pedig sokkal jobb helyzetből került a válságba, mint riválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]