[{"available":true,"c_guid":"56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az országos nemzetiségi önkormányzatok mondhassák meg, válasszanak-e helyi nemzetiségi önkormányzatot ott, ahol addig nem volt nyoma az adott nemzetiség létezésének – ezt javasolja az országgyűlés magyarországi nemzetiségek bizottsága.","shortLead":"Az országos nemzetiségi önkormányzatok mondhassák meg, válasszanak-e helyi nemzetiségi önkormányzatot ott, ahol addig...","id":"20200429_nemzetisegi_onkormanyzatok_bizottsag_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1deac0d2-f440-4435-9008-484bad61d198","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_nemzetisegi_onkormanyzatok_bizottsag_valasztas","timestamp":"2020. április. 29. 11:16","title":"A nemzetiségi bizottság nekiment a „biznisznemzetiségeknek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ed7240-bc9b-4f22-b73d-165e9488ef16","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halálesetek napi száma is csökkenő trendet mutat, és három hét óta először került 90 alá.","shortLead":"A halálesetek napi száma is csökkenő trendet mutat, és három hét óta először került 90 alá.","id":"20200429_torokorszag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0ed7240-bc9b-4f22-b73d-165e9488ef16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9148c5-37db-4b72-b26f-b78d1e5eaee2","keywords":null,"link":"/vilag/20200429_torokorszag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 29. 21:55","title":"Rekordmértékben nőtt a gyógyultak száma Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere az ATV kedd esti műsorában beszélt a sebességkorlátozással kapcsolatos előterjesztésről, amely egyébként már Tarlós István idején is téma volt.","shortLead":"Budapest főpolgármestere az ATV kedd esti műsorában beszélt a sebességkorlátozással kapcsolatos előterjesztésről, amely...","id":"20200428_karacsony_gergely_sebesseghatar_csokkentes_idosotthon_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42e4b19-339a-4a9b-a8c7-6d94b9b63fbf","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_karacsony_gergely_sebesseghatar_csokkentes_idosotthon_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 28. 21:22","title":"Karácsony: Édesapám egy este nem jött haza, ezért nincs jogosítványom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7611ac82-344c-49c9-9497-c095f5c6e38f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter a részletek kifejtése nélkül nyilatkozott arról, hogy a szerdai kormányülésen miről születhet majd döntés.","shortLead":"A miniszter a részletek kifejtése nélkül nyilatkozott arról, hogy a szerdai kormányülésen miről születhet majd döntés.","id":"20200428_gulyas_teruleti_elteresek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7611ac82-344c-49c9-9497-c095f5c6e38f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1f0a1d-b8d4-4f02-8ca4-7c5927455ad7","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_gulyas_teruleti_elteresek","timestamp":"2020. április. 28. 20:40","title":"Gulyás: Területi eltérések lehetnek abban, ahogy a korlátozásokon lazít a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de8eb85-0140-4a9c-911d-5437c293f9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy új kutatás szerint ugyanakkor a nők a férfiakhoz képest még mindig sokkal inkább azt érzik, hogy a partnerük vállalhatna nagyobb részt a háztartási és gyereknevelési feladatokban.","shortLead":"Egy új kutatás szerint ugyanakkor a nők a férfiakhoz képest még mindig sokkal inkább azt érzik, hogy a partnerük...","id":"20200430_Tobb_hazimunkara_kenyszeriti_a_ferfiakat_a_home_office","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0de8eb85-0140-4a9c-911d-5437c293f9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379dedb0-04cb-4384-925b-1466ad99a297","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_Tobb_hazimunkara_kenyszeriti_a_ferfiakat_a_home_office","timestamp":"2020. április. 30. 07:20","title":"Több házimunkára kényszeríti a férfiakat a home office","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e299c3e-5761-423e-80be-ba319cfcf4cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebbe a bajor puttonyosba befér az egész család, miközben az autó menetteljesítménye sportkocsikat juttathat eszünkbe.","shortLead":"Ebbe a bajor puttonyosba befér az egész család, miközben az autó menetteljesítménye sportkocsikat juttathat eszünkbe.","id":"20200430_475_loeros_sportkombit_keszitettek_a_3as_bmwbol_m340i_tuning","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e299c3e-5761-423e-80be-ba319cfcf4cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf58625-d98c-4e7d-9a89-3846df977790","keywords":null,"link":"/cegauto/20200430_475_loeros_sportkombit_keszitettek_a_3as_bmwbol_m340i_tuning","timestamp":"2020. április. 30. 09:21","title":"475 lóerős sportkombit készítettek a 3-as BMW-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Kifejezetten jól sikerült a Samsung mobilos üzletágának idei első három hónapja – olvasható ki a vállalat által közzétett negyedéves jelentésből. A profitot az S20 széria pörgethette fel.","shortLead":"Kifejezetten jól sikerült a Samsung mobilos üzletágának idei első három hónapja – olvasható ki a vállalat által...","id":"20200430_samsung_2020q1_eladasok_bevetel_profit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1f1015-1892-4cbe-b1f8-49628b7fa320","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_samsung_2020q1_eladasok_bevetel_profit","timestamp":"2020. április. 30. 16:33","title":"Nagyon jól mennek a Samsung telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b9fd688-6296-4208-9536-e57134f5e634","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egymilliós nézettség felett járt már a rendőrség videósorozata, amelyet civil autókkal végzett razziák során készítettek. ","shortLead":"Egymilliós nézettség felett járt már a rendőrség videósorozata, amelyet civil autókkal végzett razziák során...","id":"20200430_Hova_tuntek_a_rendorseg_kameras_civilautoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b9fd688-6296-4208-9536-e57134f5e634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1804c19-ff12-419b-abda-08ca4e963b3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200430_Hova_tuntek_a_rendorseg_kameras_civilautoi","timestamp":"2020. április. 30. 17:56","title":"Hová tűntek a rendőrség kamerás civil autói?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]