Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"603655ed-2a83-47f1-84f4-a915c96dfda3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt évben 59 százalékos növekedést ért el a cég a bázisidőszakhoz képest.","shortLead":"Az elmúlt évben 59 százalékos növekedést ért el a cég a bázisidőszakhoz képest.","id":"20200430_Jelentos_novekedest_ert_el_az_ALTEO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=603655ed-2a83-47f1-84f4-a915c96dfda3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ccf2ed-bdd3-4188-a8ce-b1ae7744b1e4","keywords":null,"link":"/kkv/20200430_Jelentos_novekedest_ert_el_az_ALTEO","timestamp":"2020. április. 30. 12:52","title":"Jelentős növekedést ért el az ALTEO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327476cf-9cf7-4546-b7b8-a41a5d04ec5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2455 diák lépett vissza az érettségi vizsgáktól – jelentette be Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. Május 3-ától jönnek az új szabályok, amit a következő napokban jelentenek majd be. Müller Cecília szerint bőven egy százalék alatti lesz az átfertőzöttség aránya. ","shortLead":"2455 diák lépett vissza az érettségi vizsgáktól – jelentette be Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. Május 3-ától...","id":"20200429_Maruzsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=327476cf-9cf7-4546-b7b8-a41a5d04ec5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8531031-af81-44f3-99a0-9d5d16c88a71","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Maruzsa","timestamp":"2020. április. 29. 11:13","title":"Maruzsa: Jövő héten kezdődik az érettségi, a diákok 97 százaléka érettségizni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f008f2-c8c8-4615-93f9-380691edac95","c_author":"HVG","category":"360","description":"Műholdas telefon mindenkinek? A kérdőjel egyelőre indokolt, mert nem sokat tudni Abel Avellan amerikai feltaláló és üzletember ötletének részleteiről, de ha mégis van benne valami, akkor olyasmi kerül a piacra, ami eddig lehetetlennek tűnt. ","shortLead":"Műholdas telefon mindenkinek? A kérdőjel egyelőre indokolt, mert nem sokat tudni Abel Avellan amerikai feltaláló és...","id":"202017_urtelefon_maskepp_egi_jel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5f008f2-c8c8-4615-93f9-380691edac95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"311c04f2-e82f-4ad1-946b-ed00d7eacd97","keywords":null,"link":"/360/202017_urtelefon_maskepp_egi_jel","timestamp":"2020. április. 29. 10:00","title":"Ahol nincs térerő, ott is működik – sima mobillal is csatlakozni lehet majd a műholdas hálózathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d94b0dd-85a9-4959-a4f9-3a36a5331836","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egyértelműsítené a jelenlegi szabályozást egy belügyminiszteri törvényjavaslat.","shortLead":"Egyértelműsítené a jelenlegi szabályozást egy belügyminiszteri törvényjavaslat.","id":"20200429_torvenyjavaslat_kozterulet_felugyelet_kerekbilincs_pinter_sandor_belugyminiszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d94b0dd-85a9-4959-a4f9-3a36a5331836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211e3299-671f-4c4f-8e73-7e3801e7de0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_torvenyjavaslat_kozterulet_felugyelet_kerekbilincs_pinter_sandor_belugyminiszter","timestamp":"2020. április. 29. 15:15","title":"Pintér törvénybe foglaltatná, hogy nem kerékbilincselhetnek a közterület-felügyelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kövér László szerint a balliberális ellenzék nem a nemzet része, Orbán Viktor bejelentette a lazítást vidéken. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Kövér László szerint a balliberális ellenzék nem a nemzet része, Orbán Viktor bejelentette a lazítást vidéken. A hvg360...","id":"20200430_Radar360_Kitagadott_ellenzek_nelkulozo_emberek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69051919-46fa-4eaf-aa00-6e8550b48bee","keywords":null,"link":"/360/20200430_Radar360_Kitagadott_ellenzek_nelkulozo_emberek","timestamp":"2020. április. 30. 08:00","title":"Radar360: Kitagadott ellenzék, nélkülöző emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok szabadalmi hivatala elutasította azt a két kérelmet, amelyet a Dabus nevű mesterséges intelligencia nevében nyújtottak be. ","shortLead":"Az Egyesült Államok szabadalmi hivatala elutasította azt a két kérelmet, amelyet a Dabus nevű mesterséges intelligencia...","id":"20200429_mesterseges_intelligencia_feltalalo_dabus_talalmany_szabadalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0620d4-d02b-4c05-966f-0884481565ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_mesterseges_intelligencia_feltalalo_dabus_talalmany_szabadalom","timestamp":"2020. április. 29. 20:13","title":"Megszületett az első határozat: a mesterséges intelligenciát nem illeti meg az ember joga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d5103f-b64d-4659-bc96-98be29d3e7a5","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Szakáts Miklós fordulatokban, ellentmondásokban és titkokban gazdag pályaképe Budapesttől Londonon és Dél-Dakotán át Salzburgig. 100 éve született a színész-ügynök antihős.","shortLead":"Szakáts Miklós fordulatokban, ellentmondásokban és titkokban gazdag pályaképe Budapesttől Londonon és Dél-Dakotán át...","id":"20200430_Szakats_Miklos_100_ugynok_szinesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15d5103f-b64d-4659-bc96-98be29d3e7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46775ebe-5697-4d65-bec1-5926e2a06065","keywords":null,"link":"/360/20200430_Szakats_Miklos_100_ugynok_szinesz","timestamp":"2020. április. 30. 19:30","title":"Az ügynök-színész legnagyobb alakítása a saját élete volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akadémikusok szerint inkább laboratóriumokban kéne tesztelni – de ehhez előbb rendbe kellene tenni a finanszírozásukat.","shortLead":"Akadémikusok szerint inkább laboratóriumokban kéne tesztelni – de ehhez előbb rendbe kellene tenni a finanszírozásukat.","id":"20200430_mta_koronavirus_gyorstesztek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbae8566-758d-4225-a09d-d36d5bd65d10","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_mta_koronavirus_gyorstesztek","timestamp":"2020. április. 30. 15:44","title":"Közel 300 koronavírusteszt kapható, és a nagy részük semmit sem ér ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]