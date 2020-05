Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows rendelkezik néhány olyan szabállyal, amelyeket mostanáig sem iktattak ki a szoftver mérnökei. Ebből mutatunk most egy érdekesebbet.","shortLead":"A Windows rendelkezik néhány olyan szabállyal, amelyeket mostanáig sem iktattak ki a szoftver mérnökei. Ebből mutatunk...","id":"20200430_windows_tipp_trukk_mappanev_fajlnev_con_aux_prn_nul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6fc31b-8fba-4d9b-9340-d2993cb95372","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_windows_tipp_trukk_mappanev_fajlnev_con_aux_prn_nul","timestamp":"2020. április. 30. 09:03","title":"Erről tudott? A Windowsban nem adhat “con” nevet egy mappának vagy fájlnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442291e1-a797-41cd-adab-cd61a2224aed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Augusztus 15-éig lesz érvényben a korlátozás, amelynek értelmében 500 fősnél nagyobb rendezvényt nem lehet tartani Magyarországon. A Bánkitó fesztivál már biztosan elmarad. ","shortLead":"Augusztus 15-éig lesz érvényben a korlátozás, amelynek értelmében 500 fősnél nagyobb rendezvényt nem lehet tartani...","id":"20200430_Az_otszaz_fos_korlatozas_megpecsetelheti_a_Sziget_es_nehany_mas_fesztival_sorsat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=442291e1-a797-41cd-adab-cd61a2224aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db48a1d-61f7-46f5-8a53-b3eac293c45a","keywords":null,"link":"/elet/20200430_Az_otszaz_fos_korlatozas_megpecsetelheti_a_Sziget_es_nehany_mas_fesztival_sorsat","timestamp":"2020. április. 30. 10:45","title":"Az ötszáz fős korlátozás megpecsételheti a Sziget és néhány más fesztivál sorsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Semmelweis Egyetem kutatói kínai fejlesztéseket vizsgáltak.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem kutatói kínai fejlesztéseket vizsgáltak.","id":"20200430_koronavirus_fertozes_gyorsteszt_semmelweis_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3e4aac-b32d-4264-8d92-48dab7f491b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_koronavirus_fertozes_gyorsteszt_semmelweis_egyetem","timestamp":"2020. április. 30. 17:05","title":"Alkalmatlan a koronavírus-fertőzés kimutatására két Magyarországon is kapható teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee36c229-1f3c-4061-8ffe-34ac7973acbd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Állásfoglalást adott ki az amerikai Országos Hírszerzési Igazgatóság a SARS-CoV-2 eredetéről.","shortLead":"Állásfoglalást adott ki az amerikai Országos Hírszerzési Igazgatóság a SARS-CoV-2 eredetéről.","id":"20200501_koronavirus_jarvany_fertozes_amerikai_hirszerzes_zoonozis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee36c229-1f3c-4061-8ffe-34ac7973acbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89a25af-36f4-42cd-8a5a-de01b0c65233","keywords":null,"link":"/tudomany/20200501_koronavirus_jarvany_fertozes_amerikai_hirszerzes_zoonozis","timestamp":"2020. május. 01. 06:47","title":"Amerikai hírszerzés: a koronavírust nem ember állította elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e52645-3c5a-4f08-8806-dcf43c9f727e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Korrupció, megkaparintott média, hatalmi összefonódások - ezúttal nem a valóság, hanem fikció. A Kossuth tér című krimi Adam LeBor háromrészesre tervezett sorozatának második kötete.","shortLead":"Korrupció, megkaparintott média, hatalmi összefonódások - ezúttal nem a valóság, hanem fikció. A Kossuth tér című krimi...","id":"202018_konyv__politikai_krimi_adam_lebor_kossuth_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54e52645-3c5a-4f08-8806-dcf43c9f727e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba70475-b8b1-47b1-aff4-d676a6b2317a","keywords":null,"link":"/360/202018_konyv__politikai_krimi_adam_lebor_kossuth_ter","timestamp":"2020. április. 30. 14:30","title":"Kemény kritika a kormánynak a budapesti tudósító regénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd1cbda0-bfcd-47e0-96e7-cbcf2232b009","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új buszok túlnyomó többségébe még mindig gázolajat kell tankolni, az elektromos járművek részesedése alig 4 százalékra tehető. ","shortLead":"Az új buszok túlnyomó többségébe még mindig gázolajat kell tankolni, az elektromos járművek részesedése alig 4...","id":"20200430_maradt_a_dizeluralom_az_uj_buszok_piacan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd1cbda0-bfcd-47e0-96e7-cbcf2232b009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24438b24-f85d-416c-bb4d-0b75d14d551a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200430_maradt_a_dizeluralom_az_uj_buszok_piacan","timestamp":"2020. április. 30. 07:59","title":"Maradt a dízel-uralom az új buszok piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2356ad99-7a48-40c8-b3fb-08a8d8f16888","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda este Facebook-oldalán jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy az egészségügy felkészült a tömeges megbetegedések kezelésére is, ezért a kormány változtat a kijárási korlátozásokon. Mivel Budapest gócpontnak számít, a fővárosban és környékén fennmaradnak a kijárási korlátozások, vidéken viszont enyhítenek. Az intézkedések részleteit Gulyás Gergely miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő ismertetik a kormányinfón.

","shortLead":"Szerda este Facebook-oldalán jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy az egészségügy felkészült a tömeges...","id":"20200430_kormanyinfo_Gulyas_Gergely_kijarasi_korlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2356ad99-7a48-40c8-b3fb-08a8d8f16888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2401ca41-4011-47f4-b6cb-c784229bd727","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_kormanyinfo_Gulyas_Gergely_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. április. 30. 10:19","title":"Kormányinfó: májustól újra lehet orvoshoz menni, az iskolák zárva maradnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c5e641-3bff-4b91-817f-dce6bdb1f9c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha eddig nem hallott volna a Shoelace (cipőfűző) nevű fejlesztésről, akkor valószínűleg már nem is fog. A Google+ kudarca után hasonló sorsa jutott a Google újabb közösségi próbálkozása is.","shortLead":"Ha eddig nem hallott volna a Shoelace (cipőfűző) nevű fejlesztésről, akkor valószínűleg már nem is fog. A Google...","id":"20200430_google_shoelace_kozossegi_alkalmazas_fejlesztes_area_12","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21c5e641-3bff-4b91-817f-dce6bdb1f9c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d35f7da4-b227-4f63-83b3-234ca3401e4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_google_shoelace_kozossegi_alkalmazas_fejlesztes_area_12","timestamp":"2020. április. 30. 20:03","title":"Kifűzik a Cipőfűzőt: 10 hónap után leállítja a Google a senki által nem ismert közösségi rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]