Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az abszolút csúcstartó a 2016-os év.","shortLead":"Az abszolút csúcstartó a 2016-os év.","id":"20200505_idojaras_aprilis_eghajlatvaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1eda76-3453-4860-b8f3-12a8e1e55c11","keywords":null,"link":"/elet/20200505_idojaras_aprilis_eghajlatvaltozas","timestamp":"2020. május. 05. 20:44","title":"Az idei április volt az egyik legmelegebb a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd42daa-5261-4701-a926-76dd2a54b108","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gene Simmons korábban arról beszélt a Bild Zeitungnak, hogy édesanyja – kímélendő őt – nemigen mesélt neki arról, mi történt vele a holokauszt idején. A német lap elkezdett nyomozni, és sok dokumentumot sikerült előásnia. Ezeket most megosztotta a világhírű zenésszel.","shortLead":"Gene Simmons korábban arról beszélt a Bild Zeitungnak, hogy édesanyja – kímélendő őt – nemigen mesélt neki arról, mi...","id":"20200506_Hajszalon_mult_hogy_tulelte_Mauthausent_a_KISSsztar_magyar_edesanyja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd42daa-5261-4701-a926-76dd2a54b108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ecf7cf-2439-43c6-b35d-cb92c117f1ae","keywords":null,"link":"/360/20200506_Hajszalon_mult_hogy_tulelte_Mauthausent_a_KISSsztar_magyar_edesanyja","timestamp":"2020. május. 06. 07:30","title":"Hajszálon múlt, hogy túlélte Mauthausent a KISS együttes sztárjának magyar édesanyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mégis elmehet egy fővárosi a balatoni nyaralójába, pedig a háromnapos hétvége előtt a kormányszóvivő azt állította, hogy ez nem lehetséges.","shortLead":"Mégis elmehet egy fővárosi a balatoni nyaralójába, pedig a háromnapos hétvége előtt a kormányszóvivő azt állította...","id":"20200507_koronavirus_kijaras_korlatozas_budapest_pest_megye_videk_balaton_nyaralo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94fa42ee-3f2d-4d77-a330-7228566451d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_koronavirus_kijaras_korlatozas_budapest_pest_megye_videk_balaton_nyaralo","timestamp":"2020. május. 07. 14:28","title":"Pestiek vidéken: Gulyás Gergely pont az ellenkezőjét mondja, mint öt napja Szentkirályi Alexandra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla Firefox 76-os verziószámának legfőbb fejlesztése a jelszavak biztonságára fókuszál, de történt némi változás az egyre szélesebb körben használt Zoom videokonferencia-szolgáltatás kezelésében is.","shortLead":"A Mozilla Firefox 76-os verziószámának legfőbb fejlesztése a jelszavak biztonságára fókuszál, de történt némi változás...","id":"20200506_mozilla_firefox_76_bongeszo_jelszo_vedelme_zoom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"568367bf-dbe9-49a2-b49d-0f12a38a041f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_mozilla_firefox_76_bongeszo_jelszo_vedelme_zoom","timestamp":"2020. május. 06. 11:38","title":"Frissítse, ha Firefoxot használ: jelszavas okosság jött, sőt a Zoom is jobb lett benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592b8572-0611-4af7-a958-d6d317faec87","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ha nyitást akarsz, készülj a háborúra – ez az elv vezette az Orbán-kormányt az elmúlt két hónapban, amikor a vírus elleni védekezést az újranyitás feltételei megteremtésének rendelte alá. Vakrepülésbe kezdett az ország, felelősnek pedig bespájzolták a fővárost – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Ha nyitást akarsz, készülj a háborúra – ez az elv vezette az Orbán-kormányt az elmúlt két hónapban, amikor a vírus...","id":"20200506_orban_viktor_koronavirus_jarvany_valsagkezeles_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=592b8572-0611-4af7-a958-d6d317faec87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ace2ada-e183-4e47-b147-6d09c37d5270","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_orban_viktor_koronavirus_jarvany_valsagkezeles_egeszsegugy","timestamp":"2020. május. 06. 15:50","title":"Bűvészmutatványba kezdett az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gyógyultak száma viszont már meghaladta a 85 ezret.","shortLead":"A gyógyultak száma viszont már meghaladta a 85 ezret.","id":"20200505_Mar_kozel_30_ezren_haltak_meg_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7850a51-b9de-4b4d-9449-c4b11a27d51b","keywords":null,"link":"/vilag/20200505_Mar_kozel_30_ezren_haltak_meg_Olaszorszagban","timestamp":"2020. május. 05. 19:09","title":"Már közel 30 ezren haltak meg Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c357051-f2a2-4b38-ad0d-36c2ff099938","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az MTK labdarúgó csapata, vezetősége és a szurkolótábor úgy döntött, hogy pályázat segítségével keresik meg a méltó, új indulót. A zsűri által legjobbnak ítélt pályamunka alkotója összesen egymillió forint díjazásban részesül.\r

\r

","shortLead":"Az MTK labdarúgó csapata, vezetősége és a szurkolótábor úgy döntött, hogy pályázat segítségével keresik meg a méltó, új...","id":"20200506_Palyazaton_keresik_az_MTK_focicsapata_uj_indulojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c357051-f2a2-4b38-ad0d-36c2ff099938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b4ae008-eb52-4d5c-bd6c-fc3e2a716b8c","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Palyazaton_keresik_az_MTK_focicsapata_uj_indulojat","timestamp":"2020. május. 06. 08:53","title":"Pályázaton keresik az MTK focicsapatának új indulóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d233270c-bbda-427b-8cd7-c2974b84e1bf","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Továbbra is elképesztő információs káosz uralkodik a május 4-től bevezetett új egészségügyi ellátásrenddel, azon belül is legfőképpen az egyes beavatkozásokhoz előírt PCR-tesztekkel kapcsolatban. Bár az intézményeknek úgy tűnik, egyelőre nem, a hvg.hu-nak elárulta az Emmi, hol és hogyan zajlik majd a mintavétel.","shortLead":"Továbbra is elképesztő információs káosz uralkodik a május 4-től bevezetett új egészségügyi ellátásrenddel, azon belül...","id":"20200505_Valaszolt_az_Emmi_A_rendelokben_kell_megcsinaltatni_a_kezelesekhez_szukseges_PCRtesztet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d233270c-bbda-427b-8cd7-c2974b84e1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582298ff-d9f7-4e76-8db1-faa12cd9f696","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Valaszolt_az_Emmi_A_rendelokben_kell_megcsinaltatni_a_kezelesekhez_szukseges_PCRtesztet","timestamp":"2020. május. 05. 18:40","title":"Elárulta az Emmi: A rendelőkben kell megcsináltatni a kezelésekhez szükséges PCR-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]