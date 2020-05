Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dda3a778-c10e-4ade-a996-ace3d9e68951","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érdekes feladatokat kaptak idén is a diákok a kreatív történelmi versenyen.\r

\r

","shortLead":"Érdekes feladatokat kaptak idén is a diákok a kreatív történelmi versenyen.\r

\r

","id":"20200508_Ilyen_lenne_Blaha_Lujza_vagy_Mikszath_Instaoldala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dda3a778-c10e-4ade-a996-ace3d9e68951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e137c4-2146-4e0a-bae3-b922a7cf499a","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Ilyen_lenne_Blaha_Lujza_vagy_Mikszath_Instaoldala","timestamp":"2020. május. 08. 11:57","title":"Ilyen lenne Blaha Lujza vagy Mikszáth Insta-oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8d2b7c-665b-4acd-803d-899a941e04e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Immár 400 felett van a magyarországi áldozatok száma, miközben világszerte már négymillió felett van a fertőzöttszám.","shortLead":"Immár 400 felett van a magyarországi áldozatok száma, miközben világszerte már négymillió felett van a fertőzöttszám.","id":"20200509_187_orszagban_van_jelen_a_koronavirus__hirek_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c8d2b7c-665b-4acd-803d-899a941e04e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb375af3-f83e-4b9a-951c-fce0f71ccb46","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_187_orszagban_van_jelen_a_koronavirus__hirek_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 09. 08:28","title":"187 országban van jelen a koronavírus - hírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f791a52-26cf-418e-bd49-ef1134b956cc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több kikötőt is eladna a Bahart a Balaton mellett, a többinek pedig az üzemeltetésétől válnának meg.","shortLead":"Több kikötőt is eladna a Bahart a Balaton mellett, a többinek pedig az üzemeltetésétől válnának meg.","id":"20200507_bahart_rogan_antal_magyar_turisztikai_ugynokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f791a52-26cf-418e-bd49-ef1134b956cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ce1602-280a-4d3b-9c03-0db5c3585595","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_bahart_rogan_antal_magyar_turisztikai_ugynokseg","timestamp":"2020. május. 07. 18:17","title":"Rogánék hivatalának a vezetésével adhatják el a Bahart értékes ingatlanjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kötvényeket az állam vásárolja meg, a futamidejük legfeljebb hét év lehet, a keretösszeg bankonként legfeljebb 50 milliárd forint. ","shortLead":"A kötvényeket az állam vásárolja meg, a futamidejük legfeljebb hét év lehet, a keretösszeg bankonként legfeljebb 50...","id":"20200507_150_milliard_forint_erteku_kotvenyt_bocsathatnak_ki_a_bankok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3421e2-63b7-44aa-915c-0a55152169b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_150_milliard_forint_erteku_kotvenyt_bocsathatnak_ki_a_bankok","timestamp":"2020. május. 07. 15:23","title":"Újabb elem a gazdaságvédelmi akciótervben: 150 milliárdért bocsáthatnak ki kötvényt a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9044e3b9-1527-4077-b916-3575d3f572be","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ismét átírta a kormány a költségvetést: főleg a kormányzati kommunikációra, a gyerektáborokra és az Eximbankra mehet több pénz.","shortLead":"Ismét átírta a kormány a költségvetést: főleg a kormányzati kommunikációra, a gyerektáborokra és az Eximbankra mehet...","id":"20200509_72_milliardot_csoportositott_at_a_kormany_a_koltsegvetesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9044e3b9-1527-4077-b916-3575d3f572be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8283761-fc25-4a18-91ed-11dd0baae37d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200509_72_milliardot_csoportositott_at_a_kormany_a_koltsegvetesben","timestamp":"2020. május. 09. 14:12","title":"72 milliárdot csoportosított át a kormány a költségvetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e43383-a8d0-4bed-b967-48693e91eb38","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Amikor ez az interjú készült, még \"csak\" az MDF első számú külügyi szakértője volt, nem sokkal később a rendszerváltás utáni első magyar kormány külügyminisztere lett a történész, MDF-alapító Jeszenszky Géza. A HVG 1990 májusában készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"Amikor ez az interjú készült, még \"csak\" az MDF első számú külügyi szakértője volt, nem sokkal később a rendszerváltás...","id":"20200507_Rendszervaltok30__Jeszenszky_Geza_1990_HVGportre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8e43383-a8d0-4bed-b967-48693e91eb38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745bf18e-e96e-4ea5-911a-9d7a03ce1692","keywords":null,"link":"/360/20200507_Rendszervaltok30__Jeszenszky_Geza_1990_HVGportre","timestamp":"2020. május. 07. 17:20","title":"Rendszerváltók30 - Jeszenszky Géza: Nem nekem való a szónoklás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az élet fintora, hogy most már néhány önkormányzatnál már ellenzékiek ülnek a polgármesteri székben, ők fizethetnek az elődeik bakijai miatt.","shortLead":"Az élet fintora, hogy most már néhány önkormányzatnál már ellenzékiek ülnek a polgármesteri székben, ők fizethetnek...","id":"20200509_Hullanak_a_csontvazak_a_szekrenybol_Simonka_Gyorgy_korzeteben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9b5443-5234-464d-a64d-0a5c8ae1b369","keywords":null,"link":"/kkv/20200509_Hullanak_a_csontvazak_a_szekrenybol_Simonka_Gyorgy_korzeteben","timestamp":"2020. május. 09. 08:15","title":"Hullanak a csontvázak a szekrényből Simonka György körzetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7492e95c-c1d7-44da-a6fc-2cce7d8da0f3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tovább enyhítenek a korlátozó intézkedéseken a nyugat-balkáni országok, és egyre inkább nyitnak a külvilág felé, Szerbiába és Boszniába például negatív koronavírus-teszttel karantén-kötelezettség nélkül lehet belépni.","shortLead":"Tovább enyhítenek a korlátozó intézkedéseken a nyugat-balkáni országok, és egyre inkább nyitnak a külvilág felé...","id":"20200509_Szerbiaba_es_Boszniaba_is_be_lehet_mar_lepni_negativ_koronavirusteszttel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7492e95c-c1d7-44da-a6fc-2cce7d8da0f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2a410d2-79c4-4ce8-9a47-b9eb9523ced4","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_Szerbiaba_es_Boszniaba_is_be_lehet_mar_lepni_negativ_koronavirusteszttel","timestamp":"2020. május. 09. 09:39","title":"Szerbiába és Boszniába is be lehet már lépni negatív koronavírus-teszttel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]