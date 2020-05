Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A héten a következő számokat húzták ki: 30, 57, 58, 61, 86","shortLead":"A héten a következő számokat húzták ki: 30, 57, 58, 61, 86","id":"20200509_Ismet_volt_telitalalatos_szelveny_az_otoslotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea6a3d9-29d6-4df0-bb91-2ab7fdd7da18","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Ismet_volt_telitalalatos_szelveny_az_otoslotton","timestamp":"2020. május. 09. 20:20","title":"Ismét volt telitalálatos szelvény az ötöslottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évek óta hasít az online vásárlás a hazai lakosság körében, mára a magyarok 33 százaléka költi a pénzét rendszeresen webáruházakban a Generali Biztosító legújabb felmérése szerint. A tendenciát erősíti a világjárvány okozta bezártság is, azonban nem árt az óvatosság, hiszen a válaszadók 34 százalékát érte már rosszindulatú támadás az online világban.","shortLead":"Évek óta hasít az online vásárlás a hazai lakosság körében, mára a magyarok 33 százaléka költi a pénzét rendszeresen...","id":"20200510_generali_biztosito_kiberbiztonsag_online_vasarlas_adatlopas_zsarolovirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85550858-e79c-4251-bd12-3ecfed72aebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200510_generali_biztosito_kiberbiztonsag_online_vasarlas_adatlopas_zsarolovirus","timestamp":"2020. május. 10. 08:03","title":"Minden harmadik magyart ért kibertámadás, többekről 50 ezer forintnál is többet húztak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca06fb87-dfc8-4a4e-8a8c-9bb7dd87a484","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vonat gázolt el egy embert Monornál szombat délután, a baleset miatt estig 20-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani Üllő és Monor irányába - közölte a Mávinform. A rendőrség tájékoztatása szerint az elgázolt férfi meghalt.\r

\r

","shortLead":"Vonat gázolt el egy embert Monornál szombat délután, a baleset miatt estig 20-30 perccel hosszabb menetidőre kell...","id":"20200509_Halalos_vonatgazolas_tortent_Monornal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca06fb87-dfc8-4a4e-8a8c-9bb7dd87a484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0f8af5-21b6-4a67-9f69-e0512378e468","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Halalos_vonatgazolas_tortent_Monornal","timestamp":"2020. május. 09. 18:38","title":"Halálos vonatgázolás történt Monornál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar igazságügyi miniszter az Euractivnak írt véleménycikkében fontosnak mondja a megegyezést, de az szerinte egyelőre a lehetetlenséggel határos.","shortLead":"A magyar igazságügyi miniszter az Euractivnak írt véleménycikkében fontosnak mondja a megegyezést, de az szerinte...","id":"20200509_Varga_Judit_Euractiv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0919a953-3e8f-4da0-a40b-5a333419e63b","keywords":null,"link":"/360/20200509_Varga_Judit_Euractiv","timestamp":"2020. május. 09. 07:30","title":"Varga Judit: Veszélyben a EU-s költségvetés, ha tovább támadják a magyar kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8ee12d-54cb-4033-a473-0b493a0cb5c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Történelmi korokon és kontinenseken átívelő megható történet a navahók és az írek jófejségéről.","shortLead":"Történelmi korokon és kontinenseken átívelő megható történet a navahók és az írek jófejségéről.","id":"20200509_Az_oslakosok_19_szazadi_szivesseget_viszonozzak_most_az_irek_a_jarvany_idejen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e8ee12d-54cb-4033-a473-0b493a0cb5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30a9b8b-6c9b-4174-8fa7-356336b12edc","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Az_oslakosok_19_szazadi_szivesseget_viszonozzak_most_az_irek_a_jarvany_idejen","timestamp":"2020. május. 09. 09:43","title":"Az amerikai őslakosok 19. századi szívességét viszonozzák most az írek a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90cfa522-6894-4be1-a8f0-10d9125dfe36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyen változtatásokat hozott magával a jó öreg orosz terepjáró legfrissebb ráncfelvarrása.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyen változtatásokat hozott magával a jó öreg orosz terepjáró legfrissebb ráncfelvarrása.","id":"20200509_nemetes_alapossaggal_mutatjak_be_a_2020as_lada_niva_4x4_osszes_ujdonsagat__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90cfa522-6894-4be1-a8f0-10d9125dfe36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc0e55a-1e23-4789-8482-bd44c6adead5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200509_nemetes_alapossaggal_mutatjak_be_a_2020as_lada_niva_4x4_osszes_ujdonsagat__video","timestamp":"2020. május. 09. 06:41","title":"Németes alapossággal mutatják be a 2020-as Lada Niva összes újdonságát - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két ellopott kocsi kapcsán indult el a nyomozás, amelyben jelenleg már tizenegy lopásból származó autónál tart a rendőrség. ","shortLead":"Két ellopott kocsi kapcsán indult el a nyomozás, amelyben jelenleg már tizenegy lopásból származó autónál tart...","id":"20200509_30_kocsit_foglaltak_le_egy_kocsilopasbol_is_elo_autoszallitonal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b3d8c3-128e-4361-b7a6-d06beb25f50c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200509_30_kocsit_foglaltak_le_egy_kocsilopasbol_is_elo_autoszallitonal","timestamp":"2020. május. 09. 09:26","title":"30 járművet foglaltak le egy kocsilopásból is élő autószállítónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c179f11c-fd90-4455-a078-6b08893ef18a","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Vlagyimir Putyin újraértelmezi a történelmet – mondta a HVG-nek Stark Tamás, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa. Úgy véli, az orosz elnök agresszív nacionalizmusában központi helyet foglal el a Szovjetunió második világháborús győzelme, amelyet most sem akárhogy ünnepeltek meg Oroszországban.","shortLead":"Vlagyimir Putyin újraértelmezi a történelmet – mondta a HVG-nek Stark Tamás, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont...","id":"202019_az_orosz_nagysag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c179f11c-fd90-4455-a078-6b08893ef18a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1312e066-150e-4521-90cc-7c3a954d177e","keywords":null,"link":"/360/202019_az_orosz_nagysag","timestamp":"2020. május. 10. 11:00","title":"„Az aranyozott kereszt és a vörös csillag fénye együtt ragyogja be az orosz múltat és a jelent”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]