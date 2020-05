Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissítésnek hála a jövőben valamivel könnyebb lesz újratelepíteni a Windows 10-es számítógépeket. A fejlesztéshez egy másik érdekesség is tartozik.","shortLead":"Egy frissítésnek hála a jövőben valamivel könnyebb lesz újratelepíteni a Windows 10-es számítógépeket. A fejlesztéshez...","id":"20200512_windows_10_ujratelepites_felhobol_may_2020_update_frisstes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54d7c6f-ce90-4599-86fe-2da1248303ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_windows_10_ujratelepites_felhobol_may_2020_update_frisstes","timestamp":"2020. május. 12. 20:03","title":"Windows 10-et használ? Két nagyon hasznos funkció is érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799f6bff-789a-45d3-a8df-7e8394292d95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járvány miatt a nyári napforduló megünneplésére tervezett tömegrendezvényt sem lehet megtartani a Stonehenge-nél. Pedig ez az ünnep azon ritka alkalmak egyike, amikor a több ezer éves kőtömbök megközelíthetők.","shortLead":"A járvány miatt a nyári napforduló megünneplésére tervezett tömegrendezvényt sem lehet megtartani a Stonehenge-nél...","id":"20200512_Elmarad_az_ev_nagy_spiritualis_unnepe_is_lefujtak_a_bulit_a_Stonehengenel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=799f6bff-789a-45d3-a8df-7e8394292d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfad0fa6-0a4e-406a-ad53-2f3e5933f0e5","keywords":null,"link":"/elet/20200512_Elmarad_az_ev_nagy_spiritualis_unnepe_is_lefujtak_a_bulit_a_Stonehengenel","timestamp":"2020. május. 12. 10:24","title":"Elmarad az év nagy spirituális ünnepe is, lefújták a bulit a Stonehenge-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f433b0b-abe7-4496-b00a-74d47347eca4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Közösen kér állami segítséget a német, a francia és az olasz iparszövetség.","shortLead":"Közösen kér állami segítséget a német, a francia és az olasz iparszövetség.","id":"20200512_koltsegvetes_Europai_Unio_javaslat_szakszervezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f433b0b-abe7-4496-b00a-74d47347eca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65421865-958f-441b-9544-45a2ed188f42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_koltsegvetes_Europai_Unio_javaslat_szakszervezet","timestamp":"2020. május. 12. 11:22","title":"Iparszövetségek: A gazdagabb tagállamok húzhatnák ki a csávából a szegényebbeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c3c801-8652-4381-8dd7-1918fe6c7242","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Távol van még a nyájimmunitás – ezt mutatják az országos reprezentatív koronavírus-szűrővizsgálat részeredményei. Tízezer főre 2,4 fertőzött jut, ami a teljes lakosságra számítva legfeljebb 7230 fertőzöttet jelent, ami bő kétszerese a keddi hivatalos adatoknak. A vizsgálat során megvizsgálni kívánt közel 18 ezer embernek eddig 46,5 százalékát szűrték le PCR-tesztekkel, a többieket arra kérik, hogy vállalják a vizsgálatot.","shortLead":"Távol van még a nyájimmunitás – ezt mutatják az országos reprezentatív koronavírus-szűrővizsgálat részeredményei...","id":"20200512_Nagyon_alacsony_atfertozottseget_mutat_az_orszagos_koronateszt_reszeredmenye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1c3c801-8652-4381-8dd7-1918fe6c7242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13fbae0-619c-45ef-b8cf-9ce06b8ba9d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Nagyon_alacsony_atfertozottseget_mutat_az_orszagos_koronateszt_reszeredmenye","timestamp":"2020. május. 12. 12:52","title":"Nagyon alacsony átfertőzöttséget mutat az országos koronateszt részeredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491b6e5d-5f9a-4bb8-a1de-125d9115ac49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A strandot még nem nyithatják meg, pecázni viszont már lehet.","shortLead":"A strandot még nem nyithatják meg, pecázni viszont már lehet.","id":"20200513_lupa_to_horgasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=491b6e5d-5f9a-4bb8-a1de-125d9115ac49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63b30d32-960a-4950-90ed-cb7ce31bb490","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_lupa_to_horgasz","timestamp":"2020. május. 13. 12:20","title":"Gerendai horgászokat csalogat a Lupa-tóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legnépszerűbb hírforrása a Twitter, viszont miután tulajdonképpen mindenki azt posztol, amit akar, sok az álhír, a félrevezető információ. A Twitter újabb eszközt vet be ezek ellen: a címkéket.","shortLead":"A világ egyik legnépszerűbb hírforrása a Twitter, viszont miután tulajdonképpen mindenki azt posztol, amit akar, sok...","id":"20200513_koronavirus_alhir_konteao_twitter_cimke_figyelmeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ae9427-7a22-4463-8ca8-90d0a096b648","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_koronavirus_alhir_konteao_twitter_cimke_figyelmeztetes","timestamp":"2020. május. 13. 14:03","title":"Olyan sok a kamu, hogy egyre feltűnőbben figyelmeztet a koronavírusos félrevezetésekre a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A favipiravir nevű hatóanyagot Ázsiában már sikeresen alkalmazták koronavírus-fertőzötteken. Az előállítását a magyar állam is támogatja.","shortLead":"A favipiravir nevű hatóanyagot Ázsiában már sikeresen alkalmazták koronavírus-fertőzötteken. Az előállítását a magyar...","id":"20200512_fujifilm_gyogyszer_ellenszer_koronavirus_favipiravir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d242dbd3-3e53-4d9c-9724-4e273cc6b511","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_fujifilm_gyogyszer_ellenszer_koronavirus_favipiravir","timestamp":"2020. május. 12. 17:03","title":"Ősztől Magyarországon is gyárthatják a Fujifilm egyik koronavírus-gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Költségei csökkentésére készül, ezért leépítéseket tervez az újraindulás előtt álló TUI Group, amely 1,8 milliárd eurós állami segélyt is kapott, hogy megbirkózhasson a koronavírus gazdasági következményeivel.","shortLead":"Költségei csökkentésére készül, ezért leépítéseket tervez az újraindulás előtt álló TUI Group, amely 1,8 milliárd eurós...","id":"20200513_tui_group_leepites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc9fced-ae73-4255-bb09-bce03953269b","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_tui_group_leepites","timestamp":"2020. május. 13. 17:19","title":"8000 alkalmazottját küldi el a német turisztikai óriás, a TUI Group","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]