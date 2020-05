A vasfüggöny lebontása óta a legnagyobb gazdasági válság fenyegeti azokat az egykori szocialista országokat, melyek az Európai Unióhoz csatlakoztak - állapítja meg a Bloomberg. A munkanélküliség gyorsan növekszik, de lassabban mint Nyugat-Európában. Emiatt sokan nem tudnak és nem is akarnak visszatérni.

A 37 éves Mihaela Danaila egy idős hölgyet gondozott Itáliában, ahol elsőként tört ki a koronavírus-járvány. Az idős nő a vírus áldozata lett, a román vendégmunkás hazasietett, mert megszűnt a megélhetése. Most nem is akar visszamenni: "külföldön nehéz az élet. Ha itthon találok munkát, akkor maradok Romániában" - mondta a Bloomberg tudósítójának.

Bukarestben felmérték: a hazatért vendégmunkások egyharmada aktívan keres állást. A liberális kormányzat is igyekszik támogatni azt, hogy a hazatérés végleges legyen. A munkaerőhiánnyal küszködő mezőgazdaságban meghirdettek egy programot: 40 ezer eurós támogatást kaphat egy vállalkozó szellemű romániai polgár, ha agrárvállalkozást indít. Persze a támogatásnak rengeteg feltétele van, és ennél is nagyobb gond, hogy a vendégmunkások többsége nem kíván a mezőgazdaságban dolgozni.

"Számunkra prioritás , hogy itthon tartsuk a vendégmunkásokat. Korábban sok ágazatban arról panaszkodtak a vállalkozók , hogy nincs munkaerő. Most megjöttek a vendégmunkások, nekünk pedig beruházásokkal kell támogatnunk a vállalkozókat, hogy itthon tarthassuk őket" - hangsúlyozta Románia pénzügyminisztere, Florin Citu.

Persze vannak olyan munkakörök, melyekben nem találni hazai munkaerőt: ilyen például a spárgaszedés. Az ehhez hasonló nehéz fizikai munkát sok nyugat-európai államban stratégiai fontosságúnak minősítették, így vált lehetővé a vendégmunkások importja elsősorban Romániából és Bulgáriából a termés megmentése érdekében.

Akik nem jöttek vissza

Vendégmunkások milliói hagyták el a balti országokat és Lengyelországot is az elmúlt évtizedekben. Döntő többségük most sem tért haza. Sokan közülük jól beilleszkedtek, mások kivárnak. Nagy-Britanniában több mint 800 ezer lengyel él, ők alkotják a legnagyobb külföldi közösséget. Sem a Brexit, sem a koronavírus nem ösztönözte őket hazatérésre, pedig a lengyel kormány is igyekezett hazacsábítani őket. Csakhogy a jövedelmi különbségek megmaradtak Kelet és Nyugat között.

De nemcsak a pénz számít , az emigráns élet számtalan problémát felvet. "Van egy 12 éves fiam, miatta akarok maradni" - mondta a Bloombergnek a 37 éves román nő. "Nagyon nehéz a fiam nélkül élni. Viszont azt látom, hogy az olaszországi fizetésemből olyan számítógépet tudott venni Romániában, amelyet a hazai bérből nem tudtam volna megvásárolni. Azt mondják, hogy már Romániában is jobbak a bérek. Hát, meglátjuk" - nyilatkozta a román vendégmunkás asszony a Bloomberg tudósítójának.