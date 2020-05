Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebb7a87f-aa90-4849-928e-eafeded4758c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Századvég jogi szakértőjének szavait a rendőrség véleménynyilvánításnak tartja.","shortLead":"A Századvég jogi szakértőjének szavait a rendőrség véleménynyilvánításnak tartja.","id":"20200515_ifj_lomniczi_zoltan_brfk_remhirterjesztes_forint_gyengulese_kulso_tamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebb7a87f-aa90-4849-928e-eafeded4758c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803b2e40-24ee-454c-80c3-24a77ac80b97","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_ifj_lomniczi_zoltan_brfk_remhirterjesztes_forint_gyengulese_kulso_tamadas","timestamp":"2020. május. 15. 14:14","title":"Rendőrség: Nem terjesztett rémhírt ifj. Lomnici, az MTI adott hatásvadász címet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar fertőzöttek harmada kórházban kaphatta el a koronavírust, Bécsben kuponokkal indítanák újra a vendéglátást. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A magyar fertőzöttek harmada kórházban kaphatta el a koronavírust, Bécsben kuponokkal indítanák újra a vendéglátást...","id":"20200514_Radar360_Veszelyesebb_lehet_a_virus_mint_gondoltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c51bacb-8512-44ad-8f04-ea9c89fbf144","keywords":null,"link":"/360/20200514_Radar360_Veszelyesebb_lehet_a_virus_mint_gondoltak","timestamp":"2020. május. 14. 08:00","title":"Radar360: Veszélyesebb lehet a vírus, mint gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20c60280-5f08-4ea9-8528-7e736cc03c81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elég fura, hogy pont a Gmail alkalmazás volt az, amelyre meglehetősen nehezen érkezett meg a korszerű appok egyik fontos funkciója, a sötét mód, mi több, azt hihettük, a Google elfelejtette az iOS-eseket. Nem így történt, és mostantól már az iOS-es Gmail is kímélheti a szemet.","shortLead":"Elég fura, hogy pont a Gmail alkalmazás volt az, amelyre meglehetősen nehezen érkezett meg a korszerű appok egyik...","id":"20200514_gmail_alkalmazas_sotet_mod_ios_iphone_app","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20c60280-5f08-4ea9-8528-7e736cc03c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1c7774-3b67-4dae-b25d-0fe83da4f7b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_gmail_alkalmazas_sotet_mod_ios_iphone_app","timestamp":"2020. május. 14. 11:03","title":"Frissítsen: elérhető a sötét mód a Gmailben nem csak Androidon, iPhone-okon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59515b3-a1a3-4bd0-b612-70c817881167","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az USS Nevada Pearl Harbornál és Okinavánál is komoly szerepet kapott. 1948-ban süllyedt el, de a roncsaira most, hosszú kutatás után sikerült csak rábukkanni.","shortLead":"Az USS Nevada Pearl Harbornál és Okinavánál is komoly szerepet kapott. 1948-ban süllyedt el, de a roncsaira most...","id":"20200514_uss_nevada_hadihajo_roncs_hajoroncs_csendes_ocean_pearl_harbor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e59515b3-a1a3-4bd0-b612-70c817881167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c0ae9a-9087-48d5-a468-56c2019af648","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_uss_nevada_hadihajo_roncs_hajoroncs_csendes_ocean_pearl_harbor","timestamp":"2020. május. 14. 09:33","title":"4700 méter mélyen bukkantak rá egy legendás hajóroncsra a Csendes-óceánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62d4fea-9635-4937-981f-a0aeb6e8f80f","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A tudósok a koronavírus kiindulópontját és ellenszerét, az orvosok a terjedésének a kezdetét keresik, a politikusok pedig azon vitatkoznak, ki a felelős a járványért.\r

","shortLead":"A tudósok a koronavírus kiindulópontját és ellenszerét, az orvosok a terjedésének a kezdetét keresik, a politikusok...","id":"202020__virusvita__eredetkereses__felelosseg__forras_es_kritika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e62d4fea-9635-4937-981f-a0aeb6e8f80f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2809a4dc-77ef-4663-9905-9a2153dc3305","keywords":null,"link":"/360/202020__virusvita__eredetkereses__felelosseg__forras_es_kritika","timestamp":"2020. május. 15. 10:00","title":"A politikusok kezében fegyverré vált a koronavírus eredettörténete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb250ea3-1591-4d74-8323-01b8f5807535","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rengeteg sztár lépett fel, és több mint hetvenezren voltak a Wembley Stadionban.","shortLead":"Rengeteg sztár lépett fel, és több mint hetvenezren voltak a Wembley Stadionban.","id":"20200515_Freddie_Mercury_emlekkoncert_YouTube","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb250ea3-1591-4d74-8323-01b8f5807535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b32d901-1e63-45b1-b574-beeade7da32a","keywords":null,"link":"/elet/20200515_Freddie_Mercury_emlekkoncert_YouTube","timestamp":"2020. május. 15. 14:49","title":"Két napig ingyen lehet megnézni az 1992-es Freddie Mercury-emlékkoncertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3698ef-f0e7-4f4e-95f7-5dd2337e5825","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"gazdasag","description":"Nem mindenki ugyanakkorát koppan. Állnak még a paloták.","shortLead":"Nem mindenki ugyanakkorát koppan. Állnak még a paloták.","id":"20200514_A_K_alaku_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce3698ef-f0e7-4f4e-95f7-5dd2337e5825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093359ec-618d-499c-a343-5cac309e03d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_A_K_alaku_valsag","timestamp":"2020. május. 14. 08:58","title":"Tóta W.: A K alakú válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"002ecc37-83cd-4a2a-965e-8a4fd9051e92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtöki adatok szerint újabb 39 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést - közülük 18-an Zala megyeiek. Hatalmas vagyonok mozdulhatnak meg idehaza közpénzek felhasználásával és a veszélyhelyzet ürügyén anélkül, hogy arról a nyilvánosság értesülne. Percről percre a járványhelyzetről.","shortLead":"A csütörtöki adatok szerint újabb 39 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést - közülük 18-an Zala...","id":"20200514_fertozott_fertozes_koronavirus_magyarorszag_percrol_percre_majus_14","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=002ecc37-83cd-4a2a-965e-8a4fd9051e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed52ee1b-afcd-49ac-8aed-fc3e12c52b75","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_fertozott_fertozes_koronavirus_magyarorszag_percrol_percre_majus_14","timestamp":"2020. május. 14. 07:36","title":"Több az új fertőzött vidéken, mint Budapesten - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]