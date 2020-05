Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a35fdc57-0afa-4dd0-9798-f71e50eebef2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Orbán-kormány 10 évét elemzi a Financial Times írása. ","shortLead":"Az Orbán-kormány 10 évét elemzi a Financial Times írása. ","id":"20200521_Orban_mar_ott_tart_hogy_rendszere_tulelheti_nevadojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a35fdc57-0afa-4dd0-9798-f71e50eebef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3549bb-6b57-4056-abd5-130de466e8a6","keywords":null,"link":"/360/20200521_Orban_mar_ott_tart_hogy_rendszere_tulelheti_nevadojat","timestamp":"2020. május. 21. 08:15","title":"Financial Times: \"Orbán már ott tart, hogy rendszere túlélheti névadóját\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae7187e6-ef32-4d97-80f1-1a9c4cf79ca3","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Ha minden a régi, akkor a karantén csak kárt okozott. És a szívek megkeményedését.","shortLead":"Ha minden a régi, akkor a karantén csak kárt okozott. És a szívek megkeményedését.","id":"20200520_Nincs_vege_nincs_beke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae7187e6-ef32-4d97-80f1-1a9c4cf79ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf90b78-10cb-49b8-91d4-d3cbad74acf0","keywords":null,"link":"/360/20200520_Nincs_vege_nincs_beke","timestamp":"2020. május. 20. 12:00","title":"Tóta W.: Nincs vége, nincs béke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be0b911-bffb-4111-8dd8-35c9cf0a1ff9","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A román határ mellett fekvő Nemzeti Ménesbirtok bevett munkaerő-toborzási számításait keresztülhúzta a járvány, ezért kölcsönözni akartak. Maximum 1816 forintos óradíjat fizettek volna, de ilyen alacsony ajánlatot nem kaptak.","shortLead":"A román határ mellett fekvő Nemzeti Ménesbirtok bevett munkaerő-toborzási számításait keresztülhúzta a járvány, ezért...","id":"20200520_Tul_draga_a_magyar_napszamos_a_Nemzeti_Menesbirtoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0be0b911-bffb-4111-8dd8-35c9cf0a1ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef93387-1c45-47b5-9045-775d4eff2897","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_Tul_draga_a_magyar_napszamos_a_Nemzeti_Menesbirtoknak","timestamp":"2020. május. 20. 13:00","title":"Túl drága a magyar napszámos a Nemzeti Ménesbirtoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f30c38-eb48-47d8-95e8-2be6d051fd90","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Pénzforgalmi szabálysértértéseket tárt fel az MNB a pénzintézetnél.\r

","shortLead":"Pénzforgalmi szabálysértértéseket tárt fel az MNB a pénzintézetnél.\r

","id":"20200520_magyar_nemzeti_bank_unicredit_bank_birsag_felugyelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94f30c38-eb48-47d8-95e8-2be6d051fd90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e879e270-dd9a-4ea8-97f7-1b699cc8f625","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_magyar_nemzeti_bank_unicredit_bank_birsag_felugyelet","timestamp":"2020. május. 20. 12:18","title":"Megbüntette az UniCreditet a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83033da2-7635-4e79-b460-0aafa3f64324","c_author":"Gergely Márton, Oroszi Babett, Pálmai Erika, Tóth Richárd","category":"360","description":"Kellemetlen pillanatokat okozott az Orbán-kormánynak két Facebook-felhasználó rendőri előállítása. Mégsem valószínű, hogy véletlen rendszerhibáról lenne szó: ahhoz nagyon is hatékonyan hallgattatja el a hatalom a kritikusait és fegyelmezi Zuckerberg birodalmát.","shortLead":"Kellemetlen pillanatokat okozott az Orbán-kormánynak két Facebook-felhasználó rendőri előállítása. Mégsem valószínű...","id":"202021__mint_a_kek_fenyben__poszt_jo_napot__europa_bizonyitekot_kapott__felnetek_jo_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83033da2-7635-4e79-b460-0aafa3f64324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7aabb2f-6abc-428d-84c8-953cf68e0ad4","keywords":null,"link":"/360/202021__mint_a_kek_fenyben__poszt_jo_napot__europa_bizonyitekot_kapott__felnetek_jo_lesz","timestamp":"2020. május. 21. 07:00","title":"Brüsszel ráugrott Orbánék botlására, pedig aligha van szó hibáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c850ee5-64a8-45ad-a2dc-c6840873b1e6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt zárva marad az amerikai-kanadai határ, New York állam kormányzója pedig azt közölte, hogy engedélyezik a kis létszámú ünneplést a Hősök Napján.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt zárva marad az amerikai-kanadai...","id":"20200519_New_Yorkban_lehet_unnepelni_a_Hosok_Napjan_de_tiz_fosnel_nem_lehet_nagyobb_a_tomeg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c850ee5-64a8-45ad-a2dc-c6840873b1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56639f0d-524d-45e1-94f8-45729c0cbc89","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_New_Yorkban_lehet_unnepelni_a_Hosok_Napjan_de_tiz_fosnel_nem_lehet_nagyobb_a_tomeg","timestamp":"2020. május. 19. 21:39","title":"New Yorkban lehet ünnepelni a Hősök Napján, de tíz fősnél nem lehet nagyobb a \"tömeg\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f8440f-6ff5-4720-8082-81f39ffa32ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tranzitutasok beléptetésének feltétele, hogy alávetik magukat egészségügyi vizsgálatnak, koronavírus-fertőzés gyanúja nem állapítható meg, valamint rendelkeznek a schengeni határellenőrzési kódexben előírt beutazási és továbbutazási feltételekkel. \r

","shortLead":"A tranzitutasok beléptetésének feltétele, hogy alávetik magukat egészségügyi vizsgálatnak, koronavírus-fertőzés gyanúja...","id":"20200521_Minden_magyarroman_hataratkelo_megnyilik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49f8440f-6ff5-4720-8082-81f39ffa32ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f94c7d0-827c-4510-a380-cb0f12650d93","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_Minden_magyarroman_hataratkelo_megnyilik","timestamp":"2020. május. 21. 05:15","title":"Minden magyar-román határátkelő megnyílik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63244a7c-b962-4e44-94e9-edb7596f7631","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb hidegrekord dőlhet meg.","shortLead":"Újabb hidegrekord dőlhet meg.","id":"20200519_Talajmenti_fagy_lehet_a_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63244a7c-b962-4e44-94e9-edb7596f7631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b397258b-fb8f-476d-9568-e6d1657fe269","keywords":null,"link":"/elet/20200519_Talajmenti_fagy_lehet_a_hetvegen","timestamp":"2020. május. 19. 22:00","title":"Talajmenti fagyok lehetnek a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]