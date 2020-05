Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"630f0b41-68cd-40be-b2e9-2dd6104a1d9e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korrupció, az offshore-cégeknek kedvező adórendszer, de az egészségügy alulfinanszírozottsága és a túl rövid munkanélküliségi támogatás is szerepel a bizottság országértékelésében.","shortLead":"A korrupció, az offshore-cégeknek kedvező adórendszer, de az egészségügy alulfinanszírozottsága és a túl rövid...","id":"20200520_Sulyos_biralat_Brusszelbol_a_kormanynak_Tul_keves_segitseget_kapnak_a_nehez_helyzetbe_kerultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=630f0b41-68cd-40be-b2e9-2dd6104a1d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ad3d15-f279-4145-9d30-25cc82eb0ce6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_Sulyos_biralat_Brusszelbol_a_kormanynak_Tul_keves_segitseget_kapnak_a_nehez_helyzetbe_kerultek","timestamp":"2020. május. 20. 16:58","title":"Súlyos bírálat Brüsszelből a kormánynak: Túl kevés segítséget kapnak, akik nehéz helyzetbe kerültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479a7504-5cb8-4d8b-a401-d60d500b1e7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dán játékóriás mögött két másik multi végzett még a dobogón.","shortLead":"A dán játékóriás mögött két másik multi végzett még a dobogón.","id":"20200520_lego_magyarorszag_legvonzobb_mnunkahely_ranstad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=479a7504-5cb8-4d8b-a401-d60d500b1e7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad1db637-5ab0-4f6d-94bc-fcf6671bf8f2","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_lego_magyarorszag_legvonzobb_mnunkahely_ranstad","timestamp":"2020. május. 20. 14:10","title":"A nyíregyházi Lego-üzem lett Magyarország legvonzóbb munkahelye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár remek dolog, hogy bővítményeket tölthetünk le a böngészőkhöz (és ebben a Chrome jár az élen), az már egy kellemetlen hozadék, hogy bekerülhetnek a webáruházakba rosszindulatú kiegészítők is. A megújult Edge böngészőnek is szembe kell néznie ezzel a problémával.","shortLead":"Bár remek dolog, hogy bővítményeket tölthetünk le a böngészőkhöz (és ebben a Chrome jár az élen), az már...","id":"20200521_microsoft_edge_bongeszo_kartekony_dark_reader_klonok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f682cad-9afc-466a-aa32-d4d400ed30ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_microsoft_edge_bongeszo_kartekony_dark_reader_klonok","timestamp":"2020. május. 21. 07:03","title":"Ezentúl inkább vigyázzon, mit tölt le a Microsoft Edge böngésző mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Személyesen is találkozni akar a G7 csoport csúcsértekezletén az állam-, illetve kormányfőkkel Camp Davidben.","shortLead":"Személyesen is találkozni akar a G7 csoport csúcsértekezletén az állam-, illetve kormányfőkkel Camp Davidben.","id":"20200520_trump_g7","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2acae1f3-406e-41c9-819a-0a89691bdd01","keywords":null,"link":"/vilag/20200520_trump_g7","timestamp":"2020. május. 20. 21:50","title":"Trump már annyira optimista, hogy igazi G7-csúcsot akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 1615 főre csökkent.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 1615 főre csökkent.","id":"20200522_koronavirus_tajekoztato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c64423c-92cd-4c4d-9dd6-0c82a7599466","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_koronavirus_tajekoztato","timestamp":"2020. május. 22. 06:57","title":"Meghalt 3 beteg és 3678-ra nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"105f555a-ab25-4da1-bbf4-22aab7a473ee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hírességek profi táncpartnerek segítségével mutatnak majd be koreográfiákat. ","shortLead":"A hírességek profi táncpartnerek segítségével mutatnak majd be koreográfiákat. ","id":"20200520_Tancos_musor_TV2_Dancing_with_the_Stars","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=105f555a-ab25-4da1-bbf4-22aab7a473ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f8839b-cb92-4295-b5d8-cb375446f758","keywords":null,"link":"/kultura/20200520_Tancos_musor_TV2_Dancing_with_the_Stars","timestamp":"2020. május. 20. 15:02","title":"A Szombat esti lázhoz hasonló műsort indít a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbdea43-2cbf-4e99-8fdf-b3fdb716f52b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség a múlt héten kihallgatta a fideszes képviselőt és most már azt is lehet tudni, hogy mivel gyanúsítják.","shortLead":"Az ügyészség a múlt héten kihallgatta a fideszes képviselőt és most már azt is lehet tudni, hogy mivel gyanúsítják.","id":"20200520_boldog_Istvan_gyanusitott_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcbdea43-2cbf-4e99-8fdf-b3fdb716f52b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d24c155-dc64-477a-91d2-b9b19a174bba","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_boldog_Istvan_gyanusitott_ugyeszseg","timestamp":"2020. május. 20. 20:01","title":"Vesztegetés gyanúja miatt hallgatták ki Boldog Istvánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Várták a Szent János Kórház koronavírus-osztályának ápolói a 180 százalékos bért, de a múlt havi munkájukért a legtöbbjük nagyon kevés fizetést kapott – írja a 24.hu. A kórház korábban azt közölte, hogy mindent kifizettek.","shortLead":"Várták a Szent János Kórház koronavírus-osztályának ápolói a 180 százalékos bért, de a múlt havi munkájukért...","id":"20200522_janos_korhaz_apolo_ber","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b4f593-8322-4382-b0a3-480449aae71f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200522_janos_korhaz_apolo_ber","timestamp":"2020. május. 22. 08:33","title":"24.hu: Alig kaptak 100 ezer forintnál több fizetést a koronavírus-osztály ápolói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]