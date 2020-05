Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f85ef5ed-445b-44fd-856b-783c7a3d0b84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Főügyészség szerint az ügyben aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés bűntettének és emberi méltóságot sértő szeméremsértés vétségével gyanújával folyik eljárás.","shortLead":"A Fővárosi Főügyészség szerint az ügyben aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés bűntettének és emberi méltóságot...","id":"20200522_donath_laszlo_zaklatasi_ugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f85ef5ed-445b-44fd-856b-783c7a3d0b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2efd44fd-4f8c-4a09-baef-8633c2a68ffd","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_donath_laszlo_zaklatasi_ugy","timestamp":"2020. május. 22. 16:45","title":"Az igazságügyi pszichológus véleménye a megalapozott gyanút erősítette Donáth László ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba047803-2ab3-4462-bb63-aaa74044b2e3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Először egy turista jelezte a problémát, amiről kiderült, hogy valóban súlyos. Idén legfeljebb a kilátó kőből készült talapzatára lehet majd felmászni.","shortLead":"Először egy turista jelezte a problémát, amiről kiderült, hogy valóban súlyos. Idén legfeljebb a kilátó kőből készült...","id":"20200521_fonyod_kilato_cincerek_es_gombak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba047803-2ab3-4462-bb63-aaa74044b2e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b59375f-860c-4fb0-b39e-6dac2c558bf3","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_fonyod_kilato_cincerek_es_gombak","timestamp":"2020. május. 21. 18:17","title":"Cincérek és gombák falják fel a fonyódi kilátót, életveszélyes a szerkezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1554600a-71e5-442d-91c2-5a615605eea3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Látták a gyilkosságot a chatszoba résztvevői, és hívták a rendőröket.","shortLead":"Látták a gyilkosságot a chatszoba résztvevői, és hívták a rendőröket.","id":"20200522_Zoomkonferencia_kozben_olt_meg_egy_ferfit_a_sajat_fia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1554600a-71e5-442d-91c2-5a615605eea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b513655-f651-4374-8c0b-34c00e2e56bc","keywords":null,"link":"/vilag/20200522_Zoomkonferencia_kozben_olt_meg_egy_ferfit_a_sajat_fia","timestamp":"2020. május. 22. 09:56","title":"Zoom-konferencia közben ölt meg egy férfit a saját fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Húsz perc alatt eredményt mutató, laboratóriumi vizsgálatot nem igénylő koronavírusteszt próbája kezdődött csütörtökön Nagy-Britanniában.","shortLead":"Húsz perc alatt eredményt mutató, laboratóriumi vizsgálatot nem igénylő koronavírusteszt próbája kezdődött csütörtökön...","id":"20200522_Megkezdodott_a_20_perces_koronavirusteszt_probaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcc1834-e4ed-47ff-b709-b31efa05ba21","keywords":null,"link":"/vilag/20200522_Megkezdodott_a_20_perces_koronavirusteszt_probaja","timestamp":"2020. május. 22. 05:40","title":"Megkezdődött a húszperces koronavírus teszt próbája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf031eb-96ab-4ae1-87c7-3b89f49de6e2","c_author":"Dobos Emese, Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Tragikusan érintette a koronavírus-járvány az élelmiszeripart és a mezőgazdaságot. A politikai vezetők igyekeznek segíteni, ám néha ez sem elég.","shortLead":"Tragikusan érintette a koronavírus-járvány az élelmiszeripart és a mezőgazdaságot. A politikai vezetők igyekeznek...","id":"20200522_tultermeles_valsag_koronavirus_elelmiszeripar_mezogazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cf031eb-96ab-4ae1-87c7-3b89f49de6e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e1effe-e97f-4142-bfa3-dc416a7cf2bf","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_tultermeles_valsag_koronavirus_elelmiszeripar_mezogazdasag","timestamp":"2020. május. 22. 14:05","title":"Kiöntött tej, krumplihegyek, leölt állatok: rég látott válságot hozott a járvány az élelmiszereknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a90d4d-e562-478e-a4a9-00aad3a62ca6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Idén is megrendezik Debrecenben a virágkarnevált augusztus 20-án, csak másképpen, mint az elmúlt fél évszázadban.","shortLead":"Idén is megrendezik Debrecenben a virágkarnevált augusztus 20-án, csak másképpen, mint az elmúlt fél évszázadban.","id":"20200522_A_viragkarneval_sem_olyan_lesz_mint_eddig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18a90d4d-e562-478e-a4a9-00aad3a62ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae74924-ef3c-4dca-8516-4ec7f155fac2","keywords":null,"link":"/elet/20200522_A_viragkarneval_sem_olyan_lesz_mint_eddig","timestamp":"2020. május. 22. 08:55","title":"A virágkarnevál sem olyan lesz, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25d4699-c1a5-447a-be84-002f0c394a90","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A leköszönő Becsei András alelnökként folytatja.\r

","shortLead":"A leköszönő Becsei András alelnökként folytatja.\r

","id":"20200522_Az_Erste_Bank_vezerigazgatoja_lett_a_Magyar_Bankszovetseg_uj_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f25d4699-c1a5-447a-be84-002f0c394a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c76fd2b-78e9-4122-836d-aa135324ff60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200522_Az_Erste_Bank_vezerigazgatoja_lett_a_Magyar_Bankszovetseg_uj_elnoke","timestamp":"2020. május. 22. 15:17","title":"Jelasity Radován lett a Magyar Bankszövetség új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38556e2d-261a-4e39-9ae8-a39f4da2d928","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Ezt a gazdasági helyzetre mondta, holott összesen 173 ezer olyan magyar van, akik nem találnak munkát, de szeretnének dolgozni, és a kormányhoz fordultak segítségért. Mégis a lelkesedés határán áll. Arról is beszélt péntek reggeli interjújában, hogy ha nem vigyázunk, visszaerősödhet a járvány. A baloldalt, Sorost és az EU-t ekézte, Káslert magasztalta.","shortLead":"Ezt a gazdasági helyzetre mondta, holott összesen 173 ezer olyan magyar van, akik nem találnak munkát, de szeretnének...","id":"20200522_Orban_Realis_a_veszely_hogy_visszaut_a_lazitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38556e2d-261a-4e39-9ae8-a39f4da2d928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43aefdb9-3b15-4cf1-b836-e563742e5580","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Orban_Realis_a_veszely_hogy_visszaut_a_lazitas","timestamp":"2020. május. 22. 07:45","title":"Orbán: Fickósabb, macsósabb vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]