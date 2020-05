Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b171d5a5-cbb9-4591-9d3a-c703cb0d9a52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába van valakinek élő előfizetése, ha nem néz vele filmeket, nem fog pénz levonni a Netflix.","shortLead":"Hiába van valakinek élő előfizetése, ha nem néz vele filmeket, nem fog pénz levonni a Netflix.","id":"20200524_netflix_nem_hasznalt_fiokok_deaktivalasa_havidij_fizetes_szuneteltetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b171d5a5-cbb9-4591-9d3a-c703cb0d9a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ba9967-2e2b-43d3-ab51-9e616f0667c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_netflix_nem_hasznalt_fiokok_deaktivalasa_havidij_fizetes_szuneteltetese","timestamp":"2020. május. 24. 19:43","title":"Kevés jobb fej cég van most, mint a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A földmérőknek már kétszer kellett visszafordulniuk.","shortLead":"A földmérőknek már kétszer kellett visszafordulniuk.","id":"20200524_Mount_Everest_magassag_expedicio_hegymaszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba230d19-f8c4-4769-baee-373d48a41a66","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_Mount_Everest_magassag_expedicio_hegymaszok","timestamp":"2020. május. 24. 14:42","title":"Útra kelt a csoport, amelyik megméri a Mount Everest magasságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28dd855f-23c9-470f-8573-913f2b0767fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A múzeum illetékesei attól tartanak, hogy az új szabályozá elriaszthatja a külföldi turistákat. ","shortLead":"A múzeum illetékesei attól tartanak, hogy az új szabályozá elriaszthatja a külföldi turistákat. ","id":"20200524_Majdnem_harom_honap_utan_ujra_kinyit_a_Vatikani_Muzeum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28dd855f-23c9-470f-8573-913f2b0767fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d01959fd-0f53-47db-9ddf-779118d85d76","keywords":null,"link":"/vilag/20200524_Majdnem_harom_honap_utan_ujra_kinyit_a_Vatikani_Muzeum","timestamp":"2020. május. 24. 17:26","title":"Majdnem három hónap után újra kinyit a Vatikáni Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302f56d7-446f-4b16-8394-48af1c387b90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amelyik kórház most akar szerződést kötni külsősökkel, annak kellően meg kell ezt indokolni, és az operatív törzs vezetőjéhez felterjeszteni. Kásler Miklós egészségügyért is felelős miniszter az operatív törzs véleménye alapján dönt. Az erről szóló közleményben azt írják, hogy ezzel akarják elkerülni a kórházak újbóli eladósodását. \r

","shortLead":"Amelyik kórház most akar szerződést kötni külsősökkel, annak kellően meg kell ezt indokolni, és az operatív törzs...","id":"20200524_Pintert_Sandor_Az_operativ_torzs_mondja_meg_kivel_szerzodhetnek_a_korhazak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=302f56d7-446f-4b16-8394-48af1c387b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"661cfd0d-d9cb-47a8-9513-ab1ff0d4f818","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Pintert_Sandor_Az_operativ_torzs_mondja_meg_kivel_szerzodhetnek_a_korhazak","timestamp":"2020. május. 24. 15:01","title":"Pintér Sándor már a kórházak szerződéskötéseibe is beleszólhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több újdonságot bevezetve igyekszik javítani a Windows 10 akadálymentes használatát a Microsoft. A fejlesztések már a következő nagy frissítésben megjelennek.","shortLead":"Több újdonságot bevezetve igyekszik javítani a Windows 10 akadálymentes használatát a Microsoft. A fejlesztések már...","id":"20200524_latasserult_funkciok_windows_10_akadalymentesites_nagyito_narrator_szovegfelolvasas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175793ef-e1d1-44f6-aab7-0af63a4cb547","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_latasserult_funkciok_windows_10_akadalymentesites_nagyito_narrator_szovegfelolvasas","timestamp":"2020. május. 24. 10:03","title":"Feketén-fehéren: akadálymentesítő új funkciók érkeznek a Windows 10-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1c00f4-a96f-4361-b6a7-5704889f7e39","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Áprilisban nyitottak újra, de a koronavírus miatt most újra le kell állniuk.","shortLead":"Áprilisban nyitottak újra, de a koronavírus miatt most újra le kell állniuk.","id":"20200524_Aranybanya_koronavirus_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f1c00f4-a96f-4361-b6a7-5704889f7e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e888bb-a153-4ae4-8054-e5cc2d46beb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200524_Aranybanya_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. május. 24. 22:08","title":"Újra bezárták a világ legmélyebb bányáját, miután 164 fertőzött bányászt találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea025aa-3558-4121-af9a-32a030d09424","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai haditengerészet már teszteli azt az új taktikai fegyvert, amely a rakétáknál is gyorsabban képes nagy rombolásra.","shortLead":"Az amerikai haditengerészet már teszteli azt az új taktikai fegyvert, amely a rakétáknál is gyorsabban képes nagy...","id":"20200525_lezersugar_lezer_amerikai_haditengereszet_repulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ea025aa-3558-4121-af9a-32a030d09424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b50de2c-05b8-4765-a1ca-3a2fdfbeecb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_lezersugar_lezer_amerikai_haditengereszet_repulo","timestamp":"2020. május. 25. 11:03","title":"Amerika bemutatta a lézert, amely egy repülőt is leszed – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4db42a6-2c6b-4c23-b061-d2d63cc59e64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész azt mondta, életveszélyben volt, és nem is tudott róla.","shortLead":"A zenész azt mondta, életveszélyben volt, és nem is tudott róla.","id":"20200525_Szivrohammal_kellett_korhazba_szallitani_Brian_Mayt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4db42a6-2c6b-4c23-b061-d2d63cc59e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed531c0f-54b2-4f1f-98aa-aea62647cc49","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Szivrohammal_kellett_korhazba_szallitani_Brian_Mayt","timestamp":"2020. május. 25. 13:00","title":"Szívrohammal kellett kórházba szállítani Brian Mayt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]