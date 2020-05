Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6724df32-9e2a-412c-a104-39b231f1a885","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első földmozgást három utórengés követte, ezek valamivel gyengébbek voltak. Károkról egyelőre nincs hír.","shortLead":"Az első földmozgást három utórengés követte, ezek valamivel gyengébbek voltak. Károkról egyelőre nincs hír.","id":"20200525_foldrenges_wellington_uj_zeland","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6724df32-9e2a-412c-a104-39b231f1a885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6bfd71-38f5-46dd-b7dc-1ac347d442fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_foldrenges_wellington_uj_zeland","timestamp":"2020. május. 25. 05:30","title":"Közepes erősségű földrengés volt nem messze Új-Zéland fővárosától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mármint akik legálisan lépnék át a határt. Ezt Szijjártó Péter külügyminiszter jelentette be Röszkén.","shortLead":"Mármint akik legálisan lépnék át a határt. Ezt Szijjártó Péter külügyminiszter jelentette be Röszkén.","id":"20200525_szerb_magyar_hataratkelo_roszke_karanten_szijjarto_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e59cb15-4b61-4a72-a2d9-bebf85468400","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_szerb_magyar_hataratkelo_roszke_karanten_szijjarto_peter","timestamp":"2020. május. 25. 09:18","title":"Megnyílnak a szerb–magyar határátkelők, karantén nélkül jöhetnek-mehetnek az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32edd0ac-4baa-4ac8-9e4c-63f874879272","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Remek fegyvert adott az ellenzék – saját maga ellen – Orbán Viktor kezébe: a felhatalmazási törvény elutasítása miatt gyaníthatóan a következő választásig hallgathatják, hogy hátráltatták a koronavírus-járvány elleni védekezést. Orbán egy másik kommunikációs csatát is megnyert: a törvény miatt Magyarország nem lett diktatúra, éles kritikusai ismét csak farkast kiáltottak. A rendkívüli időszaknak hamarosan vége, végigvettük, mi maradhat az elmúlt hetek szabályaiból.","shortLead":"Remek fegyvert adott az ellenzék – saját maga ellen – Orbán Viktor kezébe: a felhatalmazási törvény elutasítása miatt...","id":"20200525_felhatalmazasi_torveny_orban_rendkivuli_jogrend_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32edd0ac-4baa-4ac8-9e4c-63f874879272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f5a6de-08f3-40ee-84a2-887d4d60d502","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_felhatalmazasi_torveny_orban_rendkivuli_jogrend_parlament","timestamp":"2020. május. 25. 06:30","title":"Orbán kiválasztja, mi kell neki a rendkívüli időszakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c4cefa-4693-4b58-9866-21b756a140ef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kínában május 22-én egyetlen egy új, megerősített Covid-19-beteget sem jelentettek, s ez első ilyen nap azóta, hogy a tavalyi év végén megjelent a kór a közép-kínai Vuhanban.","shortLead":"Kínában május 22-én egyetlen egy új, megerősített Covid-19-beteget sem jelentettek, s ez első ilyen nap azóta...","id":"20200523_Fordulat_Kinaban__nincs_uj_megerositett_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42c4cefa-4693-4b58-9866-21b756a140ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80a6db2-1e0b-4c87-b269-051131c21fde","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Fordulat_Kinaban__nincs_uj_megerositett_fertozes","timestamp":"2020. május. 23. 16:15","title":"Fordulat Kínában – nincs új megerősített fertőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Japán gyógyszert tesztelnek Pécsett, Trump újabb korlátozásról döntött, rendőrök vezettek le egy szülést a Blahán. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Japán gyógyszert tesztelnek Pécsett, Trump újabb korlátozásról döntött, rendőrök vezettek le egy szülést a Blahán...","id":"20200525_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05351314-c9b8-43ca-b9b7-ef192e64abcc","keywords":null,"link":"/360/20200525_Radar360","timestamp":"2020. május. 25. 08:00","title":"Radar360: Újranyitnak az óvodák, 750 ezres bírság autós tüntetésért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3814c082-a8be-45d1-9534-904c992fcfda","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben az európai vezetők keresik azokat az utakat, amelyek lehetővé teszik a koronavírus-járvány okozta válság utáni gazdasági talpraállást és a megélhetésüket vesztett emberek megsegítését, két európai fintech cég, a Loyaltek és a Paynovate elindította a Unity Card szolgáltatást. Az előre feltölthető kártyával a társadalom egyes rétegeit lehet támogatni, például alkalmas arra, hogy az önkormányzatok segítsék a járvány miatt bezárni kényszerült üzlettulajdonosokat, illetve vállalkozókat.","shortLead":"Miközben az európai vezetők keresik azokat az utakat, amelyek lehetővé teszik a koronavírus-járvány okozta válság utáni...","id":"20200523_Igy_lehet_celzottan_tamogatni_a_jarvany_miatt_veszelybe_kerulteket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3814c082-a8be-45d1-9534-904c992fcfda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb66e3fb-3089-4cee-bb95-6bcd21522124","keywords":null,"link":"/kkv/20200523_Igy_lehet_celzottan_tamogatni_a_jarvany_miatt_veszelybe_kerulteket","timestamp":"2020. május. 23. 19:37","title":"Célzott támogatás a járvány miatt veszélybe kerülteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728d1197-e2ae-4416-a51b-0580f71fe139","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Tíz évvel ezelőtt ismertette a kormányfő a programját a Parlamentben, ami a Nemzeti Együttműködés Rendszerének és a mögöttünk lévő évtizednek az egyik legtartalmasabb beszéde. A munka, a család és a rend már akkor központi szerepet töltöttek be gondolkodásában, tíz éve pedig még úgy fogalmazott, sokszínű Magyarországot szeretne, ahol az ellenzék is a nemzeti egység része. Ezekből azonban mára nem sok maradt. Átláthatóságot ígért Orbán, de azóta az EU legkorruptabbjai közé kerültünk.","shortLead":"Tíz évvel ezelőtt ismertette a kormányfő a programját a Parlamentben, ami a Nemzeti Együttműködés Rendszerének és...","id":"20200525_Ugy_indult_a_NER_hogy_Orban_szerint_az_ellenzek_is_a_nemzet_resze_de_azota_kitagadtak_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=728d1197-e2ae-4416-a51b-0580f71fe139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9fbbeaa-a263-47b9-b575-2f8311295146","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Ugy_indult_a_NER_hogy_Orban_szerint_az_ellenzek_is_a_nemzet_resze_de_azota_kitagadtak_oket","timestamp":"2020. május. 25. 11:15","title":"Orbán úgy indította a NER-t, hogy az ellenzék is a nemzet része. Azóta kitagadták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950c022c-a1ec-4c3c-88b9-2caa1a05b34e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Jóslatok a 2001: Űrodüsszeia szerzőjétől, aki a filmsikernél is büszkébb volt tudományos írásaira. Ezek közül éppen 75 évvel ezelőtt jelent meg az egyik legjelentősebb.","shortLead":"Jóslatok a 2001: Űrodüsszeia szerzőjétől, aki a filmsikernél is büszkébb volt tudományos írásaira. Ezek közül éppen 75...","id":"20200525_Arthur_C_Clarke_1945_geostacionarius_2001_Urodusszeia_GPS","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=950c022c-a1ec-4c3c-88b9-2caa1a05b34e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0f8c9d-a4c7-4d48-9c40-f144c4756316","keywords":null,"link":"/360/20200525_Arthur_C_Clarke_1945_geostacionarius_2001_Urodusszeia_GPS","timestamp":"2020. május. 25. 11:00","title":"Műholdas tévé 1945-ben: valakinek odafönt cserélgetni kellett volna a rádiócsöveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]