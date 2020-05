Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter már úton van.","shortLead":"A külügyminiszter már úton van.","id":"20200525_szijjarto_peter_szerb_magyar_hatar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9aaa3f-38fa-4336-bca0-207e8dedf397","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_szijjarto_peter_szerb_magyar_hatar","timestamp":"2020. május. 25. 07:41","title":"Szijjártó Péter fontos bejelentésre készül a szerb-magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3abb7e6-2488-4bd8-8558-f3931f7283f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A thaiföldi Csula Oltóanyagkutató Központ az egyik olyan laboratórium a világon, ahol a koronavírus elleni védőoltás kifejlesztésén dolgoznak.","shortLead":"A thaiföldi Csula Oltóanyagkutató Központ az egyik olyan laboratórium a világon, ahol a koronavírus elleni védőoltás...","id":"20200525_bangkok_thaifold_koronavirus_vakcina_fejlesztes_vedooltas_oltoanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3abb7e6-2488-4bd8-8558-f3931f7283f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a008ce-b2f9-425c-8f45-afe08f814fd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_bangkok_thaifold_koronavirus_vakcina_fejlesztes_vedooltas_oltoanyag","timestamp":"2020. május. 25. 11:33","title":"Képek jöttek egy bangkoki laborból, így készül a koronavírus elleni vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32edd0ac-4baa-4ac8-9e4c-63f874879272","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Remek fegyvert adott az ellenzék – saját maga ellen – Orbán Viktor kezébe: a felhatalmazási törvény elutasítása miatt gyaníthatóan a következő választásig hallgathatják, hogy hátráltatták a koronavírus-járvány elleni védekezést. Orbán egy másik kommunikációs csatát is megnyert: a törvény miatt Magyarország nem lett diktatúra, éles kritikusai ismét csak farkast kiáltottak. A rendkívüli időszaknak hamarosan vége, végigvettük, mi maradhat az elmúlt hetek szabályaiból.","shortLead":"Remek fegyvert adott az ellenzék – saját maga ellen – Orbán Viktor kezébe: a felhatalmazási törvény elutasítása miatt...","id":"20200525_felhatalmazasi_torveny_orban_rendkivuli_jogrend_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32edd0ac-4baa-4ac8-9e4c-63f874879272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f5a6de-08f3-40ee-84a2-887d4d60d502","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_felhatalmazasi_torveny_orban_rendkivuli_jogrend_parlament","timestamp":"2020. május. 25. 06:30","title":"Orbán kiválasztja, mi kell neki a rendkívüli időszakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e782f24d-3356-4cc5-bd5b-c4c51aba856b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A moszkvai állatkertben kimúlt azt az USA-ban született aligátor, ami Berlinben túlélte a második világháborút, majd a brit katonák ajándékaként a Szovjetunióba került. Azt terjesztették róla, hogy tulajdonosa Adolf Hitler volt.","shortLead":"A moszkvai állatkertben kimúlt azt az USA-ban született aligátor, ami Berlinben túlélte a második világháborút, majd...","id":"20200523_Elpusztult_a_vilag_legizgalmasabb_eletet_elo_aligatora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e782f24d-3356-4cc5-bd5b-c4c51aba856b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560a0b79-d947-4dca-bc52-6491912d71df","keywords":null,"link":"/elet/20200523_Elpusztult_a_vilag_legizgalmasabb_eletet_elo_aligatora","timestamp":"2020. május. 23. 18:03","title":"Elpusztult a világ legizgalmasabb életét élő aligátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d549583-35fb-4b75-8a4d-e88ee714dc3f","c_author":"","category":"itthon","description":"Leáll a közösségi közlekedés, és az összes közlekedőt is egy perces leállásra kéri június 4-én a trianoni döntés 100. évfordulóján Karácsony Gergely főpolgármester .","shortLead":"Leáll a közösségi közlekedés, és az összes közlekedőt is egy perces leállásra kéri június 4-én a trianoni döntés 100...","id":"20200524_Megallitana_a_fovarost_a_trianoni_centenariumon_a_fopolgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d549583-35fb-4b75-8a4d-e88ee714dc3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faef5894-7a8b-4c5c-8536-eb084f6a961b","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Megallitana_a_fovarost_a_trianoni_centenariumon_a_fopolgarmester","timestamp":"2020. május. 24. 13:45","title":"Megállítaná a fővárost a trianoni centenáriumon a főpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a3eb4b-25d0-430a-9cf1-aa2ad51de158","c_author":"Tóth Richárd","category":"kultura","description":"A zenésszel arról beszélgettünk, hogy szerinte olyan őrült ez a világ, mintha csak tinédzserek élnének a Földön. Linczényi szerint a járvány után eldől, mire is van igazán szükségünk.","shortLead":"A zenésszel arról beszélgettünk, hogy szerinte olyan őrült ez a világ, mintha csak tinédzserek élnének a Földön...","id":"20200523_Linczenyi_Mark_a_Fulkeben_A_jarvany_utan_demokratikusabb_vilag_johet_a_zeneiparban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3a3eb4b-25d0-430a-9cf1-aa2ad51de158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524be7e8-56a1-4317-9f7c-93d00d929cd4","keywords":null,"link":"/kultura/20200523_Linczenyi_Mark_a_Fulkeben_A_jarvany_utan_demokratikusabb_vilag_johet_a_zeneiparban","timestamp":"2020. május. 23. 17:00","title":"Linczényi Márk a Fülkében: A járvány után demokratikusabb világ jöhet a zeneiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b987b5-76fe-4d5d-8154-445387fae13b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábbi helyesírási hibáit dörgölte a járvány alatt történt egyes kórházi halálesetek miatti felelősséget firtató Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) orra alá Kásler Miklós, emberi erőforrásokért felelős miniszter. Most vizsgálat indult az egyik haláleset miatt.\r

","shortLead":"Korábbi helyesírási hibáit dörgölte a járvány alatt történt egyes kórházi halálesetek miatti felelősséget firtató...","id":"20200524_Hiaba_elcelodott_Kasler_Miklos_most_megis_a_vizsgalat_indult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78b987b5-76fe-4d5d-8154-445387fae13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf38763-2ebc-4c7b-b967-11e2e4c761ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Hiaba_elcelodott_Kasler_Miklos_most_megis_a_vizsgalat_indult","timestamp":"2020. május. 24. 13:41","title":"Hiába élcelődött Kásler Miklós, most mégis vizsgálat indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302f56d7-446f-4b16-8394-48af1c387b90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amelyik kórház most akar szerződést kötni külsősökkel, annak kellően meg kell ezt indokolni, és az operatív törzs vezetőjéhez felterjeszteni. Kásler Miklós egészségügyért is felelős miniszter az operatív törzs véleménye alapján dönt. Az erről szóló közleményben azt írják, hogy ezzel akarják elkerülni a kórházak újbóli eladósodását. \r

","shortLead":"Amelyik kórház most akar szerződést kötni külsősökkel, annak kellően meg kell ezt indokolni, és az operatív törzs...","id":"20200524_Pintert_Sandor_Az_operativ_torzs_mondja_meg_kivel_szerzodhetnek_a_korhazak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=302f56d7-446f-4b16-8394-48af1c387b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"661cfd0d-d9cb-47a8-9513-ab1ff0d4f818","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Pintert_Sandor_Az_operativ_torzs_mondja_meg_kivel_szerzodhetnek_a_korhazak","timestamp":"2020. május. 24. 15:01","title":"Pintér Sándor már a kórházak szerződéskötéseibe is beleszólhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]